Suudi Arabistan’da Hac öncesi Mekke’ye girişler izne bağlandı

Suudi Arabistan, hac dönemi öncesinde artan yoğunluk ve güvenlik risklerine karşı yeni tedbirler aldı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mekke’ye girişler izin sistemine bağlanırken, umre ziyaretlerine ve şehir girişlerine yönelik önemli kısıtlamalar getirildi.

MEKKE'YE GİRİŞ İÇİN İZİN ŞARTI

14 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, Mekke’ye giriş yapmak isteyen ikamet sahiplerinin ilgili kurumlardan resmi izin alması zorunlu hale getirildi. İzni bulunmayan kişilerin şehre girişine izin verilmeyecek.

Ancak Mekke’de geçerli oturum izni bulunanlar, hac vizesine sahip kişiler ve kutsal bölgelerde çalışma izni olanlar bu uygulamadan muaf tutulacak.

UMRE ZİYARETÇİLERİNE ÇIKIŞ İÇİN SON TARİH

Umre vizesiyle Suudi Arabistan’da bulunan yabancı ziyaretçilerin ülkeden ayrılması için son tarih 18 Nisan olarak açıklandı. Bu tarihten sonra ülkede kalanların yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi.

UMRE İZİNLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULACAK

Ayrıca, 18 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında umre izinlerinin “Nusuk” platformu üzerinden verilmesi geçici olarak durdurulacak. Bu adımın, hac öncesi yoğunluğu kontrol altına almak ve organizasyonu düzenli şekilde yürütmek amacıyla alındığı ifade edildi.

İZİNSİZ İBADETE CEZA

Yetkililer, hac izni olmadan ibadet etmeye çalışan kişilere yönelik yaptırımların da süreceğini vurguladı. Buna göre izinsiz hac yapmaya teşebbüs edenlere, ülkeye giriş yasağı ve 20 bin riyale kadar para cezası uygulanabileceği hatırlatıldı.

GEÇEN YIL 1,6 MİLYON KİŞİ KATILDI

Resmi verilere göre, 2025 yılında hac ibadetini yerine getirenlerin sayısı 1 milyon 673 bin 230 olarak kaydedildi. Bu sayının yaklaşık yüzde 10’unun ülke içinden katılanlardan oluştuğu bildirildi.

Suudi Arabistan yönetimi, alınan tüm bu kararların hac döneminde oluşabilecek yoğunluğu yönetmek, güvenliği artırmak ve organizasyonu daha sağlıklı yürütmek amacıyla hayata geçirildiğini vurguladı.