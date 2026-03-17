Kadın muhtar ve ramazan davulcularından 'Kadir Gecesi'nde ilahili klip

Kayseri'de muhtar Hatun Kekeç, 'Kadir Gecesi'nde mahalle gençleri ve ramazan davulcuları ile birlikte, 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisini seslendirerek klip çekti. Bu etkinlik, sosyal medyada kısa sürede binlerce izleyiciye ulaştı.

KAYSERİ'de muhtar Hatun Kekeç, 'Kadir Gecesi'nde gençler ve ramazan davulcularından oluşan yaklaşık 80 kişiyle, mahalleyi dolaşıp son günlerde dillerden düşmeyen 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisiyle klip çekti.

Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Muhtarı Hatun Kekeç, kentte idrak edilen 'Kadir Gecesi' sonrası mahallenin gençleri ve ramazan davulcuları ile bir araya geldi. Yaklaşık 80 kişinin oluşturduğu kalabalık, mahalleyi dolaşarak son günlerde dillerden düşmeyen 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisini sokaklarda davul ve zurna eşliğinde söyledi. Kalabalığın söylediği ilahiye, evlerinin camlarından çıkan vatandaşlar da eşlik etti. O anları kaydettiren Hatun Kekeç, sanal medya hesabında paylaştı.

KISA SÜREDE BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen klip, beğeni topladı. Muhtar Hatun Kekeç yaptığı paylaşımda, "Mahallemizin güzel gençleriyle Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşadık. Birlikte söyledik, birlikte paylaştık. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
