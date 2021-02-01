SEVGİLİLER GÜNÜ HABERLERİ

Sevgililer Günü - Bugün
Son dakika haber: Yurtiçi Kargo'dan Sevgililer Günü'ne özel yarışma
Son dakika haberleri: Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği yarışmayı kazanan 5 kişinin 2021 boyunca göndereceği 10 adet gönderiyi bedava taşıyacak.
Sevgililer Günü - Bugün
Son dakika haberleri! NN Hayat ve Emeklilik'ten Sevgililer Günü hediyesi
Bir son dakika haberine göre Dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, 14 Şubat'ta sevgiliyi en güzel tanımlayanlar için özel hediyeler hazırladı.
Sevgililer Günü - 30.01.2021
Sevgililer Günü'nü evde geçirmeyi ve mutfakta harikalar yaratmayı planlıyorsanız, işte hem romantik hem de sağlıklı bir yemek için bu güne özel bir...
Sevgililer Günü - 29.01.2021
New York'taki restoranların iç mekanlarında 14 Şubat'tan itibaren yüzde 25 kapasiteyle hizmet verilebilecek
Vali Andrew Cuomo, bugünkü basın toplantısında, Sevgililer Günü'nden başlamak kaydıyla, New York şehir merkezindeki restoranların kapalı mekanda yemek servisine "yüzde 25 oranında yeniden başlayabileceğini" duyurdu.
Sevgililer Günü - 21.01.2021
Atatürk Havalimanı'nda Kolombiya'dan gelen gül kutularından kokain çıktı
Sevgililer Günü - 21.01.2021
Zirai don riskine karşı gül seralarında sobalı nöbet-TEKRAR
İZMİR'in Menderes ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanan gül üreticileri, 3 gün önce yapılan zirai don uyarısı nedeniyle seralarını soba yakarak ısıtıp, gece boyunca nöbet tutuyor.
Sevgililer Günü - 14.01.2021
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi
Sevgililer Günü - 08.01.2021
Çiçek sektöründen 83 ülkeye 107 milyon dolarlık ihracat
Bu yıl için yeni yıl sevkiyatlarını bitirdiklerini, sektörün 14 Şubat'taki Sevgililer Günü'ne hazırlandığını ifade eden Yılmaz, Dünya Kadınlar Günü ve ardından İngilizlerin Anneler Günü için ekim çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Sevgililer Günü - 31.12.2020
2020'nin alışveriş istatistikleri açıklandı
Üyelerinin yıl boyu yaptığı alışverişleri inceleyen Hopi, 2020'nin alışveriş istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Sevgililer Günü'nde pandemi etkisi hissedilmedi, 2020'de kadınlar erkeklerden daha fazla hediye alışverişi yaptı.
Sevgililer Günü - 31.12.2020
Hopi 2020'nin alışveriş istatistiklerini açıkladı
Hopi'nin 2020 alışveriş istatistikleri şöyle açıklandı: Sevgililer Günü'nde kadınlar daha çok hediye aldı 2020'nin Sevgililer Günü'nde kadınlar erkeklerden bir buçuk kat daha fazla hediye alışverişi yaptı.
Sevgililer Günü - 17.11.2020
Gittigidiyor Felis Ödülleri'nden 4 ödül ile döndü
Her türlü sevgiliye her türlü hediye temasıyla 14 Şubat Sevgililer Günü reklam kampanyasını gerçekleştiren GittiGidiyor, Entegre Kampanyalar Bölümü e–ticaret kategorisinde de Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.
Sevgililer Günü - 18.10.2020
Son dakika haberleri: İngiliz kadın, BAE Hoşgörü Bakanı Nahyan'ın kendisini taciz ettiğini iddia etti
Saldırı, bu yıl Sevgililer Günü'nde, McNamara'nın Abu Dabi Hay Edebiyat Festivali'nin açılış hazırlıklarını görüşmek üzere çağrıldığını düşündüğü Nahyan'ın özel bir adadaki villasında gerçekleşti.
Sevgililer Günü - 09.08.2020
Katy ile nasıl tanıştım? Orlando Bloom Katy Perry ile aşklarının nasıl başladığını anlattı
Sevgililer Günü - 05.08.2020
İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
Sevgililer Günü - 24.07.2020
ESKİ EŞİNE SEVGİLİLER GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPMAK İSTERKEN ADLİYELİK OLDU
ETİLER'de 6 yıl önce boşandığı eşinin sevgililer günü kutlamak isteyen eski koca Adem Y. adliyelik oldu.
Sevgililer Günü - 01.07.2020
Tokat'ta üretilen kesme çiçekler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Sevgililer Günü - 26.03.2020
ADANA KORONAVİRÜS ÇİÇEKÇİLİK SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ
'KÜÇÜK ESNAF BİTMİŞ DURUMDA' Kesme çiçek üretiminde zararın ülke genelinde 30 milyon doları aştığını, ruhsatlı çiçekçi esnafının ise 500 bin TL'ye yakın zararının olduğunu vurgulayan Oğuz, şöyle devam etti: "En çok üretilen karanfil, gül, kazablanka, gala, frezya, cerbera, hüsnüyusuf çiçekleri şu anda satılmıyor. Düğünler yasak. Hastaneler çiçek kabul etmiyor ki zaten kabul etseler bile bizim karantina bölgesine teslimat yapacak cesaretimiz yok. E-Ticaret sitelerinin satışları da 4'te 1 oranına kadar düştü. Çiçekçiler kazançlı geçen 14 Şubat Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününün ardından geleceğin daha iyi olacağını düşünerek üretimi fazlalaştırdılar, ama koronavirüs yüzünden bitme noktasına geldi.