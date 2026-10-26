Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

SPK profesyonel müşteri için finansal varlık barajını 50 milyon TL'ye çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SPK, profesyonel müşteri için finansal varlıklar toplamı şartını 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye, işlem hacmi şartını 5 milyon TL'den 25 milyon TL'ye çıkardı. Tüzel kişi tutarları yeniden belirlenirken gayrimenkul ve girişim fonlarında nitelikli yatırımcı istisnası kaldırıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan ve 10 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı tutarının 50 milyon TL, 5 milyon TL olan işlem hacmi tutarının 25 milyon TL olarak güncellenmesine karar verildiğini açıkladı.

SPK'Den yapılan açıklamada, "Kurul Karar Organı'nın 26 Ekim 2026 tarihli toplantısında; yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan ve 10 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı tutarının 50 milyon TL, 5 milyon TL olan işlem hacmi tutarının 25 milyon TL olarak güncellenmesine karar verilmiştir. Buna uygun olarak mevzuatta tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmaları için öngörülen tutarlar da yeniden belirlenmiştir.

Bu değişiklikler çerçevesinde, Kurulumuzun çeşitli Tebliğlerinde yer alan ve profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yoluyla düzenlenen nitelikli yatırımcı şartları da güncellenmiş bulunmaktadır.

Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar bakımından i-SPK.37.7 (18/12/2025 tarih ve 65/2354 s.k.) sayılı İlke Kararı ile getirilmiş olan istisna kaldırılmıştır. Bu yatırımcılar da mevcut mevzuatta nitelikli yatırımcıların geneli için öngörülen tutarlara tabi olacaktır" ifadelerini yer veerildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 166 sitede yayınlandı.
Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu

Ayrıldıkları konuşulmuştu! Genç oyuncudan sevgilisiyle aşk pozu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu

Arda'dan Mourinho'ya olay hareket! Yere düşüyordu
Zelenskiy, toprak meselesini liderler düzeyinde görüşmeyi kırmızı çizgi saydı

Zelenski üçlü zirve öncesi kırmızı çizgisini çekti!

Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor

248 bin liralık kabus! Gözlerini kapatamıyor
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?

“Işıklar içinde uyu” sözüne itirazı var! Rahmet dilemek zor mu?
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor

Seçim mitinginde olay sözler: O kalçayı...
Brezilya'da Lula da Silva geriden gelip kazandı! İşte zaferin perde arkası

Lula da Silva geriden gelip kazandı! İşte zaferin perde arkası