Haberler

Fode Koita'dan canlı yayında "Kabe'de Hacılar" performansı

Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı
Güncelleme:
Futbol sahalarından tanınan Fode Koita, Ramazan Geceleri programına katılarak 'Kâbe'de Hacılar' ilahisini seslendirdi. Bu performansıyla büyük beğeni toplayan Koita, geniş kitlelere ulaştı.

  • Fode Koita, Show TV'de yayınlanan Bekir Köse ile Ramazan Geceleri programında 'Kabe'de Hacılar' ilahisini seslendirdi.
  • 'Kabe'de Hacılar' ilahisi, Ramazan ayıyla birlikte sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan bir akıma dönüştü.
  • Fode Koita'nın performansı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kariyerini 2. Lig ekiplerinden Iğdır FK'da sürdüren Fode Koita, Show TV'de yayınlanan Bekir Köse ile Ramazan Geceleri programına konuk oldu. Gineli oyuncu, katıldığı canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' isimli ilahiyi söyledi.

"KÂBE'DE HACILAR" AKIMI

Son dönemde adeta bir akıma dönüşen ve sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kâbe'de Hacılar" ilahisini seslendiren Koita, izleyicilerden büyük alkış aldı. İlahi, özellikle Ramazan ayıyla birlikte sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaştı.

BEĞENİ YAĞDI

Koita'nın performansı da bu akımın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler, Ramazan ayının en dikkat çeken paylaşımları arasına girdi.

Alper Kızıltepe
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıO Z:

Vay be! Birde böyle bir moda çıktı. Hüüüüü. Sanki Ronaldo gol atmış gibi. :) hey Allah'ım sen nelere kadirsin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıObjektif Bakış:

VAYBE DÜNYA GÜNDEMİNDE BUNCA ÖNEMLİ ŞEY VARKEN HABERE BAK GÜLERMİSİN AĞLARMISIN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

