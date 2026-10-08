Muğla Bodrum'da Milli Teknoloji Günleri'nde TEKNOFEST müjdesi verildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Bodrum Milli Teknoloji Günleri' etkinliği, lise öğrencilerinin yenilikçi projeleri ve savunma sanayisi sunumuyla büyük ilgi gördü.

Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın ilk etabında stant alanı gezildi. Katılımcılar, lise öğrencilerinin milli teknoloji hamlesine katkı sunmak amacıyla hazırladığı teknoloji odaklı icatları tek tek inceledi. Genç mucitler; prototiplerinin çalışma prensipleri ve üretim süreçleri hakkında protokol üyelerine ve ziyaretçilere detaylı bilgi verdi. Sergi incelemesinin ardından salon programına geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan salondaki organizasyon, protokol konuşmaları ile sürdü.

'EĞİTİMİN SADECE SINIFIN İÇERİSİNDE OLMADIĞINI BİLİYORUZ'

Kürsüye ilk olarak çıkan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, milli teknoloji hamlesinin öncelikli meselelerinden biri olduğunu belirterek, "Tam bağımsız bir Türkiye olmanın en önemli göstergelerinden birisi kendi milli teknolojisini, savunma sanayisini yapmak. Bu da tabii ki gençlerimizin eliyle mümkün olacak. Dolayısıyla onlara güveniyoruz. Hem onlara güvenimizin bir göstergesi olarak bugün stantlarımızda ziyaret ederken kendilerini de yüreklendirmek adına teşekkürlerimizi ilettik. Bizler eğitimin sadece sınıfın içerisinde olmadığını biliyoruz. Eğitimi sınıfın dışında da bu tip etkinliklerle hem gençlerimizin geleceğe dair umutlarını artırmak hem de asil kanlarındaki o kudreti hissetmelerini sağlamak için bu tarz etkinliklerimiz artarak devam edecek" dedi.

'SAVUNMA İHRACATINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 11'İNCİ ÜLKESİ KONUMUNDAYIZ'

Daha sonra söz alan Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, savunma sanayisinin stratejik önemine dikkat çekerek, "Türkiye bugün savunma sistemlerini tasarlayan, üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülkedir. Cumhurbaşkanımızın TEKNOFEST'te paylaştığı üzere savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesi konumundayız. Dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayan savunma sanayimiz, ekonomimizi ve nitelikli istihdamımızı güçlendirmektedir. KAAN'dan HÜRJET'e, ANKA'dan Çelik Kubbe'ye uzanan çalışmalar; mühendislerimizin bilgisi, çalışanlarımızın emeği ve milletimizin desteğiyle yükselmektedir" ifadelerini kullandı.

'ASLA GERİ ADIM ATMAYIN'

Protokol konuşmaları kapsamında gençlere seslenen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de "TCG Anadolu gemimizle hudutlarımızı koruyabiliyorsak, bugün ASELSAN'ın, ROKETSAN'ın, HAVELSAN'ın, TÜBİTAK'ın geliştirdiği çelik kubbelerle ülkemizin hudutlarında güvenliği sağlayabiliyorsak bu; sizler gibi daha çocuk yaşta teknolojiye, milli bağımsızlığa inanan gençlerin varlığı sayesindedir. Değerli kardeşlerim, lütfen bu ülke için yarınlara inanmaktan, yerli ve milli teknolojiyi desteklemekten, hayal etmekten, hata yapmaktan, hatalardan ders çıkararak yarınları yeni baştan inşa etmekten asla geri adım atmayın" diye konuştu.

MUĞLA'YA TEKNOFEST MÜJDESİ

Son olarak kürsüye gelen AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ise TEKNOFEST müjdesi vererek, "Geçmişte Hezarfen Ahmed Çelebi'den Vecihi Hürkuş'a, Nuri Killigil'lerden bugün ise Selçuk Bayraktar'lara uzanan Türkiye'nin teknoloji hamlesi hızlı bir şekilde devam etmekte. İnşallah önümüzdeki süreçte TEKNOFEST neden Muğla'da olmasın? Çünkü siz kıymetli kardeşlerim bunu hak ediyorsunuz. Bizler de AK Parti İl Başkanlığımız olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyu arz edeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte TEKNOFEST'in bir örneğini de Muğla'da, belki Milas Havalimanı olur veya Dalaman Havalimanı'nda gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

SUNUM VE PLAKET TÖRENİYLE SON BULDU

Protokol konuşmalarının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) İzmir Bölge Temsilcisi Emekli Albay Orhan Kadir Gök tarafından "Tarihsel Havacılıkta Milli Savunma Teknolojileri" konulu sunum gerçekleştirildi. Gök, Türkiye'nin havacılık tarihi ve yerli-milli savunma sanayisinde katettiği mesafeyi gençlerle paylaştı.

Sunumun bitiminde TSKGV Temsilcisi Emekli Albay Orhan Kadir Gök'e Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı tarafından plaket takdim edildi. Program, protokol üyeleri ve öğrencilerin birlikte çektirdiği toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı