Giresun'dan Kabe'ye Yürüyerek Yolculuk: İbrahim Çakır Sivas'ta

Giresun'dan 3 gün önce Kabe'ye gitmek için yola çıkan 32 yaşındaki İbrahim Çakır, Sivas'a ulaştı. Yolculuğunu yürüyerek ve kendisini araçlarına alan vatandaşların desteğiyle sürdüren Çakır, ibadetini tamamladıktan sonra bölgede kalmayı planladığını söyledi.

Giresun'da yaşayan 32 yaşındaki İbrahim Çakır, Kabe'ye ulaşmak için ikinci kez yollara düştü. Şubat ayında gerçekleştirdiği ilk yolculuğunda 18 günde Medine'ye ulaşan Çakır, 3 gün önce yeniden Giresun'dan yola çıkarak Sivas'a geldi.

İlk yolculuğuna kendi pilav tezgahıyla başladığını ancak yolun yarısına kadar bu şekilde ilerleyebildiğini belirten Çakır, yolculuğun kalan bölümünü hem yürüyerek hem de kendisini araçlarına alan vatandaşların desteğiyle tamamladığını söyledi. İlahi aşkın ağır basması üzerine yeniden yola çıkan Çakır'ın güzergahında Sivas'ın ardından Malatya, Kayseri, Hatay ve Reyhanlı Sınır Kapısı bulunuyor. Suriye'ye geçmeyi planlayan Çakır, buradan Ürdün ve Suudi Arabistan'a, ardından Medine ve Mekke'ye ulaşmayı hedefliyor.

"İlahi aşk ağır basınca tekrardan yola çıktım"

İlk umre yolculuğunu şubat ayında gerçekleştirdiğini söyleyen Çakır, "İlk başta kendi pilav tezgahımla yola çıktım fakat yolun yarısına kadar gidebildim. Nasip olmadı ve sonrasında vatandaşlar beni araçlarına alarak bir şekilde hem yürüyerek hem araçla 18 günde Medine'ye varmıştım. İlahi aşk ağır basınca tekrardan 3 gün önce Giresun'dan yola çıkarak bugün Sivas'a ulaştım. Yolculuğumu süre olarak belirlemedim çünkü yürüdüğümü gören insanlar beni araçlarına alarak bir yere kadar götürüyorlar. Bu şekilde yolculuğuma devam ediyorum" dedi.

İbadetini tamamladıktan sonra orada kalmak istiyor

Yolculuğunun güzergahını anlatan Çakır, "Şu an yolculuğumda güzergahım Sivas'tan Malatya, Kayseri, Hatay ve Reyhanlı sınır kapısından Suriye'ye giriş yapacağım. Suriye'den sonra Ürdün, Suudi Arabistan sonra Medine ve sonra Mekke. İbadetimi tamamladıktan sonra niyetim orada kalmak. Normalde bir insan günde en fazla 32 kilometre yürüyebiliyor. Buna göre hesap yaparsak yolculuk 90 gün sürüyor. Ama ben de bir insanım, belirli ihtiyaçlarım oluyor. Gittiğim şehirlerde insanlar beni evine davet ederek misafir ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"İnsanlığa örnek teşkil etmek istiyorum"

Günümüzde farklı ulaşım imkanları bulunmasına rağmen neden bu şekilde yolculuk yaptığının merak edildiğini belirten Çakır, "Günümüzde farklı imkanlar varken neden bu şekilde gittiğimi merak edenler oluyor. Herkesin kendine göre maddi durumu var ama ben insanlığa örnek teşkil etmek istiyorum. Zamanında Peygamber Efendimiz 3 yıl boyunca deve üstünde yolculuk yapmış. Ben atalarımı, ceddimi daima yaşatmak istiyorum. Benim ilk yürüyüşümden sonra 3 arkadaşım da yürüyerek gitmeye karar verdi, bir tanesi şu an hala yolda" diye konuştu.

Sivas'ta tarihi noktaları gezdiğini de ifade eden Çakır, "Şu an Sivas'ın en tarihi noktalarından birini geziyorum. Sivas'ı beğendim, insanları da çok cana yakınlar. Yolculukta çok güzel şeyler yaşıyoruz. Allahü Teala gidip görmek isteyen herkese nasip eylesin. Kimi uçakla, arabayla gider, kimileri de benim gibi yürüyerek gider" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı