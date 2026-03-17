Şarkışla'da kutsal emanetler sergisi ziyarete açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kabe örtüsü ve Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i gibi önemli kutsal emanetlerin sergilendiği bir etkinlik düzenlendi. Vatandaşlar, sergi sırasında yoğun duygular yaşadıklarını ifade etti.

Şarkışla Büyük Cami'nde düzenlenen sergide, Kabe örtüsü, Ravza-i Mutahhara örtüsü, Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ve ayak izi gibi kutsal emanetlerin de aralarında bulunduğu toplam 12 eser yer aldı.

Vatandaşlar camide sergilenen emanetleri ziyaret ederek, dua etti.

Ziyaretçilerden Enes Coşkun, sergiden çok etkilendiğini belirterek, "Çok yoğun duygular yaşadık, maneviyatımızın çok yükseldiğini söyleyebilirim. İlk defa gördüm, Allah nasip etti, geldik. Tarif edilmesi zor bir duygu." dedi.

Mustafa Yapar da bu tür emanetlerin ilçeye getirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu gibi kutsal emanetlerin özellikle ilçemize getirilmesi bizi gururlandırıyor. Bizler için de güzel bir ziyaret fırsatı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Muhammed Mustafa Topaloğlu ise ilçede uzun yıllar sonra böyle bir serginin açıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice
