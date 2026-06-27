Samsun, mukaddes emanetlere ev sahipliği yapıyor

SAMSUN (İHA) – Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun Müzesi, aralarında Kabe örtüsünün de yer aldığı Osmanlı'ya ait mukaddes eserlere ev sahipliği yapıyor.

Samsun Müzesi Fuaye Alanı'nda açılan Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi, festivalin en dikkat çeken sergilerinin başında geliyor. Fuaye Alanı'nda açılan sergide, Osmanlı döneminden bugüne ulaşan mukaddes emanetler ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Sergide; Kabe örtüsü, Sakal-ı Şerif, 700 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim, Kabe kapısı örtüleri, hac vekaletnamesi, mühürler, kandiller, Kabe çinisi ve el yazması İhlas-ı Şerif'in de aralarında bulunduğu 36 eser yer alıyor.

Sergide ayrıca 1839 yılına ait Sultan Abdülmecid ketebeli ahşap, kağıt, sulu boya ve altından oluşan besmele, 19. yüzyıla ait İhlas Suresi, 1878 yılında Mekke'den alınan Kabe örtüsü, 19. yüzyılda alınan ipek dokuma ve altından yapılan Kabe kuşağı parçası, 16. yüzyıla ait Kabe iç örtüsü, 17. yüzyıla ait ipek dokuma Ravza-i Mutahhara örtüsü, 17. yüzyıla ait Kabe tasvirli çini pano, Osmanlı tarafından yapılan ahşap, boya ve madenden oluşan 18. yüzyıla ait kıblenüma, Osmanlı tarafından yapılan 18. yüzyıla ait pirinç usturlap, 19. yüzyıla ait Osmanlı yapımı ahşap rubu tahtası da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Mukaddes eserler, festivalin sonunda envanterine kayıtlı oldukları müzelerde muhafaza edilmeye devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı