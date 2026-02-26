Barış Yarkadaş'tan 'Kabe'de hacılar' performansı

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın katıldığı bir televizyon programında canlı yayında ilahi söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

CANLI YAYINDA "KABE'DE HACILAR" İLAHİSİNİ SÖYLEDİ

TV100 ekranlarında yayınlanan programda, "Kabe'de Hacılar" ilahisini seslendiren Yarkadaş'ın performansı, izleyiciler ve stüdyodaki konuklar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Yarkadaş'ın bu görüntüleri kısa sürede viral hale geldi. Sosyal medya kullanıcıları, alışılmışın dışındaki bu anları ilgiyle karşılarken, video binlerce paylaşım ve yorum aldı.

