Kabe maketine sarılıp, 'Allah'ım, beni o memlekete götür' diye dua ederek gözyaşı döktü

MERSİN'de bir Kur'an kursunun yıl sonu etkinliğinde zihinsel engelli Devlet Biberci (19), Kabe maketine sarılarak ağladı. Kabe'ye gitmek için dua eden Biberci, "Allah'ım, beni o memlekete götür. Annemi, babamı da götür" dedi.

Anamur ilçesinde Değirmencikburnu Camii Kur'an Kursu'nun tamamlanmasının ardından yıl sonu etkinliği düzenlendi. Kurs öğrencileri camiye getirilen Kabe maketi etrafında temsili tavaf gerçekleştirdi. Ailesiyle birlikte programa katılan zihinsel engelli Devlet Biberci, Kabe maketine sarılıp, ağladı. Ellerini ve yüzünü makete sürerek dua eden Biberci, görenleri duygulandırdı. Gözyaşlarını tutamayan Biberci, Kabe'ye gidebilmek için dua ederek, "Allah'ım, beni o memlekete götür. Annemi, babamı da götür" dedi.

'İNŞALLAH ÖZLEMİ DİNER'

Çocuklarının uzun zamandır Mekke ve Kabe özlemi çektiğini belirten Devlet Biberci'nin babası Çetin ve annesi Zeynep Biberci, en büyük hayalinin kutsal toprakları görmek olduğunu söyledi. Çetin Biberci, Kabe'ye gitmek için destek beklediklerini söyleyerek, "Oğlumuz duygulandı. Sürekli evde televizyondan Kabe'nin canlı yayınlarını izliyor. Pasaportumuz da var. İnşallah en kısa zamanda oralara gitmek nasip olur ve onun da özlemi diner" diye konuştu.

'ÇOK HEYECANLANDI'

Zeynep Biberci ise programı duyunca oğlunu getirdiğini kaydederek, "Kabe maketini görünce çok heyecanlandı. Tavafı yapmak istedi ve yaptı. Çok mutlu oldu, çok heyecanlandı. Kabe'yi görmeyi çok istiyor. Rabb'im inşallah orayı görmeyi nasip eder. Maketinde bu kadar heyecanlandıysa, gerçeğini görünce ne kadar mutlu olacağını düşünemiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı