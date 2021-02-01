SEVGİLİLER GÜNÜ HABERLERİ

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Sevgililer Günü Haberleri

Sevgililer Günü haber, Sevgililer Günü son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Sevgililer Günü - Bugün
Son dakika haber: Yurtiçi Kargo'dan Sevgililer Günü'ne özel yarışma
Son dakika haberleri: Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği yarışmayı kazanan 5 kişinin 2021 boyunca göndereceği 10 adet gönderiyi bedava taşıyacak.
Sevgililer Günü - Bugün
Son dakika haberleri! NN Hayat ve Emeklilik'ten Sevgililer Günü hediyesi
Bir son dakika haberine göre Dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, 14 Şubat'ta sevgiliyi en güzel tanımlayanlar için özel hediyeler hazırladı.
Sevgililer Günü: Kate Hudson 'İlgi görmemek ve terk edilme hissi bana oldukça yakın duygular'Sevgililer Günü - Dün
Kate Hudson "İlgi görmemek ve terk edilme hissi bana oldukça yakın duygular"
Sevgililer Günü: Sevgililer Günü'nü evde geçirmeyi ve mutfakta harikalar yaratmayı planlıyorsanız, işte hem romantik hem de sağlıklı bir yemek için bu güne özel bir...Sevgililer Günü - 30.01.2021
Sevgililer Günü'nü evde geçirmeyi ve mutfakta harikalar yaratmayı planlıyorsanız, işte hem romantik hem de sağlıklı bir yemek için bu güne özel bir...
Sevgililer Günü - 29.01.2021
New York'taki restoranların iç mekanlarında 14 Şubat'tan itibaren yüzde 25 kapasiteyle hizmet verilebilecek
Vali Andrew Cuomo, bugünkü basın toplantısında, Sevgililer Günü'nden başlamak kaydıyla, New York şehir merkezindeki restoranların kapalı mekanda yemek servisine "yüzde 25 oranında yeniden başlayabileceğini" duyurdu.
Sevgililer Günü: Avrupalı sevgililerin çiçekleri Antalya'danSevgililer Günü - 28.01.2021
Avrupalı sevgililerin çiçekleri Antalya'dan
Sevgililer Günü: İsimsiz çiçek 'taciz' sayılabilirSevgililer Günü - 27.01.2021
İsimsiz çiçek 'taciz' sayılabilir
Sevgililer Günü: Sevgililer Günü'nde İlhan Şeşen ve Vedat Sakman online konseriSevgililer Günü - 25.01.2021
Sevgililer Günü'nde İlhan Şeşen ve Vedat Sakman online konseri
Sevgililer Günü: Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan gelen gül kutularından kokain çıktıSevgililer Günü - 21.01.2021
Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan gelen gül kutularından kokain çıktı
Sevgililer Günü - 21.01.2021
Zirai don riskine karşı gül seralarında sobalı nöbet-TEKRAR
İZMİR'in Menderes ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanan gül üreticileri, 3 gün önce yapılan zirai don uyarısı nedeniyle seralarını soba yakarak ısıtıp, gece boyunca nöbet tutuyor.
Sevgililer Günü: 'Zirai Don' uyarısı geldi, gül seralarında sobalı nöbet başladıSevgililer Günü - 20.01.2021
'Zirai Don' uyarısı geldi, gül seralarında sobalı nöbet başladı
Sevgililer Günü: Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın nikah tarihi belli oldu!Sevgililer Günü - 19.01.2021
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın nikah tarihi belli oldu!
Sevgililer Günü: Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyülediSevgililer Günü - 14.01.2021
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi
Sevgililer Günü: 4 bin yıllık Aztek tatlısı: ÇikolataSevgililer Günü - 09.01.2021
4 bin yıllık Aztek tatlısı: Çikolata
Sevgililer Günü - 08.01.2021
Çiçek sektöründen 83 ülkeye 107 milyon dolarlık ihracat
Bu yıl için yeni yıl sevkiyatlarını bitirdiklerini, sektörün 14 Şubat'taki Sevgililer Günü'ne hazırlandığını ifade eden Yılmaz, Dünya Kadınlar Günü ve ardından İngilizlerin Anneler Günü için ekim çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Sevgililer Günü - 31.12.2020
2020'nin alışveriş istatistikleri açıklandı
Üyelerinin yıl boyu yaptığı alışverişleri inceleyen Hopi, 2020'nin alışveriş istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Sevgililer Günü'nde pandemi etkisi hissedilmedi, 2020'de kadınlar erkeklerden daha fazla hediye alışverişi yaptı.
