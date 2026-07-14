Erzurum'da 33 hafız umre ile ödüllendirildi
Erzurum'da hafızlık eğitimini tamamlayan 16'sı kız 33 hafız, hayırsever kuruluşların desteğiyle ücretsiz umre ziyaretine gönderildi. Havalimanında düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlanan hafızlar, 15 günlük Kabe yolculuğuna çıktı.
Yaklaşık 3 yıl süren eğitimlerinin ardından girdikleri sınavı başarıyla geçerek hafız olmaya hak kazanan 33 öğrenci, umre ziyaretiyle ödüllendirildi. Hafızlar için Erzurum Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Programa hafızlar, aileleri ve eğitmenleri katıldı. Hafızların salavatlarla yürüdüğü törende daha sonra kurs hocaları ilahiler seslendirdi, İsmail Tataroğlu gazel okudu. Veysel Karani Camisi İmam Hatibi Necmettin Baysal'ın yaptığı duanın ardından aileleri ile vedalaşan hafızlar, duygusal anlar yaşadı. Daha sonra pasaport kuyruğuna giren hafızlar, aileleri tarafından uğurlandı.
'ALLAH HERKESE NASİP ETSİN'
Ailesinden ilk kez birinin kutsal topraklara gittiğini belirten Abdulsamed Başçı (12), "Çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun. Hafızlığımı bitirdim, hafız oldum. Sınavı kazandım. Allah herkese nasip etsin inşallah. Büyüklerimden hiç kimse gidememişti, bana nasip oldu. Allah herkese nasip etsin, inşallah onlar da gider" dedi.
'TÜRKİYE'DE BİR İLK'
Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Erzurum Şube Başkanı Muhammed Erkam Koç ise "Tur şirketlerimizin desteğiyle 16'sı kız 17'si erkek hafız öğrencimizi ücretsiz olarak Kabe yolculuğuna çıkarmış bulunmaktayız. Buradaki amacımız, hafızlığını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi ruhen Kabe yolculuğuna çıkarmak ve memleketimizde hafızlığa teşvik etmektir" diye konuştu.