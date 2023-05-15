Girişimcilik Haberleri - Girişimcilik Haber - Haberler

Girişimcilik Haberleri
Girişimcilik haber, Girişimcilik son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Suudi Bakan, gıda güvenliğini sağlamak için Arap ülkeleriyle koordinasyon halinde olduklarını söyledi
Fatih Üzüm: "AK Parti'miz ve millete sevdalı Cumhurbaşkanımız her daim sandıktan çıkan sonuca, demokrasinin işleyişine ve milletin kararına saygı...
Şanlıurfa'da; AK Parti 8, Yeşil Sol 4, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı
Bakan Akar: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönemde dahi seçilme ihtimalinin olduğunu bilelim ve ona göre davranalım"
Hulusi Akar: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönemde dahi seçilme ihtimalinin olduğunu bilelim ve ona göre davranalım"
Hdp ve Yeşil Sol Parti, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi: "İkinci Turda Halkın Bize Verdiği Tarihsel Rol, Misyon ve Sorumluluğun Gereğini Yerine...
Hdp ve Yeşil Sol Parti, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi: "İkinci Turda Halkın Bize Verdiği Tarihsel Rol, Misyon ve Sorumluluğun Gereğini Yerine...
YSK Başkanı Yener, açılan sandık ve oy oranına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
Ysk Başkanı Yener, Saat 09.45 Verilerini Açıkladı: "Yurt Dışında 9 Bin 594 Sandığımız Bulunmakta… Erdoğan Yüzde 49.40, Kılıçdaroğlu Yüzde 44,96"
Ysk Başkanı Yener, Saat 09.45 Verilerini Açıkladı: "Yurt Dışında 9 Bin 594 Sandığımız Bulunmakta… Erdoğan Yüzde 49.40, Kılıçdaroğlu Yüzde 44,96"
Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan: "En Başından Beri Gözüken O Ki Seçimler İkinci Tura Kalacak.
Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan: "En Başından Beri Gözüken O Ki Seçimler İkinci Tura Kalacak.
Sinan Oğan seçim sonucuna ilişkin beklentisini paylaştı: İkinci tura kalmasını yüksek ihtimal olarak görüyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açılan sandık sonuçlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması
Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Tek Bilgi Kaynağı Anadolu Ajansı Gibiymiş Gibi Davranılıyor.
Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Tek Bilgi Kaynağı Anadolu Ajansı Gibiymiş Gibi Davranılıyor.
Canan Kaftancıoğlu: "Vatandaşlarımızı, Oylarına Sahip Çıkmaları İçin Okullara Davet Ediyoruz"
"İstanbul'da yüzde 90'ın üzerinde oy kullanıldı" diyen Kaftancıoğlu'ndan vatandaşlara çağrı
Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Urfa'da Açık Biçimde Oy Kullanma Uygulamaları Devam Ediyor. Valilik ve Güvenlik Birimlerini Önlem Almaya Çağırıyoruz"
Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Urfa'da Açık Biçimde Oy Kullanma Uygulamaları Devam Ediyor. Valilik ve Güvenlik Birimlerini Önlem Almaya Çağırıyoruz"
Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Akp'lilerin Jandarma Eşliğinde Açık Oy Kullandırdığını Tespit Ettik"
Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Akp'lilerin Jandarma Eşliğinde Açık Oy Kullandırdığını Tespit Ettik"
Gaziantep'te binlerce seçmenin Vatan Partisi adına sandık kurulu üyesi yapıldığı iddiası
CANLI İZLE | Halk Tv canlı izle! Halk Tv canlı izleme linki! Halk Tv 13 Aralık bugünki bölümü canlı HD izle!
Belçika'dan Balkanlar turuna çıkan klasik araçlar Arnavutluk'ta sergileniyor