Sevgililer Günü - 31.12.2020
Hopi 2020'nin alışveriş istatistiklerini açıkladı
Hopi'nin 2020 alışveriş istatistikleri şöyle açıklandı: Sevgililer Günü'nde kadınlar daha çok hediye aldı 2020'nin Sevgililer Günü'nde kadınlar erkeklerden bir buçuk kat daha fazla hediye alışverişi yaptı.
Sevgililer Günü: Evi kül olan ailenin yardımına ilk onlar koştuSevgililer Günü - 30.12.2020
Evi kül olan ailenin yardımına ilk onlar koştu
Sevgililer Günü: Melikgazi Belediyesinde yıl boyunca 3 bin 576 nikah kıyıldıSevgililer Günü - 22.12.2020
Melikgazi Belediyesinde yıl boyunca 3 bin 576 nikah kıyıldı
Sevgililer Günü: Çocukların sevgilisi 'kirpiş' yeniden raflardaSevgililer Günü - 20.12.2020
Çocukların sevgilisi 'kirpiş' yeniden raflarda
Sevgililer Günü: KORONAVİRÜS ÇİÇEK SİPARİŞLERİNİ ARTTIRDISevgililer Günü - 07.12.2020
KORONAVİRÜS ÇİÇEK SİPARİŞLERİNİ ARTTIRDI
Sevgililer Günü: Barınaktan sahiplenin, üretim zincirini kırın!Sevgililer Günü - 06.12.2020
Barınaktan sahiplenin, üretim zincirini kırın!
Sevgililer Günü: Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandıSevgililer Günü - 24.11.2020
Balıkesir'de Öğretmenler Günü kutlandı
Sevgililer Günü: Yaşadığımız dünya gerçek dışıSevgililer Günü - 22.11.2020
Yaşadığımız dünya gerçek dışı
Sevgililer Günü: Gönül eğlenmek ister, günler bahaneSevgililer Günü - 22.11.2020
Gönül eğlenmek ister, günler bahane
Sevgililer Günü - 17.11.2020
Gittigidiyor Felis Ödülleri'nden 4 ödül ile döndü
Her türlü sevgiliye her türlü hediye temasıyla 14 Şubat Sevgililer Günü reklam kampanyasını gerçekleştiren GittiGidiyor, Entegre Kampanyalar Bölümü e–ticaret kategorisinde de Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.
Sevgililer Günü: Çiçekte kasım ayını, öğretmenler günü ve noel hareketlendirecekSevgililer Günü - 06.11.2020
Çiçekte kasım ayını, öğretmenler günü ve noel hareketlendirecek
Sevgililer Günü: BAE'li bakanın karıştığı taciz olayında yeni gelişmeSevgililer Günü - 19.10.2020
BAE'li bakanın karıştığı taciz olayında yeni gelişme
Sevgililer Günü - 18.10.2020
Son dakika haberleri: İngiliz kadın, BAE Hoşgörü Bakanı Nahyan'ın kendisini taciz ettiğini iddia etti
Saldırı, bu yıl Sevgililer Günü'nde, McNamara'nın Abu Dabi Hay Edebiyat Festivali'nin açılış hazırlıklarını görüşmek üzere çağrıldığını düşündüğü Nahyan'ın özel bir adadaki villasında gerçekleşti.
Sevgililer Günü: DHA YURT BÜLTENİ - 5Sevgililer Günü - 13.10.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 5
Sevgililer Günü: 'Devir sevdiklerimize hediye alma değil seçimi onlara bırakma devri'Sevgililer Günü - 01.10.2020
"Devir sevdiklerimize hediye alma değil seçimi onlara bırakma devri"
Sevgililer Günü: Büyükşehir Sevgi Eli, 14 yılda 138 bin 500 kişiye umut olduSevgililer Günü - 20.09.2020
Büyükşehir Sevgi Eli, 14 yılda 138 bin 500 kişiye umut oldu
Sevgililer Günü: Aydın'da üretip tüm Türkiye satıyorSevgililer Günü - 18.08.2020
Aydın'da üretip tüm Türkiye satıyor
Sevgililer Günü: Başkan Günel'den 'esnafa konser' açıklamasıSevgililer Günü - 10.08.2020
Başkan Günel'den "esnafa konser" açıklaması
Sevgililer Günü: Katy ile nasıl tanıştım? Orlando Bloom Katy Perry ile aşklarının nasıl başladığını anlattıSevgililer Günü - 09.08.2020
Katy ile nasıl tanıştım? Orlando Bloom Katy Perry ile aşklarının nasıl başladığını anlattı
Sevgililer Günü: İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettikSevgililer Günü - 05.08.2020
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
Sevgililer Günü - 24.07.2020
ESKİ EŞİNE SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPMAK İSTERKEN ADLİYELİK OLDU
ETİLER'de 6 yıl önce boşandığı eşinin sevgililer günü kutlamak isteyen eski koca Adem Y. adliyelik oldu.
Sevgililer Günü: Eski eşine sevgililer günü sürprizi yapmak isterken adliyelik olduSevgililer Günü - 24.07.2020
Eski eşine sevgililer günü sürprizi yapmak isterken adliyelik oldu
Sevgililer Günü: DİYARBAKIR Çiçek yerine acı biber demeti sipariş ediyorlarSevgililer Günü - 16.07.2020
DİYARBAKIR Çiçek yerine acı biber demeti sipariş ediyorlar
Sevgililer Günü: İSTANBUL Tüketici konforu ikiye katlandıSevgililer Günü - 12.07.2020
İSTANBUL Tüketici konforu ikiye katlandı
Sevgililer Günü: Yılın ilk 6 ayında fotoğraf baskısına talep yüzde 60 arttıSevgililer Günü - 02.07.2020
Yılın ilk 6 ayında fotoğraf baskısına talep yüzde 60 arttı
Sevgililer Günü: Tokat'ta üretilen kesme çiçekler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyorSevgililer Günü - 01.07.2020
Tokat'ta üretilen kesme çiçekler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Sevgililer Günü: Marco Pantani’nin trajik hikâyesi: İkinci bölümSevgililer Günü - 02.06.2020
Marco Pantani’nin trajik hikâyesi: İkinci bölüm
Sevgililer Günü: E-fidan projesiyle 3 günde 15 bin fidan bağışı yapıldıSevgililer Günü - 21.05.2020
E-fidan projesiyle 3 günde 15 bin fidan bağışı yapıldı
Sevgililer Günü: Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyorSevgililer Günü - 11.05.2020
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Sevgililer Günü: Gül üretene değil satana kazandırıyorSevgililer Günü - 11.05.2020
Gül üretene değil satana kazandırıyor
Sevgililer Günü: Kars'ta çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğuSevgililer Günü - 09.05.2020
Kars'ta çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu
Sevgililer Günü: ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK BORSASINDA YOĞUNLUKSevgililer Günü - 08.05.2020
ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK BORSASINDA YOĞUNLUK
Sevgililer Günü: ANTALYA Korona, mezar ziyaretini dijitalleştirdiSevgililer Günü - 05.05.2020
ANTALYA Korona, mezar ziyaretini dijitalleştirdi
Sevgililer Günü: ANTALYA Annelerin çiçekleri elde kaldı, çürüyen çiçekler çöpe atıldıSevgililer Günü - 04.05.2020
ANTALYA Annelerin çiçekleri elde kaldı, çürüyen çiçekler çöpe atıldı
Sevgililer Günü - 26.03.2020
ADANA KORONAVİRÜS ÇİÇEKÇİLİK SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ
'KÜÇÜK ESNAF BİTMİŞ DURUMDA' Kesme çiçek üretiminde zararın ülke genelinde 30 milyon doları aştığını, ruhsatlı çiçekçi esnafının ise 500 bin TL'ye yakın zararının olduğunu vurgulayan Oğuz, şöyle devam etti: "En çok üretilen karanfil, gül, kazablanka, gala, frezya, cerbera, hüsnüyusuf çiçekleri şu anda satılmıyor. Düğünler yasak. Hastaneler çiçek kabul etmiyor ki zaten kabul etseler bile bizim karantina bölgesine teslimat yapacak cesaretimiz yok. E-Ticaret sitelerinin satışları da 4'te 1 oranına kadar düştü. Çiçekçiler kazançlı geçen 14 Şubat Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününün ardından geleceğin daha iyi olacağını düşünerek üretimi fazlalaştırdılar, ama koronavirüs yüzünden bitme noktasına geldi.
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Şu an buradasınız: Sevgililer Günü Haberleri | Sevgililer Günü Haber - Haberler - Sevgililer Günü haberleri, son dakika sevgililer günü haber ve gelişmeleri burada. Son dakika haber: Yurtiçi Kargo'dan Sevgililer Günü'ne özel yarışma.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 13:36:24. #1.14#
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