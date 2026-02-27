Fode Koita'dan canlı yayında "Kabe'de Hacılar" performansı
Futbol sahalarından tanınan Fode Koita, Ramazan Geceleri programına katılarak 'Kâbe'de Hacılar' ilahisini seslendirdi. Bu performansıyla büyük beğeni toplayan Koita, geniş kitlelere ulaştı.
- Fode Koita, Show TV'de yayınlanan Bekir Köse ile Ramazan Geceleri programında 'Kabe'de Hacılar' ilahisini seslendirdi.
- 'Kabe'de Hacılar' ilahisi, Ramazan ayıyla birlikte sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan bir akıma dönüştü.
- Fode Koita'nın performansı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
Kariyerini 2. Lig ekiplerinden Iğdır FK'da sürdüren Fode Koita, Show TV'de yayınlanan Bekir Köse ile Ramazan Geceleri programına konuk oldu. Gineli oyuncu, katıldığı canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' isimli ilahiyi söyledi.
"KÂBE'DE HACILAR" AKIMI
Son dönemde adeta bir akıma dönüşen ve sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kâbe'de Hacılar" ilahisini seslendiren Koita, izleyicilerden büyük alkış aldı. İlahi, özellikle Ramazan ayıyla birlikte sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaştı.
BEĞENİ YAĞDI
Koita'nın performansı da bu akımın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler, Ramazan ayının en dikkat çeken paylaşımları arasına girdi.