Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin 'Kabe'de hacılar' ilahisi ile değiştirilmesine tepki gösteren Soner Akbal, İstanbul'da gözaltına alındı. Akbal, okul müdürünün yanında kayda girerek, 'Madem öyle, 12 imamlar orucunda da deyiş çalsınlar. Bu yaptığın kanunsuzluk, yanlış. Burası Kabe mi?' demişti.

GELİŞMEYİ MURAT EMİR DUYURDU

Gözaltı haberini CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından duyurdu. Emir paylaşımında, Akbal'ın kaçma şüphesi bulunmadığını ve ifadeye çağrılmış olmasına rağmen gözaltına alınmasını eleştirdi.

Emir, "Kocaeli Derince Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin "Kabe'de hacılar" ilahisiyle değiştirilmesine, "12 İmamlar orucunda da o zaman deyiş çalsınlar. Burası Kabe mi?" diyerek tepki gösteren veli Soner Akbal, azılı bir suçlu gibi İstanbul'da kayınvalidesinin evinde gözaltına alındı!

Bu neyin kini, bu neyin acelesi?

Bu vatandaşa zaten yarın Kocaeli Emniyet'e gel ifadeni ver denilmiş. Kaçak değil, suçlu değil!

Sizin derdiniz hukuk değil; sizin derdiniz yanlışınızı yüzünüze vuran, sessiz kalmayan her sese "şafak vakti" operasyonuyla gözdağı vermek!

Konuyu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

