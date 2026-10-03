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Manisa'da eğitmen Bilgin Barutçu rüyasındaki dört lafzı 200 bin batışla işledi

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Manisa'da eğitmen Bilgin Barutçu rüyasındaki dört lafzı 200 bin batışla işledi
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Manisa'da makine nakışı eğitmenliği yapan Bilgin Barutçu, rüyasında gördüğü Allah, Mescid-i Aksa, Kabe-i Muazzama ve Muhammed lafızlarından oluşan tasarımı 200 binin üzerinde batışla işledi. Barutçu, eserini satmayı düşünmediğini, isteyen olursa benzerini yapabileceğini söyledi.

Manisa'da makine nakışı eğitmenliği yapan Bilgin Barutçu, sabah namazına yakın rüyasında gördüğü tasarımı nakış makinesiyle gerçeğe dönüştürdü. Allah, Mescid-i Aksa, Kabe-i Muazzama ve Muhammed lafızlarının oluşturduğu özel eseri 200 binin üzerinde batışla işleyen Barutçu, "Hem bir rüyanın hatırası hem kalbimizdekilerin temsili" dedi.

Aslen İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olan ancak 16 yaşından bu yana gönlünün nakış sanatına yöneldiğini belirten Bilgin Barutçu, katıldığı eğitimlerin ardından ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı. Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde el sanatları öğretmenliği yapan Barutçu, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde çeşitli kurslar verdi. Bir dönem Karaağaçlı Mahallesi'ndeki otizmli ve zihinsel engelli bireylere yönelik hizmet sunan Engelsiz Eğitim Merkezi'nde de görev yapan Barutçu, yaklaşık 4 aydır Kurşunluhan'da el ve makine nakışları ile el sanatları alanlarında eğitim veriyor.

Rüyasında gördüğü tasarımı nakışla işledi

Eserin ortaya çıkış hikayesini anlatan Bilgin Barutçu, arkadaşlarıyla bit pazarında yaklaşık 1 metrekare büyüklüğünde bir çerçeve gördüğünü ve satın aldığını belirtti. Çerçevenin içine ne yapabileceğini düşündüğü günlerin ardından sabah namazına yakın bir rüya gördüğünü ifade eden Barutçu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Birkaç gün sonra sabah namazına yakın rüyamda bu tablonun içine ne yapacağımın tasarımını gördüm. Allah lafzı, Peygamber Efendimizin ilk kıblesi Mescid-i Aksa, ikinci kıblesi ve baki kıblesi Kabe-i Muazzama ve ardından Muhammed lafzıyla birlikte bu dörtlü tasarımı rüyamda gördüm. Ertesi gün bilgisayarın başına oturdum, desen çizimlerini rüyamdaki gibi yaptım. Tasarımları nasıl oluşturacağımı düşündüm ve parça parça işledim."

200 binin üzerinde batışla tamamlandı

Dört ayrı tasarımı büyük kasnakta işlediğini belirten Barutçu, her bir parçanın en az 45-50 bin batıştan oluştuğunu, toplamda ise 200 binin üzerinde batışla eseri tamamladığını söyledi. Parçaları farklı bir nakış tekniğiyle ortadan birleştirdiğini kaydeden Barutçu, "Bu ürünümüz meydana çıktı. Hem bir rüyanın hatırası hem kalbimizdekilerin temsili" diye konuştu.

Dört lafzın ayrı ayrı nakışlarda sıkça kullanıldığını ancak aynı eserde bir araya gelmesinin farklı bir anlam taşıdığını ifade eden Barutçu, eseri görenlerin tasarımı ve işçiliği takdir ettiğini belirtti. Eserin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Barutçu, "Bu benim bir rüyamın hatırası. Ben bunu satmayı düşünmüyorum. Ama isteyen olursa benzerini yapabilirim" dedi.

Nakışta yoğunluk ayarı ustalık gerektiriyor

Bilgisayarlı nakış makinesiyle farklı desenleri kumaş üzerine işleyebildiğini anlatan Barutçu, portre ve kıyafetler üzerine de çalışmalar yaptığını söyledi. Atatürk portresinin 38 bin, gömlekler üzerine yapılan bazı nakışların ise 30-35 bin batıştan oluşabildiğini belirten Barutçu, makinenin batış sayısını otomatik hesapladığını ifade etti.

Nakışın kalitesi açısından yoğunluk ayarının büyük önem taşıdığını dile getiren Barutçu, "Biz sadece batış sıklığını kendimiz ayarlıyoruz. 'Density' dediğimiz bir yoğunluk ayarı var. Eğer çok sık olursa kumaşta büzülme ve yırtılmaya sebep oluyor. O yüzden sıklık-seyreklik ayarı çok önemli. Bu da yılların birikimiyle mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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