Konya'da "Mukaddes Emanetler" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında Konyalılarla 'Mukaddes Emanetler' sergisini buluşturuyor. Sergide Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif gibi önemli manevi eserler sergileniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında "Mukaddes Emanetler" sergisini Konyalılarla buluşturmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, serginin bu yıl Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildiğini ve önemli bir manevi mirası Konyalılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Açıklamada, ramazan ayının manevi atmosferinde açılan serginin vatandaşların geçen sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Kabe örtülerinden Sakal-ı Şerif'e, Kabe'nin anahtarından, Peygamber Efendimizin makamındaki örtülere kadar birçok teberrük ve tarihi eseri Konya'mızda vatandaşlarımızla buluşturmak bizim için büyük bir anlam taşıyor. Ramazanın rahmet ve bereketini böylesine manevi bir atmosferde birlikte yaşamak, özellikle gençlerimizin bu kıymetli mirası yakından tanımasına vesile olmak da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Sergimize yoğun ilgi gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca her gün 10.00-16.00, 20.00–22.00 saatlerinde ziyarete açık olacak sergimize, tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
