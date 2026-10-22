Fransa'daki isyanın ardından Almanya'da Z kuşağı 21 kentte sokağa çağırdı

Fransa'daki isyanın ardından Almanya'da Z kuşağı 21 kentte sokağa çağırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya'da gençlerin kurduğu bir girişim; okullar, hayat pahalılığı ve zorunlu askerliği protesto etmek için 31 Ekim'de Berlin, Köln, Hamburg ve Münih dahil 21 kentte gösteri çağrısı yaptı. Polis sendikası olası şiddete sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.
- Almanya'da "Gen Z regelt" adlı girişim, 31 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde 21 kentte kitlesel gösteri çağrısı yaptı; eylemlerin yapılacağı kentler arasında Berlin, Köln, Hamburg ve Münih yer alıyor.
- Organizatörler gösterilerde çöken okullar, kemer sıkma politikaları, hayat pahalılığı, sosyal adaletsizlik, zorunlu askerlik ve iklim değişikliğini protesto edecek.
- GdP sendikası başkanı Andreas Roßkopf, eyalet ve federal polisin olası karışıklıklara kararlı ve sert bir karşılık vereceğini, radikallerin göstericiler arasına karışarak polise saldırabileceğini söyledi.
DW'nin aktardığına göre Almanya'da gençlerin öncülük ettiği "Gen Z regelt" (Z kuşağı halleder) adlı girişim, 31 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde 21 kentte kitlesel gösteri çağrısı yaptı. Eylem yapılacak kentler arasında Berlin, Köln, Hamburg ve Münih de bulunuyor.
Gösterilere binlerce kişinin katılması bekleniyor. Organizatörler, "çöken okullar ve kemer sıkma politikaları" başta olmak üzere hayat pahalılığı, sosyal adaletsizlik, zorunlu askerlik ve iklim değişikliğini protesto edeceklerini açıkladı.
Çağrı, hafta sonu Fransa'da şiddete dönüşen ve kamu ile özel mülke büyük zarar verilen protestoların hemen ardından geldi. Fransa'daki eylemler de öğrencilerin ülkenin okul sistemine duyduğu öfkeyle başlamış, kısa sürede sendikaların ve farklı grupların katılımıyla büyümüştü.
Girişimin internet sitesinde, insanlara ya da mülke yönelik her türlü şiddete karşı oldukları açıkça vurgulanıyor.
Polis ise "tetikte ama sakin" olduğunu, insanların toplanma ve görüşlerini ifade etme hakkını koruyacağını bildirdi. Ancak Fransa, İtalya ve İspanya'dan gelen büyük tahribat ve şiddet görüntüleri, Alman siyasetçiler ve güvenlik birimleri arasında eylemlerin sol aşırı gruplarca istismar edilebileceği endişesini artırdı.
Federal Polis'in bağlı olduğu GdP sendikasının başkanı Andreas Roßkopf, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada eyalet ve federal polisin olası karışıklıklara "kararlı ve sert bir karşılık" vereceğini söyledi. Roßkopf, radikallerin ve aşırı uçların göstericilerin arasına karışarak polise saldırabileceği ya da yalnızca tahribat yapmak isteyebileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: DW