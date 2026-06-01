Bolu'dan hac için gittiği Mekke'de hayatını kaybetti

Hac ibadeti için gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden 72 yaşındaki Fatma Baba'nın cenazesi Kabe'de kılınan namazın ardından toprağa verildi. Bolu'da da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bolu'dan hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'ın Mekke kentine giden Fatma Baba, Arafat'ta organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hac vazifesini ifa etmek için bulunduğu kutsal topraklarda vefat eden Fatma Baba'nın (72) cenazesi, Kabe'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mekke'de toprağa verildi. Öte yandan, merhume için memleketi Bolu'da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Okçular Mahallesi'nde kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası merhume için dua edilerek helallik alındı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
