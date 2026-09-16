AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Mekke çevresinde önlenen Husilerin İHA saldırısını lanetledi:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Husilerin, İslam aleminin kalbi ve milyarlarca Müslümanın kıblesi olan Kabe'nin bulunduğu Mekke şehrini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısını şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından Mekke çevresinde önlenen Husilerin İHA saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Husilerin, İslam aleminin kalbi ve milyarlarca Müslümanın kıblesi olan Kabe'nin bulunduğu Mekke şehrini hedef alan insansız hava aracı saldırısını şiddetle lanetliyoruz." değerlendirmesinde bulunan Ala, şunları kaydetti:

"Harem-i Şerif'in ve mukaddes toprakların mahremiyetini hedef alan bu eylem, hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif eylemlerin derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesini ivedilikle bekliyoruz. Bu menfur saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor, Suudi Arabistan'ın ve kardeş Suudi halkının yanında olduğumuzu ilan ediyoruz."

Kaynak: AA