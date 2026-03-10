Haberler

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
"Kabe'de Hacılar" ilahisiyle tanınan sanatçı Celal Karatüre, Ramazan ayında katıldığı iftar ve tanıtım programları için yüksek ücret aldığı iddialarına yanıt verdi. İddiaları gerçeği yansıtmadığını belirten Karatüre, hiçbir kurum ya da organizasyondan bu şekilde bir ücret almadığını ifade etti.

"300-500 BİN TL ÜCRET ALDIĞIM ASILSIZ"

Son günlerde bazı basın ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara değinen Karatüre, Ramazan ayında davet edildiği yardım amaçlı iftar programı için 300 bin TL, tanıtım programları için ise 500 bin TL aldığı yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu söyledi. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Karatüre, hiçbir kurum ya da organizasyondan bu şekilde bir ücret almadığını ifade etti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirten Karatüre, bu tür mesnetsiz ve gerçek dışı haberleri kesin bir dille reddettiğini dile getirdi. Sanatçı ayrıca, hakkında ortaya atılan iftira niteliğindeki iddialarla ilgili gerekli hukuki süreci başlatacağını da açıkladı.

bu adam ne güzel oynak parçalar yapıyor neden hasetlik yapıyorsunuz hoppa hoppa deyin siz de oynayın:))

