Girişimcilik Haberleri - Girişimcilik Haber - Haberler

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Girişimcilik Haberleri

Girişimcilik haber, Girişimcilik son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Suudi Bakan, gıda güvenliğini sağlamak için Arap ülkeleriyle koordinasyon halinde olduklarını söyledi

Suudi Bakan, gıda güvenliğini sağlamak için Arap ülkeleriyle koordinasyon halinde olduklarını söyledi

Girişimcilik - 15.05.2023
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan seçim değerlendirmesi Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan seçim değerlendirmesi Açıklaması

Girişimcilik - 15.05.2023
Fatih Üzüm: 'AK Parti'miz ve millete sevdalı Cumhurbaşkanımız her daim sandıktan çıkan sonuca, demokrasinin işleyişine ve milletin kararına saygı...

Fatih Üzüm: "AK Parti'miz ve millete sevdalı Cumhurbaşkanımız her daim sandıktan çıkan sonuca, demokrasinin işleyişine ve milletin kararına saygı...

Girişimcilik - 15.05.2023
Şanlıurfa'da; AK Parti 8, Yeşil Sol 4, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı

Şanlıurfa'da; AK Parti 8, Yeşil Sol 4, MHP ve CHP birer milletvekili çıkardı

Girişimcilik - 15.05.2023
Bakan Akar: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönemde dahi seçilme ihtimalinin olduğunu bilelim ve ona göre davranalım'

Bakan Akar: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönemde dahi seçilme ihtimalinin olduğunu bilelim ve ona göre davranalım"

Girişimcilik - 15.05.2023
Hulusi Akar: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönemde dahi seçilme ihtimalinin olduğunu bilelim ve ona göre davranalım'

Hulusi Akar: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu dönemde dahi seçilme ihtimalinin olduğunu bilelim ve ona göre davranalım"

Girişimcilik - 15.05.2023
Türkiye ile Uruguay iş birliği toplantısı ULUSKON'da gerçekleştirildi

Türkiye ile Uruguay iş birliği toplantısı ULUSKON'da gerçekleştirildi

Girişimcilik - 15.05.2023
Türkiye ile Uruguay iş birliği toplantısı ULUSKON'da gerçekleştirildi

Türkiye ile Uruguay iş birliği toplantısı ULUSKON'da gerçekleştirildi

Girişimcilik - 15.05.2023
Hdp ve Yeşil Sol Parti, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi: 'İkinci Turda Halkın Bize Verdiği Tarihsel Rol, Misyon ve Sorumluluğun Gereğini Yerine...

Hdp ve Yeşil Sol Parti, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi: "İkinci Turda Halkın Bize Verdiği Tarihsel Rol, Misyon ve Sorumluluğun Gereğini Yerine...

Girişimcilik - 15.05.2023
Hdp ve Yeşil Sol Parti, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi: 'İkinci Turda Halkın Bize Verdiği Tarihsel Rol, Misyon ve Sorumluluğun Gereğini Yerine...

Hdp ve Yeşil Sol Parti, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi: "İkinci Turda Halkın Bize Verdiği Tarihsel Rol, Misyon ve Sorumluluğun Gereğini Yerine...

Girişimcilik - 15.05.2023
Azerbaycan: 'Brüksel toplantısını faydalı ve sonuç odaklı buluyoruz'

Azerbaycan: "Brüksel toplantısını faydalı ve sonuç odaklı buluyoruz"

Girişimcilik - 15.05.2023
Macron ve Zelenski Paris'te bir araya geldi

Macron ve Zelenski Paris'te bir araya geldi

Girişimcilik - 15.05.2023
Macron ve Zelenski Paris'te bir araya geldi

Macron ve Zelenski Paris'te bir araya geldi

Girişimcilik - 15.05.2023
YSK Başkanı Yener, açılan sandık ve oy oranına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

YSK Başkanı Yener, açılan sandık ve oy oranına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Girişimcilik - 15.05.2023
Ysk Başkanı Yener, Saat 09.45 Verilerini Açıkladı: 'Yurt Dışında 9 Bin 594 Sandığımız Bulunmakta… Erdoğan Yüzde 49.40, Kılıçdaroğlu Yüzde 44,96'

Ysk Başkanı Yener, Saat 09.45 Verilerini Açıkladı: "Yurt Dışında 9 Bin 594 Sandığımız Bulunmakta… Erdoğan Yüzde 49.40, Kılıçdaroğlu Yüzde 44,96"

Girişimcilik - 15.05.2023
Ysk Başkanı Yener, Saat 09.45 Verilerini Açıkladı: 'Yurt Dışında 9 Bin 594 Sandığımız Bulunmakta… Erdoğan Yüzde 49.40, Kılıçdaroğlu Yüzde 44,96'

Ysk Başkanı Yener, Saat 09.45 Verilerini Açıkladı: "Yurt Dışında 9 Bin 594 Sandığımız Bulunmakta… Erdoğan Yüzde 49.40, Kılıçdaroğlu Yüzde 44,96"

Girişimcilik - 15.05.2023
Seçimin kilit ismi Sinan Oğan! Vereceği karar kazananını belirleyebilir

Seçimin kilit ismi Sinan Oğan! Vereceği karar kazananını belirleyebilir

Girişimcilik - 15.05.2023
Macron ve Zelenskiy Paris'te bir araya geldi

Macron ve Zelenskiy Paris'te bir araya geldi

Girişimcilik - 15.05.2023
SİNAN OĞAN: TERÖR ÖRGÜTÜ İLE ARASINA MESAFE KOYMAYAN BİZE GELMESİN

SİNAN OĞAN: TERÖR ÖRGÜTÜ İLE ARASINA MESAFE KOYMAYAN BİZE GELMESİN

Girişimcilik - 15.05.2023
SİNAN OĞAN: TERÖR ÖRGÜTÜ İLE ARASINA MESAFE KOYMAYAN BİZE GELMESİN

SİNAN OĞAN: TERÖR ÖRGÜTÜ İLE ARASINA MESAFE KOYMAYAN BİZE GELMESİN

Girişimcilik - 15.05.2023
Sinan Oğan: Terör örgütü ile arasına mesafe koymayan bize gelmesin

Sinan Oğan: Terör örgütü ile arasına mesafe koymayan bize gelmesin

Girişimcilik - 15.05.2023
Sinan Oğan: Terör örgütü ile arasına mesafe koymayan bize gelmesin

Sinan Oğan: Terör örgütü ile arasına mesafe koymayan bize gelmesin

Girişimcilik - 15.05.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı çok önde'

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı çok önde"

Girişimcilik - 15.05.2023
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan'dan açıklama Açıklaması

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan'dan açıklama Açıklaması

Girişimcilik - 14.05.2023
Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan: 'En Başından Beri Gözüken O Ki Seçimler İkinci Tura Kalacak.

Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan: "En Başından Beri Gözüken O Ki Seçimler İkinci Tura Kalacak.

Girişimcilik - 14.05.2023
Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan: 'En Başından Beri Gözüken O Ki Seçimler İkinci Tura Kalacak.

Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan: "En Başından Beri Gözüken O Ki Seçimler İkinci Tura Kalacak.

Girişimcilik - 14.05.2023
Sinan Oğan seçim sonucuna ilişkin beklentisini paylaştı: İkinci tura kalmasını yüksek ihtimal olarak görüyoruz

Sinan Oğan seçim sonucuna ilişkin beklentisini paylaştı: İkinci tura kalmasını yüksek ihtimal olarak görüyoruz

Girişimcilik - 14.05.2023
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'nin açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'nin açıklamalarına tepki

Girişimcilik - 14.05.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açılan sandık sonuçlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açılan sandık sonuçlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

Girişimcilik - 14.05.2023
Çin-Laos demir yolunda bir ayda 13 binden fazla yolcu taşındı

Çin-Laos demir yolunda bir ayda 13 binden fazla yolcu taşındı

Girişimcilik - 14.05.2023
Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: 'Tek Bilgi Kaynağı Anadolu Ajansı Gibiymiş Gibi Davranılıyor.

Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Tek Bilgi Kaynağı Anadolu Ajansı Gibiymiş Gibi Davranılıyor.

Girişimcilik - 14.05.2023
Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: 'Tek Bilgi Kaynağı Anadolu Ajansı Gibiymiş Gibi Davranılıyor.

Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Tek Bilgi Kaynağı Anadolu Ajansı Gibiymiş Gibi Davranılıyor.

Girişimcilik - 14.05.2023
Rusya: Ukrayna'nın Bahmut'ta Rus savunma hattını yarmasına izin verilmedi

Rusya: Ukrayna'nın Bahmut'ta Rus savunma hattını yarmasına izin verilmedi

Girişimcilik - 14.05.2023
Canan Kaftancıoğlu: 'Vatandaşlarımızı, Oylarına Sahip Çıkmaları İçin Okullara Davet Ediyoruz'

Canan Kaftancıoğlu: "Vatandaşlarımızı, Oylarına Sahip Çıkmaları İçin Okullara Davet Ediyoruz"

Girişimcilik - 14.05.2023
'İstanbul'da yüzde 90'ın üzerinde oy kullanıldı' diyen Kaftancıoğlu'ndan vatandaşlara çağrı

"İstanbul'da yüzde 90'ın üzerinde oy kullanıldı" diyen Kaftancıoğlu'ndan vatandaşlara çağrı

Girişimcilik - 14.05.2023
Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: 'Urfa'da Açık Biçimde Oy Kullanma Uygulamaları Devam Ediyor. Valilik ve Güvenlik Birimlerini Önlem Almaya Çağırıyoruz'

Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Urfa'da Açık Biçimde Oy Kullanma Uygulamaları Devam Ediyor. Valilik ve Güvenlik Birimlerini Önlem Almaya Çağırıyoruz"

Girişimcilik - 14.05.2023
Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: 'Urfa'da Açık Biçimde Oy Kullanma Uygulamaları Devam Ediyor. Valilik ve Güvenlik Birimlerini Önlem Almaya Çağırıyoruz'

Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Urfa'da Açık Biçimde Oy Kullanma Uygulamaları Devam Ediyor. Valilik ve Güvenlik Birimlerini Önlem Almaya Çağırıyoruz"

Girişimcilik - 14.05.2023
Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: 'Akp'lilerin Jandarma Eşliğinde Açık Oy Kullandırdığını Tespit Ettik'

Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Akp'lilerin Jandarma Eşliğinde Açık Oy Kullandırdığını Tespit Ettik"

Girişimcilik - 14.05.2023
Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: 'Akp'lilerin Jandarma Eşliğinde Açık Oy Kullandırdığını Tespit Ettik'

Hdp Ysk Temsilcisi Tiryaki: "Akp'lilerin Jandarma Eşliğinde Açık Oy Kullandırdığını Tespit Ettik"

Girişimcilik - 14.05.2023
Gaziantep'te binlerce seçmenin oy kullanması engellendi

Gaziantep'te binlerce seçmenin oy kullanması engellendi

Girişimcilik - 14.05.2023
Gaziantep'te binlerce seçmenin Vatan Partisi adına sandık kurulu üyesi yapıldığı iddiası

Gaziantep'te binlerce seçmenin Vatan Partisi adına sandık kurulu üyesi yapıldığı iddiası

Girişimcilik - 14.05.2023
Küresel yüzey sıcaklığı 1970'den bu yana daha hızlı yükseliyor

Küresel yüzey sıcaklığı 1970'den bu yana daha hızlı yükseliyor

Girişimcilik - 14.05.2023
Türkiye'de Seçim Heyecanı Başladı

Türkiye'de Seçim Heyecanı Başladı

Girişimcilik - 14.05.2023
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Başladı

Girişimcilik - 14.05.2023
CANLI İZLE | Halk Tv canlı izle! Halk Tv canlı izleme linki! Halk Tv 13 Aralık bugünki bölümü canlı HD izle!

CANLI İZLE | Halk Tv canlı izle! Halk Tv canlı izleme linki! Halk Tv 13 Aralık bugünki bölümü canlı HD izle!

Girişimcilik - 14.05.2023
Tunus'ta 107 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'ta 107 düzensiz göçmen yakalandı

Girişimcilik - 13.05.2023
Belçika'dan Balkanlar turuna çıkan klasik araçlar Arnavutluk'ta sergileniyor

Belçika'dan Balkanlar turuna çıkan klasik araçlar Arnavutluk'ta sergileniyor

Girişimcilik - 13.05.2023
Pakistan hükümetinden eski Başbakan İmran Han'ın partisini yasaklama iması

Pakistan hükümetinden eski Başbakan İmran Han'ın partisini yasaklama iması

Girişimcilik - 13.05.2023
Sinan Oğan TRT'de propaganda konuşması yaptı

Sinan Oğan TRT'de propaganda konuşması yaptı

Girişimcilik - 13.05.2023
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

Girişimcilik - 13.05.2023
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