Kastamonu'da kutsal emanetler sergisi yoğun ilgi gördü

Kastamonu'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğinde açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"ni iki günde yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla 23 Ağustos Ortaokulu Spor Salonu'nda 2 Mart'ta açılan sergi, dün saat 23.00'te sona erdi.

Kabe ve Ravza-i Mutahhara örtülerinin yoğun ilgi gördüğü sergide, 99 vakıf eseri ve kutsal emanetler yer aldı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, AA muhabirine, serginin çok yoğun ilgiyle karşılandığını söyledi.

İlgiden çok memnun olduklarını dile getiren Alper, "Sergimiz gencinden yaşlısına toplumun her kesiminden yoğun katılım aldı. Kastamonu merkez başta olmak üzere çevre illerimizden Karabük, Çankırı ve Sinop illerimizden de yoğun katılım gözlemledik. İlk gün iftar saatlerine kadar yaklaşık 15 bin civarında bir ziyaretçi alırken, iftar sonrasındaki yoğun katılımla birlikte ziyaretçi sayımız 35 binlere yaklaştı. İkinci günde çok daha yoğun bir ilgiyle karşılaştık. İkinci gün gelen 65 bin ziyaretçiyle birlikte 2 gün içerisinde yaklaşık 100 bin kişi burayı ziyaret etti." dedi.

Serginin hazırlanmasına katkı sağlayan kurum ve ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Alper, "Bu sergi vesilesiyle hem vakıf medeniyetimizin asırlardır taşıdığı emaneti hem de milletimizin bu değerlere olan bağlılığına bir kez daha şahitlik etmiş olduk." diye konuştu.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Muhittin Sarıoğlu ise "Bunları gördüğüme çok mutlu oldum. Allah bin kere razı olsun. Bu gece bunları gördüm, belki de rüyamda da göreceğim. İçim kıpır kıpır ediyor. Buna kim sebep olduysa Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.