Hacı adayları Arafat vakfesini tamamlayıp Müzdelife'ye geçti
Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat vakfesini tamamlayarak Müzdelife'ye geçti. Burada akşam ve yatsı namazlarını birleştirip vakfe yapan hacılar, şeytan taşlama için taş topladı. Bayramın ilk günü Mina'da Akabe Cemresi'ne 7 taş atılacak, kurbanlar vekaletle kesilecek, ardından tıraş olup ihramdan çıkarak Kabe'de ziyaret tavafı yapılacak.
Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, haccın en önemli rükünlerinden Arafat vakfesini tamamlayarak Müzdelife'ye geçti.
Arafat'taki vakfenin ardından kafileler halinde Müzdelife'ye ulaşan hacılar, burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirip "Cem-i Tehir" yaparak, Müzdelife vakfesini gerçekleştirdi.
Hacılar, bayramın ilk günü Mina'daki "Cemerat" bölgesinde yapılacak şeytan taşlama ibadeti için Müzdelife'de taş topladı.
Kafileler halinde Mina'ya hareket edecek hacılar, burada "Büyük Şeytan" olarak bilinen Akabe Cemresi'ne 7 taş atacak.
Hacıların kurbanları, hac organizasyonu kapsamında vekalet yoluyla kesilecek.
Tıraş olup ihramdan çıkacak hacılar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafını gerçekleştirip haccın sayını yapacak.