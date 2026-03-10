Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

"Kabe'de Hacılar" ilahisiyle tanınan Celal Karatüre, Ramazan ayında katıldığı iftar ve tanıtım programları için yüksek ücret aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek açıklama yaptı.

"300-500 BİN TL ÜCRET ALDIĞIM ASILSIZ"

Son günlerde bazı basın ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara değinen Karatüre, Ramazan ayında davet edildiği yardım amaçlı iftar programı için 300 bin TL, tanıtım programları için ise 500 bin TL aldığı yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu söyledi. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Karatüre, hiçbir kurum ya da organizasyondan bu şekilde bir ücret almadığını ifade etti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirten Karatüre, bu tür mesnetsiz ve gerçek dışı haberleri kesin bir dille reddettiğini dile getirdi. Sanatçı ayrıca, hakkında ortaya atılan iftira niteliğindeki iddialarla ilgili gerekli hukuki süreci başlatacağını da açıkladı.

Kaynak: Haberler.com