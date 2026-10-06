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Varna'da CONNEXUS 2026 teknoloji forumunda Türkiye-Bulgaristan paneli düzenlendi

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Varna'da CONNEXUS 2026 teknoloji forumunda Türkiye-Bulgaristan paneli düzenlendi
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Varna'da düzenlenen CONNEXUS 2026 Karadeniz Teknoloji Forumu'nda Türkiye-Bulgaristan paneli yapıldı. Panelde teknoloji transferi, yapay zeka, girişimcilik ve ortak proje imkanları ele alındı; İstanbul Sanayi Odası ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Bulgaristan'ın Varna kentinde "CONNEXUS 2026 Karadeniz Teknoloji Forumu" yapıldı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nın himayesinde Varna kentinde bir otelde düzenlenen forumda yapay zeka, siber güvenlik, inovasyon ve yeni teknolojiler ele alındı.

Forumda, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki işbirliğine odaklanan "Bulgaristan-Türkiye İş Dünyası Değişimi: Teknoloji Transferi, İnovasyon Ekosistemleri ve Yeni Pazarlara Erişim" başlıklı panel düzenlendi.

Panele Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ve İstanbul Sanayi Odasından yetkililerin yanı sıra Sofya Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Dilek Kütük katıldı.

Panelde, Türkiye ve Bulgaristan arasında teknoloji transferi, yapay zeka, girişimcilik ve ortak proje imkanları ele alındı.???????

Kaynak: AA
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