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Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...

Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara... Haber Videosunu İzle
Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...
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Kabe'yi ziyaret eden Galatasaraylı bir taraftar, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye beddua etti. Taraftar, “Fenerbahçe 20 yıl daha şampiyon olamasın, şampiyonluk yüzü gösterme onlara yarabbim” ifadelerini kullandı. Kabe'de edilen sıra dışı dua dikkat çekti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet, bu kez oldukça farklı bir görüntüyle kendisini gösterdi. Kabe'yi ziyaret eden Galatasaraylı bir taraftar, dua ettiği sırada Fenerbahçe'yi de unutmadı.

DUASINDA FENERBAHÇE'YE YER VERDİ

Kabe'de ellerini açarak dua eden Galatasaraylı taraftar, ezeli rakibinin uzun yıllar şampiyonluk yaşayamamasını istedi. Taraftar, duasında “Fenerbahçe 20 yıl daha şampiyon olamasın, şampiyonluk yüzü gösterme onlara yarabbim” ifadelerini kullandı.

EZELİ REKABET KABE'YE TAŞINDI

Galatasaraylı taraftarın kişisel dileklerinin arasına futbola ilişkin isteğini de eklemesi dikkat çekti. Taraftarın Fenerbahçe'nin 20 yıl daha şampiyon olamaması yönündeki sözleri, iki kulüp arasındaki rekabetin taraftarlar açısından ne kadar farklı noktalara taşınabildiğini gösteren ilginç anlardan biri oldu.

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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYusuf Güven:

şunu haber yapıp spor sekmesinde en başa koyan editör umarım gözden geçirilir. şu paylaşımdan sonra bu siteye asla uğramayacağım

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Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

hakikaten akıl çok büyük nimettir.! Ya Rabbi kimseyi akıldan yoksun etme.........

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Haber YorumlarıMehmet K.:

Ne demişler..... duası kabul olsa gökten kemik yağardı

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Haber Yorumlarıkenan.yigit5850@gmail.com:

Bir GS li olarak söylüyorum terbiyesizlik

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