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Osmanlı'dan günümüze ulaşan mukaddes emanetler Samsun'da ziyaretçilerini bekliyor

Osmanlı'dan günümüze ulaşan mukaddes emanetler Samsun'da ziyaretçilerini bekliyor
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Samsun Müzesi'nde açılan sergide, Kabe örtüsü, asırlık Kur'an-ı Kerimler ve el yazması eserlerin de aralarında bulunduğu 36 mukaddes emanet ziyaretçilerini bekliyor.

ı Kerimler ve el yazması eserlerin de aralarında bulunduğu 36 eser ziyaretçilerini bekliyor.

Samsunlularla buluşturulan " Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" Samsun Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Osmanlı döneminden bugüne ulaşan ve dini, tarihi açıdan büyük önem taşıyan eserlerin sergilendiği etkinlikte ziyaretçiler, İslam tarihine ışık tutan birçok nadide eseri yakından inceleme fırsatı buluyor.

Sergide Kabe örtüsü, Kabe kapısı örtüleri, Kabe anahtarı kesesi, asırlık Kur'an-ı Kerimler, hac vekaletnamesi, mühürler, kandiller, Kabe çinisi ve el yazması İhlas-ı Şerif gibi eserler yer alıyor.

Toplam 36 eserin bulunduğu sergide, Osmanlı'nın mukaddes emanetlere verdiği önem ve bu eserlerin günümüze ulaşan kültürel mirası gözler önüne seriliyor. Tarihi eserler, taşıdıkları manevi değerlerin yanı sıra dönemin sanat anlayışı ve el işçiliğini de yansıtıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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