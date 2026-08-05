Zihinsel Engelli Devlet'in Umre Hayali Gerçek Oldu

MERSİN'de bir Kur'an kursunun yıl sonu etkinliğinde Kabe maketine sarılarak ağlayan ve kutsal topraklara gitmek istediğini dile getiren zihinsel engelli Devlet Biberci'nin (19) umre masrafları bir hayırsever tarafından karşılandı. Pasaport işlemleri tamamlanan Devlet Biberci ile babası Çetin Biberci, 15 Ağustos'ta kutsal topraklara uğurlanacak.

Anamur ilçesinde Değirmencikburnu Cami Kur'an Kursu'nda 6 Haziran'da yıl sonu etkinliği düzenlendi. Kurs öğrencileri camiye getirilen Kabe maketi etrafında temsili tavaf gerçekleştirdi. Ailesiyle birlikte programa katılan zihinsel engelli Devlet Biberci, Kabe maketine sarılıp, ağladı. Ellerini ve yüzünü makete sürerek dua eden Biberci, görenleri duygulandırdı. Gözyaşlarını tutamayan Biberci, Kabe'ye gidebilmek için dua ederek, "Allah'ım, beni o memlekete götür. Annemi, babamı da götür" dedi.

BİR HAYIRSEVER TÜM MASRAFLARI KARŞILADI

Yurt dışında yaşayan bir hayırsever, Anamur İlçe Müftülüğü ile iletişime geçerek Devlet Biberci'nin umre hayalini gerçekleştirmek istediğini bildirdi. Yapılan görüşmelerin ardından Devlet Biberci ile babası Çetin Biberci'nin umre masrafları hayırsever tarafından karşılandı.

UMRE ÖNCESİ ANLAMLI ZİYARET

Umre yolculuğu öncesinde Anamur İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İshak Kacır, din görevlisi Uğur Yılmaz ve Diyanet Haber Anamur Muhabiri Ahmet Tokdemir tarafından Devlet Biberci ve ailesi evlerinde ziyaret edildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette umre hazırlıkları, kutsal topraklara kavuşmanın heyecanı ve ailenin yaşadığı mutluluk paylaşıldı. Devlet'e, kutsal topraklarda ihtiyaç duyacağı malzemeler de verildi.

'EN BÜYÜK HAYALİM KABE'Yİ GÖRMEKTİ'

Ziyarette konuşan Devlet Biberci, yıllardır Kabe'yi görmenin hayalini kurduğunu belirterek, umre müjdesini aldığında tarifsiz bir mutluluk yaşadığını söyledi. Kabe-i Muazzama'yı ilk gördüğünde Allah'a şükredeceğini ifade eden Biberci, başta anne ve babası olmak üzere kendisine destek olan hayırsever, Diyanet İşleri Başkanlığı ve kendisi için dua eden herkes adına kutsal topraklarda dua edeceğini dile getirdi.

Biberci'nin ailesi ise oğullarının çocukluk yıllarından bu yana Kabe sevgisiyle büyüdüğünü, evlerinde sürekli Mekke ve Medine yayınlarını izlediğini anlattı. Umre müjdesini aldıkları gün büyük bir sevinç yaşadıklarını belirten aile, bu hayalin gerçekleşmesine vesile olan hayırsevere, Diyanet İşleri Başkanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÇOK SAYIDA YARDIMSEVER ULAŞTI

Anamur İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İshak Kacır, Devlet Biberci'nin Kabe sevgisinin yıl sonu programında tüm Türkiye'nin gönlüne dokunduğunu belirterek, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda vatandaşın destek olmak için müftülüğe ulaştığını söyledi.

Çetin Biberci ve oğlu Devlet Biberci, 15 Ağustos'ta kutsal topraklara doğru yola çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı