Eşe, sevgiliye, flörte 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları - RESİMLİ 2025 (ERKEK – KADIN)!

Sevgiliye uzun mesajlar atmak isteyenler sık sık araştırmalar yapıyor. Ona kalbini nasıl taşıdığını ve hayatındaki en önemli kişi olduğunu söylemen için en güzel sevgiliye uzun mesajları sizler için derledik... İşler iyi gitmediğinde bile seveceğine söz ver ve kız arkadaşa erkek arkadaşa en güzel sevgiliye mesajları at. İşte bazı uzun aşk mesajları, sevgiliye söylenecek güzel sözler, sevgiliye mesajlar ve sevimli paragraflar! Eşe, sevgiliye, flörte 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

SEVGİLİYE MESAJLAR

Burada bana içinde yaşama şansı vermen için kalbinin kapılarını çalıyorum bebeğim. Sevgimin en derin parçasını hissedebilmen için kalbine kendinden daha yakın olmak istiyorum. Seni seviyorum!

Kalbim senin aşkın için atıyor, seni düşünebileceğinden daha iyi sevmek için. Sen hayatımda tanıdığım en ilginç insan tutkumun tonusun. Seni seviyorum!

Sen benimsin ve kalbimin seçtiği tek kişisin, sensiz bir hayat can sıkıntısından başka bir şey değil. Hayatımda yaptığın her şey için sana gerçekten minnettarım. Benim için orada olduğun için teşekkürler. Seni seviyorum.

Benim için o kadar çok şey ifade ediyorsun ki sana olan sevgimi hiçbir kelimeyle tam olarak anlatamam. Seni özlediğimde yanaklarımdan süzülen sevinç gözyaşlarısın. Hayatımın tutkusu, her şey kalbimi memnun ediyor. Bebeğim seni sonuna kadar seveceğim.

Aşkının gücü bana güç verdi. Şimdi kalbim senin, o yüzden güvende tut. Ben seninim, lütfen beni sımsıkı tut ki aşk köprüsünden düşmeyeyim. Seni gerçekten sevdiğimi itiraf etmeliyim!

SEVGİLİYE UZUN MESAJLAR

1. Kelimeler seni ne kadar sevdiğimi ifade etmekte yetersiz kalabilir ama yaptıklarım sana olan aşkımı asla gösteremez. Seni dün sevdim, bugün seviyorum ve yarın da seni seveceğim! Aşk kelimelerle ifade edilebilecek bir şey değildir. Aşk, eylemlerle ifade edilen ve kalple hissedilen bir şeydir. Sana ne kadar sevildim bilmiyorum ama inan bana canım, sen hayatımdaki en değerli şeysin. Seni seviyorum! Beni masalların gerçek olduğuna inandırdın. Senin sayende, denememize bile gerek yok ve birlikte olduğumuz zamanlar her zaman güzeldir. Seni seviyorum tatlım.

2. Kaç gün kaç ay geçti seninle. Ben mutluluktan sarhoş gibi yürüyorum, gülümsüyorum herkese. 'Aptal aşık' diyorlar benim için. Seni tanısalardı, kalbindeki seni bilselerdi hak verirlerdi bu halime. Neredeyse çıkacağım sokaklara, "aşığım ben" diye bağıracağım. Güzel gözlüm, ne yaptın sen bana böyle ? Yaşamak ayrı bir güzel şimdi bana. Her güne seni görmek umuduyla başlamak güzel; bana ait olduğunu, sana ait olduğumu bilmek güzel. Bitmesini hiç istemediğim bir rüyada gibiyim. Ne olur uyandırmasa kimse… Bu bir rüyaysa bile, sen hayalden ibaretsen bile, gözlerimi hiç açmasam. Artık gerçekleri bir kenara koyup senin cennetinde yaşasam. Bir meleğin kanatları altında gibi, hiçbir şeyden korkmasam. Bu dünyanın tüm masumiyetini, tüm güzelliklerini kalbine sığdırdığın gibi beni de kalbine sığdırdığın için teşekkür ederim sevgilim. Tüm kalbimle sana çok aşığım.

3. "Aşk" kelimesinin ne kadar güçlü olduğunu anlamamı sağladın ve kesinlikle romantik aşkın gerçek anlamını anlamamı sağladın. Bu kadar nazik, anlayışlı ve cömert bir insan olduğun için teşekkürler. Bana çok ilham veriyorsun. Seni seviyorum bebeğim. Sensiz bir gün, Dünya gezegeninin varlığı sorusunu sormamı sağlıyor. Sevgili aşkım, en savunmasız günlerimde bile devam etmemi sağlıyorsun. Sensiz ben nefes alamam; sensiz ben yarımım. Seni çok seviyorum bebeğim.

4. Keşke çocukken tanısaydım seni, küsme diye saçını çekmezdim hiç. En sevdiğim oyuncaklarımı önüne sererdim. Sonra bakkala gidip çikolatalar alırdım sana. Saklambaç oynasaydık, bir sana sobelenirdim. Kovalamaca oynarken çok hızlı koşmazdım mesela, yorulma diye yalancıktan düşerdim. Belki sana 'pamuk şekerim' derdim, hatta şimdi bile diyebilirim. Ne bileyim, seninle çocuklaşıyorum sevgilim. Dünya senin kadar güzel geliyor tüm telaşlarıyla, bir o kadar yorulmuyorum da sevmekten seni. Bir ağacın altında gölgelenmek gibiymiş seni sevmek, yazın sıcağında. Annemin oynarken verdiği salçalı ekmek gibi, ilk bayramlık ayakkabılarımı giymek gibiymiş seni sevmek. Herkesin bir ruh eşi varmış bu dünyada. Çocukken tanımasam da seni, inanıyorum ruh eşim olduğuna. Belki çocukken tanışamadık ama, hayat sonunda çıkardı seni karşıma. Şimdi hiç niyetli değilim peşini bırakmaya. Dişlerimiz dökülüp belimiz bükülene kadar hiç ayrılmayalım sevgilim, seni seviyorum.

5. Birini tüm kalbimle sevmek ve aynı miktarda sevgiyi geri almak her zaman bir rüyaydı - bunu mümkün kıldığınız için teşekkür ederim. Sevgili kız arkadaşım, kendimi en şanslı kişi olarak düşünmeden edemiyorum çünkü sana sahibim. Sen güzelliğiyle etrafındaki her şeyi yakma gücüne sahip, yaşayan, nefes alan bir güneş ışınısın. Ayrıca kalbimi eriten en tatlı gülüşün var sevgilim. Aphrodite'e rakip olduğun için teşekkürler, güzel tanrıça seni kıskanıyor- bahse girerim. Tatlım, sen hayatımda yokken günlerimin nasıl geçtiğini hayal bile edemiyorum ve sensiz hayatımın nasıl olacağını hayal etmeye cesaret edemiyorum. Benimle kal bebeğim. Sonsuza kadar benim ol ve beni dünyanın en şanslı adamı yap. Mükemmel olmayabilirim ama kızım, umarım biliyorsundur ki senin için ölebilirim. Sen benim her şeyimsin. Hayatımı her şekilde kutsadın ve seni hayatıma gönderdiği için Yüce'ye sonsuza dek minnettarım. Bir anda hayatıma girdin ve hiç şüphesiz daha iyi bir yer yaptın. Var olduğun için teşekkürler, aşkım leydim. Birlikte geçirdiğimiz her an, benim en değerli anımdan başka bir şey değil. Seni herşeyden fazla seviyorum.

6. İlk gördüğüm anda vuruldum kahverengi gözlerine. Sende sıcacık bir kalp olduğunu biliyordum, o zamandan beri. Artık bu dünyada sevip güvenebileceğim bir sen vardın. Uçurumun kenarındayken, her şeyden soğumuşken sen girdin hayatıma. Çiçeğe bahar, kumsala yaz, derdime şifa gibi geldin. Yanımda sen olunca hiçbir şeyden korkmadım sevgilim, ölmekten bile. Umutlarımı yitirdiğimde gülüşün tuttu beni ayakta. Sesinin ezgisi susturdu hayatımın sancılı çığlıklarını. Hayatımın en güzel zamanlarını yaşadım senle, en çok seninle güldüm. Sevgilim, hayatımdan hiç eksik olma. Seninle içtiğimiz bir kahvenin kırk yıl hatırı varsa, kırk yılımı önüne sererim, yeter ki beni sensiz bırakma. Sen olmazsan yolumu kaybeder giderim, sen yoksan ben de biterim. En güzel cümlelerim seninle başlar benim. Ay nasıl güneşten alıyorsa parlaklığını, ben de seninle aydınlanan ay gibiyim. Seni seviyorum ömrümün en güzel mevsimi.

7. Sen benim milyonda bir bulduğumsun ve seni asla bırakmayacağım tatlım. İnsanlar deneyebilir ama kalbimdeki yerini kimse alamaz; orada hüküm sürüyorsun. Sen benim gerekliliğimsin, beni eksiksiz tamamlıyorsun. Sen hayatımdaki tüm karanlıkları söndüren güneş ışığısın. Sen benim kurtuluş yolumsun. Hiç birini senden daha derinden sevmedim. Seni söyleyebileceğimden daha çok seviyorum. Hiçbir şey sana olan aşkımı değiştiremez!

8. Önceden kıymetsiz olan hayat, seninle anlam kazandı gözümde. Her şey güzel gitmeye başladı, sonra seni kaybetme korkusu geldi çattı. Hayatımda korkmadım hiçbir şeyden belki de, seni kaybetmekten korktuğum kadar. Düşünmekten korktum sensiz geçen bir günü. Varlığının bana neler kazandırdığını anladım sevgilim. Kıymetinin neden bu kadar çok olduğunu anladım. Şimdi tüm dualarımda adın var senin. Göz kapaklarıma kazıdığım bir resmin var. Şimdi seni sevdiği için kendini seven bir adam var karşında, aşkın ne olduğunu seninle anlayan, bir kadını gökyüzünden sayan. Benim için monoton olan hayat, şimdi hayaller ve umutlarla dolu. Tüm her şey senin sayende kadınım. Gülüşün, yürüyüşün, seslenişin bile hayat şerbeti gibi, bir yudum yetiyor insana. Sarhoş oluyor mutluluktan. Bir zamanlar boş vermiş, hayatını salmış bir adam şimdi senin kıvılcımınla etrafını aydınlatan bir mum gibi.

9. Tatlı gülüşün, her güne yeni umutlar ve hayallerle başlamam için ilham kaynağım. Hayatımın bu kadar huzurlu olmasının sebebi senin tatlı sesin. Hayatıma girdiğin ve onu her zamankinden daha harika hale getirdiğin için teşekkürler. Sana her şeyi borçluyum! Seni sevmek benim için bir bağımlılık gibi. Seni sevmekle geçirdiğim her an cennette geçirdiğim anlar gibi. Seni sevmekten vazgeçtiğim gün öldüğüm gündür. Seni kendimden daha çok seviyorum. yüzündeki o tatlı gülümsemeye her zaman devam et!

10. Ben aşkın ne olduğunu seninle anladım sevgilim. İçimin buzları eridi, hiçbir şey kızdıramaz oldu beni. Eskisi gibi değilim artık. Islık çalarak yürüyorum sokaklarda, ellerim cebimde de değil hem. Ele geçirdiğin kalbim her şeyine boyun eğmeye hazır. Gözlerinin bir bakışıyla bağlanıyor elim, kolum, ayağım. Dizlerimin bağı çözülüyor sonra, koşa koşa yanına gelmeyi istiyorum. Uyuyorum, seni rüyamda görmek için; uyanıyorum, sana gelip sarılabilmek için. Bir gün, hayallerim gerçek olacak biliyorum; seninle uyuyup seninle uyanacağım. O zaman ben, dünyanın en mutlu insanı olacağım. Mutluluk adına olan her şey bizimle olacak. Biliyorum sevgilim, sevenin duası kabul olurmuş. Elbet bir gün senin gözlerin açıldığında doğacak güneş, senin kokunu içime çektiğimde anlayacağım baharın geldiğini. Sesinle uyanacağım mutlu günlerime, gözlerindeki ışıkla aydınlanacak yollarım. Tüm hayallerimin içinde adı geçen kadın, iyi ki benimsin.

11. Her sabah uyandığımda aklıma gelen ilk şey sensin. Gözlerimi kapatıyorum ve güzel yüzünü kafamda canlandırıyorum, böylece güne pozitiflikle başlayabilirim. Hayatımda olduğun için kendimi şanslı hissediyorum. Sen, hayatımın geri kalanında Allah'a şükredeceğim bir nimetsin. Sen gelmeden önce hayatım eksikti. Seninle tanıştığımdan beri hayatım tamamen değişti. İçinde birçok koku olan bir çiçek gibisin. Hayatımı aşkının renkleriyle süslediğin için teşekkürler. Seni seviyorum! Hiç tanımadığım birine aşık olmayı düşünmedim. Sonra bir gün aniden seninle tanıştım ve kulağıma bir şey bunun hayatımda istediğim kızın bu olduğunu fısıldadı. O zamandan beri tek bildiğim seni sevdiğim ve sonsuza kadar seninle olmak istediğim. Sana aşık oldum ve o kadar derine düştüm ki, bu dünyadaki hiçbir şey beni buradan kaldıramaz. Cennetin yukarıda olduğunu sanıyordum ama şimdi cennetin derinlere, aşka düştüğünü biliyorum. Hayatımın son anına kadar seninle olmak istiyorum!

12. Seni özlemenin ağır yükü altında eziliyorum şimdi. Göğüs kafesimin içinde kalbim bir kuş gibi çırpınıp duruyor sevgilim. Sadece yanımda olsan, hiç konuşmasan da olur, yeter ki varlığınla beraber olayım. Kokun olsun olduğum yerde, o da bana yeter. Gülmesen de olur yüzüme, sadece bak gözlerimin içine. Sensiz hiçbir şeyden tat alamaz oldum, aldığım nefesi boğulurcasına alıyor, çırpınarak yaşıyorum. Sonra kendime "Bir insan böyle sevilir mi ? " soruyorum. Sonra seni sevdiğimi hatırlayıp vazgeçiyorum sormaktan. Aslında fazla söze gerek de yok sevgilim, özlüyorum. Gurbette gibi özlüyorum, memleketimi özler gibi. Şimdi seni görsem, kutupta güneş, çölde su görmüş gibi sevinirim. Öyle ki sen benim ilkbaharımsın, kara kışlardan sonra hayatımı aydınlatan umutsun. Gel de çiçeklerim açsın, kelebeklerim uçsun semada. Bu özlem bitsin, bu sevgilinin karanlığı aydınlansın bir anda, senin ışığınla.

SEVGİLİYE UZUN ROMANTİK MESAJLAR

• Hayat önceden kıymetli değildi bu kadar. Yaşamanın hiçbir anlamı yoktu, önemi yoktu. Sonra sen çıktın karşıma, üstüne bir de seni kaybetme korkusu çıktı. Ben hayatımda hiçbir şeyden bu kadar korkmadım. Hiçbir düşünce bu kadar ürpertmedi içimi. Düşüncesi bile aklımı başımdan alırken, yaşanmışlığını düşünemiyorum. Varlığın sevgilim, varlığın en büyük dua sebebim. Seni düşündükçe içimin ısınması, yüzümdeki gülümseme seni ne kadar sevdiğimin en büyük kanıtı. Varlığın hiç eksik olmasın hayatımdan, ömrüm boyunca hep yanımda ol. Beraber yol alalım, sen hep yanımda dur, elimden tut, bırakma.

• Yıllardır, seni görmeden, aşka, tutkuya ve merhamete bakış açım tamamen değişene kadar gerçek aşkı bulamayacağıma inanarak üzüldüm. Bebeğim, bana verdiğin sevgi için seni her zaman çok seveceğim.

• Ben aşk neymiş sende gördüm sende yaşadım. İçim seninle doldu, taştı. Ben ben olmaktan çıktım tamamen sen oldum. Seni düşündüğümde daha da güzelleşiyor dünya. Hayat daha yaşanabilir geliyor. Gözlerine baktığımda anlıyorum yaşadığımı. Zerrelerime kadar hissediyorum varlığını. Yokluğun aklıma geliyor bazen.. nefesimin kesildiğini hissediyorum. Düşüncesinin tüylerimi ürperttiği bir şeyi yaşama ihtimalimi düşünmek bile hayattan vazgeçmeme neden olabiliyor. Varlığını sürekli hissettiğim, senin gülüşünle geçireceğim günler yaşama hevesimi arttıran tek şey. Gel sevgilim benim ol, senin olayım. Birlikte mutlu sonsuz olalım.

• Seni sevmek sonsuza dek hayatımda yaşadığım en tatlı deneyim olacak. Ne zaman seni düşünsem, kalbim sana aşık olmaktan ölüyor. Sadece sevgiden yapılmış bahçede, bulabildiğim en güzel çiçeksin. Tutkuyla inşa edilmiş bir binada neşe kaynağım oldun. Sevgi vadisinde sen benim hayatımdın ve hayallerimden uyandığımda gerçeğim oldun. Seni seviyorum meleğim!

• Artık varlığım da yokluğum da seninle olacak, tıpkı dünüm ve bugünümdeki gibi. Sen kalmayı istediğin sürece hayatımın tam ortasında olacaksın sevgilim. Yıllarca kurduğum hayaller seninle can buldu, seninle güzelleşti. Hayallerimden çok daha güzel bir aşk sundun sen bana. Şimdi ise o hayallerin çok daha ötesinde bir düşüm var. Bir gün senin sesinle uyanıp, gözlerimi her sabaha seninle açmak. Sana kavuşacağım gün dünyaya gelme sebebim de anlam bulmuş olacak. Mutluluk adına ne varsa seninle tamamlanacak, seninle bir bütün olmanın huzurunu ömür boyu yaşayacağım.

• Sen kalbimin seçtiği bu güzel kadın, neden tüm kalbimi aldın? Benim için bir tek beni bırakmadan bütünümü aldın. Şimdi tamamen aşık oldum. Artık üzerinde hiçbir kontrolüm yok bebeğim. Hepsini senden aldım. Hayatımın 365 günü seni düşündüm. Seni kalbimde hatırlamam dışında hiçbir gün gelmiyor. Sensiz nefes alamıyorum çünkü sen hayatta kalmak için ihtiyacım olan oksijensin. Seni seviyorum bebeğim!

• Aklıma geldiğinde karışıyor mevsimler. Gözlerini düşündüğüm her yer sanki bir ilkbahar sabahı. Seninle yaşadıklarımız sevgilim, bir hikayenin çok daha ötesindeydi. Biz seninle bir hikayeydik. Mutlu bir hikaye. Sen benim en güzel hikayemsin. Başlayan ve bitmesini asla istemediğim.

AŞK SÖZLERİ

Aşk sözleri mesajları mercek altına alındığında öne çıkan en romantik seçenekler şu şekildedir.

- "Gece midir insanı hüzünlendiren, Yoksa insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana düşündüren, Yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen?" Özdemir Asaf

- Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi. Seni sürekli gülümsetmeye çalışmam bu yüzdendir.

- Sevgilim, eğer bu hayatta sana bir şey verebilseydim, şüphesiz kendini gözlerimde görebilme yeteneği olurdu. Ancak bu şekilde benim için ne ifade ettiğini fark ederdin.

- Aşk bir rüyadır. Kimi gerçekten sadece hayallerinde yaşar. Kimi yaşarken gözleri ve yüreği ile görür. Bildiğin rüya işte, yaşarken yaşanan mucize; "gözü açık rüya görmek"tirseninle aşk…

- Bana neden bu kadar çok seviyorsun diyorlar. Çünkü her bir zerrem, senin her bir zerrene aşık da ondan.

- Uçurum uçurum gözlerine daldığım gözlerine baktığım, bazen sendeki güzellikte boğulacakmış gibi hissettiğim sevgilim.

- Aşk seni koklamaktır. Seninkokunu alıp içime çektiğim, sonra sana kendimi verdiğim, her nefesin diyetidir. Seni koklamaya doyamayıp, zamanın durmasını istemektir.

- "Ey yar..! Telaşımı hoş gör. Islandığım ilk yağmurumsun." Hz. Mevlana

- "Ey canımın sahibi Yar! Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var." Mevlana Aşk İle İlgili Sözleri

- İlla Birini Seveceksen Tene Değil Can'a Değeceksin. İlla birini seveceksen, Dışını değil içini seveceksin. Gördüğünü herkes sever.Ama Sen görmediklerini seveceksin, Sözde değil "Özde" istiyorsan şayet; "Ten'e" Değil "Can'a Değeceksin ..! Hz. Mevlana.

- Hasrettir aşk, görmemeye dayanamayıp o hasreti çekebilmektir. O hasretle kavrulurken masallar, hikâyeler, şiirler yazabilmektir. Yazdığın her bir harfte sevgiliyi hissedebilmektir aşk… Ona dokunduğunu düşlemektir, kurulan her bir cümlenin yüklemi ve en çok da istemektir aşk… Beyaz bir sonsuzluğu…

- Aşk sevgisiz, emeksiz olmaz. Sevgidir ki karşılık beklenmez. Karşılık verilirse her taraf kendinden bir yürek katar ve harman başlar olmadık bir an… O harman boyunca çıkar aşkın yüceliği, derdi, kederi, sevinci, güzelliği.

- Seni ilk gördüğüm an çocukluğumdan kalma saf karşılıksız yapmacıksız bir mutluluk sardı benliğimi.

- Gözlerin kalemin kâğıda dokunuşu gibi… Ya bütün şairler seni sevmiş ya da ben her mısrada seni buluyorum.

- ÖMRÜM desem yetmez ki bu ömür sana doymaya. DÜNYAM desem evrendeki bir nokta kadar küçük kalır, sana olan sevgimi anlatmaya. Sen benim hiç vazgeçemediğimsin. Sen benim en derinimsin. En sol yanım. İyisi mi sen benim SONSUZLUĞUM ol. Ne ömür gibi kısa ne de dünya kadar küçük.

- "Öyle bir seveceksin ki, yüreğinden kimse ayıramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki, seni gözleriyle bile aldatmayacak." Can Yücel

- Hangi ara seni bu kadar sevdim bilemedim. Gecemi aydınlatan, gündüzümü ışıtan yar.

- Sensiz geçen hiçbir anımın, hiçbir vaktin kazası yok ki sevgilim.

AŞK SÖZLERİ KISA

Rabbimden istediğim en güzel duamsın.

Sağ dirseğimi masaya dayadım. Yanağımı avucumun içine koydum. RESMİNE BAKTIM baktım. Âşık olmayı sevdim.

Gel ey yar… Sabahın ilk ışıkları gibi… Yağacak sağanak yağmurun ilk damlaları gibi… Gel ne olursan gel!

Sayamadığın gökyüzündeki yıldızlar kadar seviyorum seni…

Ben güzel ruhuna aşık oldum senin. Sadece bu yüzden sadakat kokuyor bu tutku. Çünkü sen ebedi ruh hastalığım olacaksın benim.

Aşk bittikten sonra arkadaş kalalım dedi. Güle başka isim versen değişik kokar mı?

Acılarımı bile tatlandırıyor aşkın. Yıkıma terk edilmiş vücudumun bütün hücrelerine sürülmüş iksir gibisin.

Bir gün dudakların kurusa okyanusu getiririm sana, Akşam ayazında titrersen güneşi getiririm sana, Eğer gönlün sevgi ararsa kalbimi söküp getirim sana…

Sevgi ne güzel sözdür; Dilinde değil, yüreğinde olanlara.

Sonra resmin damladı karanlığa; gülen gözlerin… Ne çok yakışıyor gülmek sana bir tanem. Ben en çok gülüşünü seviyorum.

Çalınır kapı. Ardına kadar açılır kapı. Girer içeri sessizce yolcu. Geçiyordur. Uğramıştır. Kalır.

"Öyle bir çık ki karşıma 'her baktığımda ilk defa görüyormuşum gibi, az kalsın ölüyormuşum gibi' hissedeyim seni." Edip Cansever

Bir yürek sevdim içinde sonsuz aşk olan Buram buram mutluluk kokan ve yüreğimde sonsuzum olan..

GÜZEL AŞK SÖZLERİ KISA

Ey Yar Duam Olur musun?

Benim sana olan sevgim, anayasanın ilk üç maddesi gibidir; değişmez, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez!

Ömrüm ömrüne, gönlüm gönlüne değsin ki hiç ayrılmayalım...

Ben güzel ruhuna aşık oldum senin. Sadece bu yüzden sadakat kokuyor bu tutku. Çünkü sen ebedi ruh hastalığım olacaksın benim…

Mürekkepten denizler, kâğıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!.

Çünkü aşk; yaralıyken asla bulamayacağınız garip bir kan grubudur.

EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ

Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler, ağzına dolar insanın, sussan acıtır, konuşsan kanatır.

Aşk sevişmektir, karanlığın kucağında… İçinde yaşamak istediğin bedene yaslanmaktır. O beden ki koca bir çınardır.

Ben sana tahmin edebileceğinden çok daha fazla vurgunum ey güzel. Beni hiç bırakma, bakışlarınla bahar açtıran gözlerinle bana hep öyle bak.

Her şeyin bu kadar yapmacık ve yalan olduğu bu dünyada ne güzelde duruyorsun ömrümün ta ortasında be adam!

Aşk seni öpmektir. Her öpüşte ruhumdaki asırların kuraklığını yok edendir, su gibi… Seni her öpmenin cana değmesi, kana kana içilmesidir.

Aşk için en içine dokunabilmektir. Aşk bazen sadece üç harfli tek heceli bir kelimedir. Bazen ansızın bakıp, gözlerinde eriyip kaybolduğum bakışındır. Aşk yüzümde baharlar açtıran bir gülüşündür.

Bu sabah hayalinle, senin adınla uyandım. Hayatımda oluşuna teşekkür ederim sevdiğim. Gönlünü gönlüme nasip eden Rabbime şükürler olsun Sevgilim!

"Benim beklediğim aşk başka! O, bütün mantıkların dışında, tarifi imkansız ve mahiyeti bilinmeyen bir şey. Sevmek ve hoşlanmak başka, istemek bütün ruhuyla, bütün vücuduyla, her şeyiyle istemek başka… Aşk bence bu istemektir. Karşı konulamayan bir istemek!" Sebahattin Ali

Bugün yine seninleydim. Romantik geçen dakikalarda. Önce yaktın kavurdun ateşinle, sonra ıslattın bahar yağmurunla öyle ıslandım ki sevgi yağmurunda seni seviyorum AŞKIM.

Sana olan sevgimi anlatamamak. Dilimin ucunda binlerce kelimeler biriktirip söyleyememek. Zormuş susmak. İçinde fırtınalar koparken gülümseyebilmek…

Aşk sana sarılmaktır, sarılıp bir daha bırakamamaktır. Sana sarıldığımda dünyayı unutmaktır.

Aşk görmektir için içini, dışını içini görüp beğenmek değildir. Aslında burnunun ucundakini görüp de görmeyi bilmektir. Aşk akıl, kalp, göz ve ruhun en güzel ortaklığıdır.

SEVGİLİYE AŞK SÖZLERİ

Güle sormuşlar: "neden dikenlisin?" diye. Gül de "Beni yalandan değil, gerçekten seven tutabilsin diye!" Can Yücel

Sevgili, güzel sevgili, eyy sevgili aşk dediğin, bana baktığın o gözlerindeki kocaman bir dünyadır. Aşk dediğin, benim o dünyada kendimi bulmamdır. Aşk dediğin, adındır. Aşk dediğin, o güzel suretinin aslıdır.

Ne garip duygudur AŞK… Bir bakarsın sevgiye bir bakarsın nefrete dönüşür. Bir de sızıya dönüştüğü olur. Göğsünün sol yanında bir ağrıya sebep olur. Derinden ince ince akar. Ara sıra yoklar, öldürmez ama süründürür.

Yüksek bir binanın zirvesinde durmak gibidir aşk… Dünya yıkılsa umurunda olmaz o yanında olduktan sonra onsuz bütün her şey anlamını yitirir. Varlığı ile seni o binanın tepesine çıkaran bir sözü ile seni yere indirir. Ve şairin dediği gibi o seni aşağı itse bile yere çakılana kadar aklında olan tek şey onun sırtına değen elleri olur.

Asla olmaz deme, asla yapmam deme, asla söylemem deme bir tutuldun mu AŞKa olmazlar olur. "ey aşk sen nelere kadirsin" aşk sözünü aklından çıkarma… Aşık olunanın huyları, saçma eylemleri, kırıcı sözleri dahi takılmaz, çünkü aşk vardır. Dinlemeye dahi tahammül edemediğin müziği dinlersin. Ömrüm boyunca gitmem dediğin yere sevdan ile seve seve gidersin. Bundan arkadaş olur mu dediklerinle sırf o istedi diye dost olursun. Kendindeki değişime, yaşadıklarına anlam veremezsin "aşk nedensiz de sevmekmiş" dersin.

Ayakların yerden kesilmesi de vücudunu yakan ateşte aşktandır.

Hayaller kurdurur, hayallerimi yıkarsın belki ama her defasında yeniden yüreklendirirsin başka hayaller kurmaya..

GÜZEL AŞK SÖZLERİ ETKİLEYİCİ

- "Aşka uçarsan kanatların yanar." (Sadi Şirazi)

- "Aşka uçamazsan kanatların neye yarar?" (Mevlana)

- "Aşka varınca kanadı kim arar?" (Yunus Emre)

- "Aşkın açamadığı kapı, kanatlanıp uçamadığı yer mi var?" (Demet Akalın)

- "Aşk, kanatlanıp uçmaktır ey yar!"

- "Aşk odu evvel düşer ma'şûka ândan 'aşıka şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi" (Mevlana)

- Sen benden bi haber yaşıyorsun. Bense her gün seni görmenin hasretiyle yanıyorum. Yarınlara ışık yakıyorum her gecenin en karanlık anında…

- Tam da yaşama umudumu kaybetmişken sen çıkıverdin karşıma… Çorak gönlüm gül gülistan oldu. Seni canımdan bile çok seviyorum. Aşığım sana yar.

- "Aşk birisi için doğru kişi olmaktır." (Franklin Dindirland)

AŞK SÖZLERİ UZUN

Şaka Franklin Dindirland diye biri yok, bu sözü şıpsevdi sakızında gördüm.

Aşk gece vakti onun uyuyuşunu izlerken, uyuyakalmamak için kahveyle birlikte bünyeye alınan kafeindir.

Fernando Pessoa'nın "Aşık olmak yalnızlıktan usanmaktır. Bu yüzden kendine ihanettir." dediği…Aklın gönül içinde eridiği; yani aşka kendini teslim ettiği anlardır.

18.yüzyıla kadar kullanılan "ışk", 18. yüzyıl sonrası yerini "aşk"a bırakmıştır.

"Işksuzlara verme öğüt, öğüdünden alur değül. Işksuz adem hayvan olur, hayvan öğüt bilür değül" Yunus Emre

Yani; "Aşksıza verme öğüt, öğütten ne anlar, aşksız adam hayvan olur, hayvan öğüdü ne bilir." Yunus Emre

Biri, sevgilinin kapısına gelip çalar.

İçeriden bir ses sorar: "kim o?"

Kapıdaki cevaplar: "benim!"

Ses der ki: "bana, sana yer yok burada."

Ve kapı açılmaz.

Bir yıl süren yalnızlık ve çileden sonra,

Yeniden kapıyı çalar o.

İçerden ses: "kim o?" diye sorar.

Kapıyı çalan cevap verir: "senim!"

Ve kapı ardına kadar açılır.

AŞK SÖZLERİ 2025

Bu sabah hercailere seni sordum. Açelyalar kıskandı. Kokun kalmış gül yapraklarında, ben de ise ÖZLEMİN birikti.

Seni öyle sevdim ki gökyüzü kadar sonsuz. Sevdim seni bir darağacında. Öyle sevdim ki ÖLECEK KADAR çok sevdim.

Puslu sabahlarda, kırağı tutan çiçek yapraklarında, bir İDAM MANGASI karşısında NEFES BİLE ALMADAN sevdim seni. Öyle sevdim ki ÖLECEK KADAR çok sevdim.

Hayallerimde hep sen varsın. Yıldızlar var gözlerin gibi SEVGİLİLERİN EN GÜZELİ. Seni Seviyorum AŞKIM.

Yağmur yağıyor bu sabah her taraf sırılsıklam, düşen yağmur tanelerini topladım. Öyle çoktu ki sensizlik kadar.

Seninle mehtapta buluşmayı o kadar özledim ki, seninle yıldızlarda buluşmak en güzeli sevgili. Sensiz bu hayat bir hiç sevgili…

Baharda toprağa düşen CEMRE gibi düştün YÜREĞİME kırk ikindi yağmurları gibi ıslattın düşlerimi o günden sonra hep kalbimde çiçek açtın ey sevgili.

Seni düşünürken hayallerimde bir masal başlar. Güneş doğar ansızın baharla papatyalar açar. Öyle güzel kokar ki burnumun ucu sızlar BAHAR ÇİÇEĞİM. Seni Seviyorum…

Allah'ım seni öyle güzel yaratmış ki içim yanıyor öyle susadım ki seni kana kana içsem yine geçmez susuzluğum.

Aşk yanılsama, illüzyon, insan oğlunun zayıf yanı, lanet olası hormonlarımızın yan etkisi…

Aşk, kafanda kurduğun turşudur.

Yapraklara çiğ düştü, bir papatya nasıl da sen kokardı.

AŞK MESAJLARI

Dün gece çoban yıldızı ile seni bekledik deniz kenarında sabaha dek. Denizin mavi sularında gözlerinin izi kalmış. Şafak söktü ben deniz kenarında kaldım yalnız sırılsıklam.

Seni sevdim ben. Masal ülkemde sevdim, düşler sokağında sevdim. Seni sevdikçe içim kanadı. Kanadıkça sevdim. Seni acılarınla sevdim.

Dün gece dolaştığımız sokaklarda yürüdüm. Seni sordu kitap satan adam. Bir de çiçek satan bir teyze vardı hatırlar mısın? Seni GÜL sanmıştı. Gülüm benim Seni Çok Seviyorum.

Sen gittin önce soğuk bir rüzgar ardından bahar gitti. Çiçekler soldu. Kelebeğin kanat sesleri sensizliğin seslerine karıştı. Çabuk dön sevdiğim sen gittiğinde sevgiler de gitti hayatımdan.

Bu aralar okuduğum kitaplar ve romanlar hep seni anlatmış. Omuzundan dökülen İPEK saçlarını, yıldızlar gibi parlak gözlerini, seni anlatmış Balzac…

İstediğin kadar uzaklara git hiçbir şey değişmiyor buğulu gözlerimde. Bir gül uzatıyor ellerin masum bir çocuk gibi. Ne kadar uzaklara gidersen git gitmemiş gibisin. Çünkü sen bir sevgilinin düşlerinde yaşıyorsun.

Sana öylesine tutkunum ki seni öğrendikçe öğrenmek istiyorum. Bir çocuğun düşlerindeki merak büyüdükçe büyüyor. Sende saklı kalan bir rüya var kimsenin göremediği. Rüyalarda buluşmak dileğimle SEVGİLİ.

Bir balık olmak istiyorum gözlerinin okyanuslarında, bir ressamın bakışlarında seni çizmek, bir şairin şiirinde seni anlatmak, bir bestecinin şarkılarında seni bestelemek istiyorum. Bağırmak istiyorum delicesine SENİ SEVİYORUM..

CEMAL SÜREYA AŞK SÖZLERİ

"Bir çift göze aşık olursun, sonra bütün gözlere kör." Cemal Süreya

"Siz hiç bir okyanusu dudaklarından öptünüz mü?" Cemal Süreya

ETKİLEYİCİ AŞK SÖZLERİ

"Affetmek ve unutmak iyi İNSANLARIN intikamdır." Schiller

"Kendini AFFEDEMEYEN bir kimsenin, bütün hataları AFFEDİLEBİLİR."

"Birini aldatan ötekini de aldatır." Stefan Zweig

"Hiçbir şeyin kendinden saklanmadığına inanmış bir kişiyi aldatmaktan daha kolay bir şey yoktur." Balzac

"Fakat bulamadınızsa eğer karda ayak izlerimi sade korktuğumdan değil. Bekçi, merdiven, polisler, dedikodu, kepazelik, aldatılmış bir zevcenin intiharı: komik. Niçin öldüğümü anlatmak müşkül. Kime? Herkese, sana mesela. İnsan, ölmeye karar verirken bile insanları düşünüyor." Nazım Hikmet / Bir Küvet Hikayesi

"İnsan ALIŞKANLIKLARININ çocuğudur." İbn-i Haldun

Alışkanlıkların zinciri, önce hissedilmeyecek kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur." Benjamin Disraeli

Aslında aşk, hayalle gerçek arasında sıkışıp kalmış bir kalpler bütünüdür. Hayalini kurarsın, iple çekersin, çabalarsın, bir gün hayal diye tanımladığın sevgin gerçeğe dönüşmüş olur. Ama bunu anlamakta zorluk çeker insan. Gerçeğin dışına çıkılıp çıkılmaması gerekip gerekmediğini bile bilmezler. O yüzden âşık olduğunuz hayal alemine değil, sevdiğiniz insana âşık olun.

Aşk bir nevi, sevdana duyulan hasrettir. Hasret, sevdiğin insanı göremeden onu sevebilmektir. Hasret seni kavururken, kendin için yeni bir hikâye yazabilmeyi başarmaktır. Kendi hikâyenin her sözcüğünü, ilmik ilmik dokuyarak her harfin yerini özenle yazabilenler aşkı ve acıyı tadabilmiştir. Uyanık bir zamanda, düş gördürür acı aşk. Sonra gördüğün düş, beyazdan siyaha dönüşür.

"Arzular! Hiç mi yorulmayacaksınız?" Andre Gide

"Kendime sapladığım bir bıçaksın sen; aşk budur." Franz Kafka

"AŞK değişmeyince ÖLÜR." Ahmet Haşim

"Benim beklediğim AŞK başka! Dedi. O, bütün mantıkların dışında, tarifi imkânsız ve içeriği bilinmeyen bir şey. SEVMEK ve HOŞLANMAK başka… İstemek, bütün RUHUYLA, bütün VÜCUDUYLA, HER ŞEYİYLE istemek başka… AŞK bence BU İSTEMEKTİR." Sabahattin Ali

"Mutlu AŞK yoktur." Aragon

"Kimin AŞKA meyli yoksa o KANATSIZ bir KUŞ gibidir. VAH ONA!" Mevlana

"AŞK YEPYENİ kalabilen eski bir MASALDIR." H. Heine

"AŞK, ovaları kaplamış olan çok büyük ORDULARA benzer. Daha dün bütün GÖRKEMİYLE orada dururken BUGÜN bakarız, YERİNDE YELLER ESER." Montherland

"AŞK hakkında her şey DOĞRU, her şey YANLIŞTIR. Hakkında söylenebilecek hiçbir şeyin SAÇMA OLMADIĞI tek şey AŞKTIR." Chamfort

"AŞK, bize güç veren tek ÖZGÜRLÜK yitimidir." Aragon

AŞK Fransa'da bir KOMEDİ, İngiltere'de bir TRAJEDİ, İtalya'da bir OPERA, Almanya'da bir MELODRAM, TÜRKİYE'DE bir SEVDA, RÜYA, Masal'dır.

"Aşık birinin deliden farkı yoktur." Sigmund Freud

"Bir zamanlar burada kitaplar, kalemler ve resimler arasında çok mutluydum. Sonra aşık oldum da Cennet'ten kovuldum." Orhan Pamuk

Kısa ayrılıklar aşkı canlandırır, uzun ayrılıklar ise aşkı öldürür.

"Ben Seni sevmesini, senden ayrıldıktan sonra öğrendim. Başkalarını sevmekle sanma sakın. Gönlümün içindeki derin, hazin, ümitsiz hayalini sevmekle." Reşat Nuri Güntekin

Beni hasretim sana olan sevgimden gelir. Sana olan sevdam, yüreğimdeki sıcaklıktan gelir. Sana duyduğum hisleri burada, birkaç kelime ile anlatıp geçiştiremem. Sana dokunuşumdaki, hislerimi anlatmaya ne hislerim ne hasretim yeter gelir. Saçlarından çıkan ışık tanelerini toplayıp, kendime yol yapmak istedim, ama hasret yine buna izin vermedi. Dön gel sevdiğim, sana olan aşkım kurumasın tükenmesin, bitmesin hiçbir zaman. Dön gel kalbimin kapıları sana sonuna kadar açık kalmaya devam edecek.

Şayet benim sevgimden emin değilsen, bunu bana söyle. Yüzünü bana çevirip, susma, arkanı dönüp benden yavaş yavaş uzaklaşıp gitme. Gel elimden tut, birlikte kendi geleceğimize yürümeye devam edelim. Sözlerin kifayetsiz kaldığı, bu dünyada, kendi hayalimizi yaşayalım.

Sevgi, bir kahvenin içilmesi gibi olmalı. Önce kahvenin çekirdeklerini, kavurmalı ne çok fazla ne de çok az olmalı. Çok kavrulan kahve acı, az olanı çiğ olur. Sonra, cezveye koymalı kahveyi, tam kıvamında olmalı miktarı. Sevgi gibi, iyi ayarlanmalı. Kısık ateşte pişirilmeli, sevdanın üzerine çok fazla gidilmemeli. Tam zamanında, ateşten çekilmeli, önce suyu, sonra kahveyi içmek gerekir. Sevda kahveye benzer, yapılması gerekeni yapmalı ne çok çaba göstermeli ne de daha azı yapılmalıdır.

AŞK SÖZLERİ ANLAMLI

Ben seni hep bekledim. Eksilen yanlarımla, senden saklı eskidim.

"İnsanlar beklemeyi genellikle artık bekleyecek bir şey kalmadığı zaman öğrenir." Voltaire

"Canı kim cananı için sevse cananın sever. Canı için kim cananı sever, canın sever." Fuzuli

"Sana kimisi canım, kimi cananım diye söyler. Nesin sen doğru söyle can mısın, canan mısın kafir." Nedim

Senin o dakikaların acısına katlandıran o melek sabrından bana da ver. İnlemeden, ağlamadan çilemi doldurayım.

Ben yürürüm yane yane

Aşk boyadı beni kane

Ne akilem ne divane

Gel gör beni aşk neyledi (Yunus Emre)

Bir peri aşkından divane oldum

Çağladı gönlümüz akıyor hocam

Erenler şahından bir name aldım

Dilim ezber etmiş okuyor hocam (Celali)

Bu hayatta bir tek seni sevdim. Senin tenini değil, canını, bana sunduğun ruhunu sevdim. İçtenlikle gülümsemeni sevdim. Doğrudur sen de beni fazla sevdin. Bu bize yeterde artar bile. Biz birbirimize olduğumuz kadar yeterliyiz. Sevgimizin gücüne, inanıyorum. Bizi düş dünyamızda gezdirmeye çıkaracak ve ömrümüzün son anına kadar yanımızda olacaktır.

Benim sana baktığım gibi kimsenin sana öyle derin baktığını sanmıyorum, hatta inanmıyorum bile. Seni o denli sevmem, bir topraktan, filizlenen tohum gibi, yeni bir dünya yarattık ikimiz birbirimiz için. Kalplerimizi yanana bıraktık, birlikte atmayı öğrensinler diye. Biri atmadan diğer atamaz oldu. Birimiz olmadan diğerimiz kendini kaybeder oldu. Bir an bile birbirimizi görmesek, ölür gibi olduk. Ama ne olduysak sevgimizden olduk. İşte ben buna aşkın gücü derim.

Aşkın bir ömür sürmesi için, bir ömürlük aşktan fazla sevmek gerek. Sevgisi az olanın, ömrü de kısa olur. Birini eğer gerçekten sevecekseniz, kalbinizi de vereceksiniz sevdiğinize. Sevmeyi öğrenin, sevilmeyi de size öğretecek biri bulunur nasıl olsa.

"Duygu ve akıl yan yana geldiğinde her zaman duygu kazanır."Goethe

Kadın erkeği yumuşatmalı ama zayıflatmamalıdır.

"Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar erkeklerin son aşkı olmak ister." Oscar Wilde

"Kadınsız bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erkeği ateşleyen kadındır." Victor Hugo

"Mutsuz evlilik yaratan, aşkın yoksunluğu değili dostluğun yoksunluğudur." Nietzsche

"Kesinlikle evlen! Karın iyiyse MUTLU, kötüyse filozof olursun." Sokrates

ROMANTİK AŞK SÖZLERİ 2025

Flört, kaçamak bir bakışla, öylesineymiş gibi söylenen bir sözle, arkanızdan gelene kapıyı tutmakla başlayacak kadar basit, yüzeysel, ama bir o kadar da zevklidir.

Flört, kadın ve erkeğin birbirine anlam yüklemeye başlamadan önceki kısa andır.

"Mutlu olmak varken bu dünyada, geceler geldi dayandı kapımıza, olduk acımızla sarmaş dolaş, bekledik düşlerimizle koyun koyuna." A. Kadir

Dün gece, sen uyurken yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana, işte bu yüzden, sırf bu yüzden, yeni bir isim verdim sana…

Aşk dediğimiz şey öyle bir anda bitmez. Yok olup kayıp diyarlara gidemez. Ama bir aşk bir anda başlamaz, oluşamaz. Olursa zaten gerçek aşk hüviyeti taşımaz, gelip geçer. Eğer gerçekten seviyorsanız ne siz bırakıp gidebilirsiniz ne de gerçek aşk gelip geçer.

Seni sevmek ömrüme ömür kattı. Gelecek dünyamı düşten, gerçeğe dönüştürmem senin sayende oluverdi. Sen, ben bir aile olduk. Bir olduk. Bu yüzden inşa edeceğimiz her şeye, seninle evet derim. Çünkü senin güzelliğin yapacağımız her yapıya, oluşuma sirayet edecektir.

Benim yanım, gönlümün demliği gibidir yârim, dilimdeki dua, çayımda ki dem, yüreğimde ki sevdam olmaya gel kal bende. Ben vefalıyım, aşkta vefalı, sadık insanları sever. Ben sana muhtacım, gel bir ömrü beraber tüketelim, aşkımızı büyütelim.

Gece yatağa, uzanıp uyumak istedim. Acım bir şekilde diner diye bekledim durdum. Ama geçmedi, geçmez sana olan sevdam. Düşün ki uyurken bile seni sevmeye devam eden bir kalbim var. Gel ele ele tutuşup, aşkımızın şenliğine gidelim.

Benim sana sarılıp sarmaladığım gibi sarıl sende bana. Birbirimize kırılsak ta, üzsek de sarılalım birbirimize. Omuzlarımız değsin, kalplerimiz yan yana atsın. İşte o zaman, bütün sorularımız bir buhar gibi uçup gider. Geriye ise aşkımız kalır.

Ey gece git o yâre söyle. Kokusuna sarılıp uyumak isteyen biri var. Sen beni sev, geri kalan her şeyi ben hallederim. Evvelimiz aşk, halimiz aşk, istikbalimiz aşk. O senin neyin olur dediler. Uzaktan dedim uzaktan yandığım olur kendisi. Ben hiç dilek tutmadım, hep dua ettim. Ömrün ömrüme nasip olsun diye Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

"Beni koyup koyup gitme, ne olursun. Durduğun yerde dur. Kendini martılarla bir tutma, senin kanatların yok. Düşersin, yorulursun. Beni koyup koyup gitme ne olursun." Atilla İlhan

Gönül bir sırça saraydır. Kırılırsa bir daha yapılmaz.

Gönlümde açmadan solan bir gülsün, her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Beklerim yolunu, aylar boyunca, yeter ki gel bana senede bir gün.

Gözlerine baka baka eşkıya olmak…

Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir.

Aşk gururdan daha güçlüdür.

İyi hayat, aşktan esinlenen ve bilgiden yönlendirilen bir hayattır.

Ben gerçek aşkı, herkesin oynadığı şans oyunlarına benzetirim. Bir şans oyununda, para kazanma ihtimalin oldukça azdır. Ama yine de insanlar, sonuçlar açıklanıncaya kadar kendini mutlu hisseder. Gerçek aşkın insanlara verdiği sinerjide böyledir. Gerçekleşmeyeceğini bilsen bile, hayali ile mutlu olmayı bilirsin. Olmayınca da bir dahakine deyip devam edersin.

Aşkı beklerken dikkatli olmak gerekir. Oradan oraya çekirge gibi zıplamamak gerekir. Ayran gönüllü olmak, göründüğünün aksine, oldukça tehlikeli bir vakadır. Seviyorsan bir kez seveceksin, bir gönüle gönül vereceksin ki, karşındaki insanda sana aynı şekilde davransın.

Seninle aynı şehirde yaşıyorum ya bu bile bana yeterde artar bile. Senin nefes alışını bile yakınımda hissediyorum. Gezdim sokaklarda seninle hatıralarımı görüyorum. Bir gün olurda bu şehirden başka bir yere gitmek zorunda kalırsan sevgilim, merak etme ben şehri de valizime koyup senin yanına gelirim.

İnsanlar genelde, sensiz yaşayamam derler. Ama ben o türden insanlardan değilim. Beni başkası ile karıştırmayın. Ben sensizde yaşamayı çok iyi bilirim. Ama eğer seninle yaşarsam bu hayatı çok başka olur.

Bazı duyguların kelimelerle anlatılmasının imkânı yoktur. Tefsir denen kelime bile bunun için yetersiz kalır. Duyguları hissetmek, karşındaki insana hissettirmek gerekir. Aksi halde ne sevgini anlatabilirsin sevdalına ne de sevdiğinin dilinden anlarsın.

Ben senin arkandan ağlarım hep, hem de günlerce hiç durmadan. Sen benim için tabaktaki son ekmek kırıntılarım gibiydin. Sen ise, beni çöpe döküp gittin her defasında.

Seninle hep hayallerimde yan yana geldik. Benim hayallerimde biz olmak için yan yana geldik. Ama hiçbir zaman, resmi bir dairede birlikte olamadık. Senin aşkın bunun için bile bana yeterliydi. Bir gün belki sende bunun farkına varırsın diye bekledim. Hayal işte, parasız da kurulabiliyor.

KISA AŞK MESAJLARI

Güneş gibi parladın hayatımda. Gökkuşağı gibi renk kattın ömrüme. Seni seviyorum sonsuzumol!

Karanlığın içinde ışık tutan, kaybolduğum çöllerin içinde rehberim olan, sevgisiyle beni sahiplenen sevgilim… Seni seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki yanımdasın.

Issız bir çölde bulduğum su misali seviyorum seni. Hayatımda değer verdiğim en güzel varlık. İyi ki varsın.

Güzel anılarımız aşkımızın temelidir bebeğim, aşkımızın temelini yeni yaşanacak anlarımızla güçlendirelim ne dersin?

Açmayın perdeleri hüzün çöksün her yana. Sen olmadan, sen olmadan olmuyor bu hayat dedikleri.

Ve… Bir gün herkes anlar, sevdiğinin kıymetini… Ama gidince, Ama bitince, Ama ölünce… Kısaca; İş işten geçince!

Hayatın boşluğunu dolduran güzellik, sen bir ana değil bir ömre sığmayan şiirimsin benim sevgilim.

Ben korkmuyorum sana yönelmekten, Seni yinelemekten, seni yenilemekten, Bir bağlayan, bir ayıran duyuda, Senden gelmekten, sana gelmekten..

Bir hayal misin yaratıp ta hükmedemediğim yoksa bir roman mısın okuyup ta bitiremediğim ama şunu iyi biliyorum bir tek sensin merhaba deyip elveda diyemediğim…

Kalbimde umudun, yüreğimde sıcaklığın, ellerimde ellerin hiç eksik olmasın.

Koy başını dizimin üstüne, Sen rüyalarına dal, Ben cennet güzelliğine…

Bir gün oturup çay içelim seninle. Çaylar benden olur, manzara senden.

Gözlerine bakınca cenneti görüyorum bir tanem, güzel gözlerinden sen sorumlusun.

Şimdi bana öyle bir söz söyle ki, ilk söyleyen sen, ilk duyan ben olayım.

Hayatındaki herkes sana 'muhalefet' ediyorsa tadını çıkar, demek ki 'iktidar' sensin!Denizi mavi gösteren gökyüzüdür ya hani. Beni de mutlu gösteren sensin.

Benim yüreğim sensin şimdi; seni vurur durur. Ve yine damla damla çoğalıyorsun içimde.Çok direnme, naz etme küçük hanım. Gazozuna şiir kattım, yakındır benim olacaksın!Eminim pişman olmayacaksın, kuş tüyünü anımsatan kalbinle. Bir kez olsun sevmeyi denesen.Ne bileyim be sevgili. Öyle güzel baktın ki gözlerime, sevmek değil ölmek geldi içimden.

İçim o kadar senle doldu ki, insanlar seni göz bebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum.

Kalbimin çalar saati gibisin sevgilim. Ne zaman sevmek vaktim gelse sen düşersin gönlüme.

Sen hep gözlerimdesin, sen benim güneşimsin, yarınlarımdaki ümitlerimsin, sen benim biriciğimsin.

Seni özlediğim kadar kimseyi özlemedim, gecelerim kıskanır oldu artık sana çektiğim hasreti.

Şimdi uzaklarda olsan da hayalin yetiyor. Bana bir gün geleceksin yanıma o zaman başlayacağım yaşamaya.

Ve sen sevgili; her sabah uyandığımda düşündüğüm ilk şey, her gece zihnimde canlanan son şeysin.

Sen bir erkeğin isteyip de elde edemediği varlıksın. Sen yalan dünyaya gönderilmiş tek gerçeğimsin aşkım.

Doktora gittim geçende, kalbimde sen varmışsın. Ve bu arada röntgende çok tatlı çıkmışsın sevdiğim.

Sevgiyi seninle öğrenirken aşık oldum güzel yüzüne, seninle aşkı öğrenirken sensiz kalmaktan korktum gülüm.

Yüzünü dönme bana ne olur dünyam cehennem olur, yüzüme gül ne olur sensiz hayat bana haram olur gül yüzlüm.

Kimine gül, kimine karanfil verdim. Sana da ömrümü vereyim mi sevdiğim.

Ben seni sevmek için değil, sevmek nasıl olurmuş gör diye sevdim.Aklımda işin yok, durup durup aklıma gelme! Yanıma gel, mevzu kalbimde.

Lütfen üzerine alın! Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel gülen.Sabah namazında, ışıkları yanan evler kadar güzelsin yar. Daha ne diyeyim ki!

Aslında dünyanın 7 harikası yok 1 tane harikası var; O da senin kalbin.

Hiçbir hayale sığdıramadığım tek gerçeğimsin. Sevdim işte, ötesi de yok gerisi de.