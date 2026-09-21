18 yaşındaki imam hatipli gencin İstanbul'dan otostopla umre yolculuğu

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Umre için İstanbul'dan otostopla yola çıkan 18 yaşındaki imam hatip lisesi öğrencisi Ali Haydar Erol ve arkadaşı, yaklaşık 3 bin 200 kilometre yol katederek 40'a yakın araç değiştirdikleri yolculukta Suriye ve Ürdün'ü geçip Suudi Arabistan'da bulunan kutsal topraklara ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Sınırlı imkanlarla yola çıkan ve hayallerini gerçekleştiren Erol, arkadaşıyla yaşadıkları manevi huzurun yanı sıra Kabe ve Mescid-i Nebevi'yi ilk kez görmenin heyecanıyla yolculuğun tüm yorgunluğunu geride bıraktı.

Otostopla umre yolculuğunu AA muhabirine anlatan Erol, Türkiye'de daha önce otostopla farklı şehirlere seyahat ettiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla yaptığı bir sohbette bu yolculuğa kutsal toprakları da dahil etme fikrinin ortaya çıktığını ifade eden Erol, daha sonra arkadaşıyla otostopla umre yolculuğuna çıkmaya karar verdiklerini belirtti.

Erol, 3 Ağustos'ta İstanbul'dan hareket ettiklerini, 9 Ağustos'ta Medine'ye ulaştıklarını ifade etti.

Yaklaşık bir haftalık zorlu sürece rağmen otostopla umre yolculuğunu deneme fırsatı bulduğunu dile getiren Erol, "Elhamdülillah, yolculuk çok güzeldi." dedi.

İstanbul'dan Ankara'ya 7 araç değiştirerek ulaştıklarını anlatan Erol, başkentte arkadaşının yanında bir gece konakladıklarını, ardından Aksaray-Niğde Yolu'ndan Hatay'a geçtiklerini söyledi.

Suriye ve Ürdün'ü otostopla geçerek kutsal topraklara ulaştı

Erol, Hatay'da bir gece kaldıktan sonra Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçtiklerini, burada pasaport ve vize işlemlerinin ardından Hama, Humus ve Şam güzergahını takip ettiklerini dile getirdi.

Suriye'de yaklaşık 15 araç değiştirerek Ürdün sınırına ulaştıklarını ifade eden Erol, burada yürüyerek geçmelerine izin verilmediği için farklı araçla Zerka kentine götürüldüklerini, oradan da otostopla Amman'a vardıklarını kaydetti.

Erol, Amman'da üniversite eğitimi gören arkadaşının kendilerini misafir ettiğini belirterek, cuma namazının ardından çıktıkları yolda saatlerce araç bulamadıklarını, daha sonra otostopla gittikleri otobüs garajından Maan kentine hareket ettiklerini aktardı.

Ürdün'de yaklaşık 10 araç değiştirdikten sonra giriş yaptıkları Suudi Arabistan'da sıcak havada bir süre yürüdüklerini anlatan Erol, durdurdukları taksi şoförünün otostopla Medine'ye gittiklerini öğrenince kendilerini Tebük'e kadar ücretsiz götürdüğünü belirtti.

Erol, Tebük'te otostopa devam ettiklerini ve bir kişinin kendilerini yaklaşık 200 kilometre götürdüğünü dile getirdi.

Geceye denk geldiği için araç bulmakta zorlandıklarını anlatan Erol, "Biz de son çare taksi durdurmak istedik. Şoför, Türk olduğumuzu anlayınca para almadı. Bizi otobüs garajına kadar bıraktı. Oradan otobüse binerek Medine'ye vardık." dedi.

Medine'ye ulaştığında manevi huzur hissettiğini anlatan Erol, şehrin daha sakin ve insanların ibadetle meşgul olduğunu söyledi.

"Kendimi bütün yorgunluklarımdan arınmış hissettim"

Erol, Medine'de ilk olarak "Cennet Bahçesi" diye adlandırılan Mescid-i Nebevi'deki Ravza'ya girdiklerini belirterek, "Kendimi bütün yorgunluklarımdan arınmış hissettim. Bir haftalık yolculuğun ardından manevi huzur buldum. Kutlu beldede Kuba Mescidi, Mescid-i Kıbleteyn ve Uhud Dağı'nı ziyaret ettik. Uhud'da Hazreti Hamza'nın şehit edildiği yeri gördük." diye konuştu.

Medine'de iki gün kaldıklarını dile getiren Erol, sosyal medyada paylaştığı videoları gören bir kişinin kendilerini Mekke'ye ücretsiz götürdüğünü anlattı.

Mekke'ye ulaştığında Kabe'yi gördüğü anda yaşadığı duyguyu anlatan Erol, "İlk gördüğümde çok duygulandım, ağladım. Kabe'yi direkt karşımda görünce fotoğraflardaki gibi olmadığını anladım. Çok büyük, devasa ve görkemli. Çok farklı bir atmosferi var. Çok kalabalık bir yer." dedi.

Erol, yolculuk sırasında insanlara umre ziyareti için kutsal topraklara gittiklerini söylediklerinde dua istediklerini, harçlık vermeye ve kendilerini misafir etmeye çalıştıklarını belirterek, gördükleri ilgiden dolayı çok duygulandıklarını kaydetti.

Ailesinin yolculuğun başında tedirgin olduğunu dile getiren Erol, kutsal topraklara ulaşmalarının ardından Mekke ve Medine'den yaptıkları paylaşımlarla yakınlarının mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.

Erol, benzer yolculuğa çıkmak isteyenlere tavsiyede bulunarak, şunları kaydetti:

"Zor ve meşakkatli yolculuk ama sonunda çok büyük ödül var. Hazreti Peygamber'i, Mekke'yi, Medine'yi ziyaret ediyoruz, umre yapıyoruz, ibadetlerimizi yerine getiriyoruz. Yolculuğa çıkmak isteyenler olursa meşakkatli olduğunu da unutmasın. Önümüzdeki yaz mevsiminde tekrar umre yolculuğu düşünüyorum. Onun dışında Özbekistan, Buhara, Semerkant, Hindistan ve Pakistan gibi yerleri de otostopla gezmeyi planlıyorum."

Kaynak: AA