"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu

'Kabe'de hacılar' ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
Bir okulda öğrencilerin söylediği ilahi sırasında dans eden minik öğrenci sosyal medyada gündem oldu. Milyonlarca izlenen görüntüler sorulan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz bu çocuğa neyi dayatabiliriz?" yanıtını verdi.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi bu kez bir okul etkinliğinde öğrenciler tarafından seslendirildi. İlahinin söylendiği sırada bir öğrencinin müziğin ritmine kapılarak dans etmesi kısa sürede gündem oldu.

MİNİK ÖĞRENCİNİN DANSI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Etkinlik sırasında ilahiyi dinleyen minik bir öğrencinin kendisini müziğe kaptırarak dans etmeye başlaması izleyenlerin dikkatini çekti. Eğlenceli anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve milyonlarca kişi tarafından izlendi. Görüntüler birçok kullanıcı tarafından "kalpleri ısıtan anlar" yorumuyla paylaşıldı.

BAKAN TEKİN'E SORULDU

Gündem olan görüntüler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de soruldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tekin, "Ne dayatması? Biz bu çocuğa neyi dayatabiliriz?" ifadelerini kullandı.

