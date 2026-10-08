Mekke'de sağanak altında Müslümanlar Mescid-i Haram avlusunda akşam namazı kıldı

Mekke'de sağanak altında Müslümanlar Mescid-i Haram avlusunda akşam namazı kıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mekke'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak altında umreciler ve ziyaretçiler, Mescid-i Haram avlusunda ve Kabe çevresinde saf tutarak akşam namazını kıldı. İhramlı binlerce Müslümanın yoğun yağışa rağmen sürdürdüğü ibadet, duygulu anlara sahne oldu ve kameralara yansıdı.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan sağanak yağmur altında, Müslümanlar Kabe'de akşam namazını eda etti.
Mekke'de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.
Kutsal topraklarda ibadetlerini sürdüren umreciler ve ziyaretçiler, yoğun yağışa rağmen Mescid-i Haram'ın avlusunda ve Kabe çevresinde saf tutarak akşam namazını kıldı.
İhramlı binlerce Müslümanın sağanak altında gerçekleştirdiği ibadet, manevi açıdan duygulu anlara sahne olurken çevredeki kameralara da yansıdı.
Kaynak: AA