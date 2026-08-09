Meclis'te Mekke Anlaşması ve kürsü tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Kabe'nin huzurunda, Mekke'nin manevi ağırlığını taşıyan bir zeminde Türkiye'nin bölgesel istikrar, ortak güvenlik ve dayanışma ekseninde attığı adımların tarihi, stratejik önemi olduğu apaçık bir gerçektir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen başlattığı soruşturmayı değerlendirdi.

Soruşturmanın, "TBMM kürsüsünün, kürsü masumiyetinin, söz söyleme hakkının ortadan kaldırılmasına dair kabul edilemez bir duruma işaret ettiğini" söyleyen Ekmen, yasama dokunulmazlığının Anayasa'nın 83. maddesinde düzenlendiğini belirtti.

Meclis kürsüsünün "milletin kürsüsü" olduğunu ifade eden Ekmen, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasalarına göre, yeterli oyu alan ve buraya gelen her milletvekili, bu kürsüde özgürce konuşma hakkına sahiptir. Konuştuklarından dolayı özellikle maddi tazminat boyutuyla hukuki sorumluluğu olabilir ama ceza sorumluluğundan bahsedilemez." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'dan konu hakkında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmesini isteyen Ekmen, konuşmasının kalan süresinde sessiz kalarak "sessiz protesto" yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, Meclis kürsüsünde millete ilişkin kaygıların, duyumların, tespitlerin ve çözüm önerilerinin muhalefet tarafından dile getirildiğini anlattı. Çömez hakkında resen soruşturma başlatılmasına tepki gösteren Poyraz, "Herkes korkuyor yahu, herkes korkuyor. Yahu biz neyden korkuyoruz? Mensubu olduğu devletten vatandaş korkar mı? Devletin kurumlarından vatandaş korkar mı?" diye sordu.

İktidarın "kendileriyle aynı Türkiye'de yaşamadığını" iddia eden Poyraz, "Parlamenter olarak da bu cumhuriyetin yurttaşları olarak hassasiyetimizi ve önceliğimizi bu memleketin 86 milyon yurttaşı için kullanmak zorundayız." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, kürsünün özgür olmadığı durumda Meclis iradesinin de özgür olmayacağını belirtti.

Kürsü dokunulmazlığının önemine işaret eden Kılıç, "Kürsünün susturulması da onu seçen halkın susturulmasıdır." ifadesini kullandı.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni ve Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Kılıç, "Herhangi bir konuyu bu yasada pazarlık konusu etmeyi de oy-seçim hesabıyla hareket edilmesini de doğru bulmuyoruz. Kalıcı barış pazarlıkla değil hukukla, demokrasiyle ve ortak ilkelerle sağlanır. Terörün kalıcı biçimde sona ermesini istiyoruz, silahların Türkiye gündeminden bütünüyle çıkmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kılıç, Türkiye'nin barışına katkı sağlayan her adımının yanında olacaklarını vurguladı.

Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıç, şehit aileleri ve gazilerin kendilerinin "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtti.

Teklifin getirdiği olumlu düzenlemeleri desteklediklerini dile getiren Kılıç, "Bir tarafta terör meselesinin geleceğine ilişkin kapsamlı bir hukuk tartışması yürürken diğer tarafta şehit aileleri ve gazilerimizin karşılarına hala geçici maddeler, 1 yıllık başvuru süreleri, statü tartışmaları ve eşitsizlikler çıkarıyorsak burada ciddi bir adalet sorunumuz vardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kavgamız bir daha kardeş kardeşe kıymasın diyedir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Terörsüz Türkiye'nin kendileri için siyasi bir hedef olmadığını, "anaların ağlamaması ve kapı çaldığında babasını bekleyen çocuğun karşısına ay yıldızlı tabut gelmemesi" için çabaladıklarını bildirdi.

Çok bedeller ödendiğini, çok ocağa ateşler düştüğünü ifade eden Kılıç, "Kavgamız bir daha kardeş kardeşe kıymasın diyedir. Fitne tezgahlarını başlarına yıkacağız. Gencecik fidanlar dağ başlarında solmayacak, gücünü birbirini tüketmek için değil bu ülkeyi şahlandırmak için kullanacak." dedi.

Terörün kökünün sadece dağdaki namluyu susturmakla değil, gençlere umut vermekle mümkün olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:

"Şehidimizin emanetini bir gün olsun aklımızdan çıkarmadık, ne gazimizin hatırasını incittik ne de onların fedakarlıklarını ucuz tartışmaların malzemesi yaptık. MHP rüzgara göre yön değiştirenlerin yeri değildir, asla da olmayacaktır. Şartsız ve koşulsuz 'önce ülkem ve milletim' diyenlerin, bu uğurda kendi varlığından geçenlerin kalesidir. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz, sizler bu devlete ve bu millete emanetsiniz. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek, yüreğinize zerre kadar şüphe düşürecek tek bir adım atmadık, bundan sonra da atmayız ve kimseye de attırmayız. "

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez hakkında resen soruşturma açılmasını kabul etmediklerini söyledi.

Kürsü dokunulmazlığına halel getirebilecek her türlü tutum, davranış ve yaklaşımın karşısında olduklarını dile getiren Koçyiğit, soruşturmayla ilgili geri adım atılmasını istedi.

Koçyiğit, daha sonra Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın gönderdiği mesajı okudu.

"Kanunları adeta basılamaz, dijital ortamda özgün olarak halka sunulamaz hale getirdiniz"

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bu yasama yılında AK Parti'nin 33 kanun teklifi verdiğini, bunlardan 29'unun kanunlaştığını, grubu bulunan diğer partilerin ise 459 kanun teklifi verdiğini, bunların hiçbirinin kanunlaşmadığını söyledi.

Günaydın, söz konusu 4 yıllık sürede Anayasa Mahkemesine 101 başvuru yaptıklarını belirterek "AYM de çıkardığınız her 2 yasadan en azından 1'ine yakınının Anayasa'ya aykırı olduğunu saptamış ve ortaya koymuş." dedi.

AK Parti haricindeki grubu bulunan partilerin 1195 araştırma önergesi verdiğini ve hiçbirinin kabul edilmediğini belirten Günaydın, "Sürpriz var mı? Elbette yok. İşte sizin demokrasi karneniz, işte size tuttuğumuz ayna." ifadelerini kullandı.

Soru önergelerinin cevaplanma oranının yüzde 5 olduğunu öne süren Günaydın, "Bu nasıl bir bakanlık teşkilatı ki Meclis'ten gelen soru önergesini cevaplama ihtiyacı duymuyor? Bu nasıl bir Meclis Başkanlığı ki dönüp bakanlığa 'sen kimsin ki Meclis'ten gelen bir soru önergesini yanıtlamama hadsizliğine kendini sahip buluyorsun?' diye soru soramıyor." değerlendirmesini yaptı.

Meclis'e gelen 282 fezlekeden 62'sinin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında olduğunu söyleyen Günaydın, "Artık bunu öyle bir boyuta getirdiniz ki buraya memleketin barışı ve demokrasisi için bir kanun getirdiğinizi iddia ettiğiniz gün Özgür Özel hakkındaki fezlekenin içeriğini Cumhuriyet savcısı basın açıklamasıyla duyuruyor. Arkadaşlar bu 1930'lar Almanyası'nda olmadı, kendinize gelin." diye konuştu.

"Daha yazacak çok hikayemiz var"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinin memnuniyetini yaşadıklarını aktardı.

Düzenlemenin hayata geçirilmesinin eğitim hayatında çeşitli sebeplerle yarım kalmış hikayelerin yeniden tamamlanabilmesi açısından son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Bu yeni bir imkan, yeni bir umut ve geleceğe tutunmaktır. Bu düzenlemenin üniversite öğrencilerimize, ailelerine, değerli hocalarımıza ve eğitim hayatına yeniden dönme imkanı bekleyen gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin de Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin diplomasi anlayışı bu perspektifle 'yurtta sulh, cihanda sulh' anlayışına dayalı, çatışmayı büyüten değil, istikrarı güçlendiren, ülkeleri karşı karşıya getiren değil, ortak güvenlik zeminleri oluşturan bir anlayışa dayanmaktadır. Kabe'nin huzurunda, Mekke'nin manevi ağırlığını taşıyan bir zeminde Türkiye'nin bölgesel istikrar, ortak güvenlik ve dayanışma ekseninde attığı adımların tarihi, stratejik önemi olduğu apaçık bir gerçektir. Bizim dileğimiz şudur; bölgemizde savaş değil barış, gerilim değil istikrar, ayrışma değil dayanışma hakim olsun. Türkiye askeri olarak güçlü olduğu kadar barıştan yana da güçlü iradeye sahip bir ülkedir ve inanıyoruz ki gerçek diplomasi yalnızca masada güçlü olmak değil, masaya istikrarlı barışı taşıyabilecek caydırıcılıkta olabilmektir."

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, "Bizim meselemiz dünle övünüp yarını ıskalamak değildir. Tam tersine dünden aldığımız güçle yarınları hep birlikte güvenle inşa etmektir. Çünkü biz kökü mazide, atiye bakan iradeye sahibiz. Yapacak daha çok işimiz olduğunun farkındayız. Daha yazacak çok hikayemiz var. Bu hikayeyi milletimizle yola çıktığımız gibi milletimizle yazmaya devam edeceğiz. AK Parti'mizin ikinci 25 yıllık döneminin çok daha büyük hizmet ve eserlere vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA