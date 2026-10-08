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Bodrum Milli Teknoloji Günleri'nde lise öğrencilerinin projeleri sergilendi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Milli Teknoloji Günleri düzenlendi. Lise öğrencilerinin teknoloji projelerinin sergilendiği etkinlikte TEKNOFEST'in bir ayağının Muğla'da yapılması için girişim sözü verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Bodrum Milli Teknoloji Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Bodrum Kaymakamlığı ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) işbirliğiyle Herodot Kültür Merkezi'ndeki organizasyon, öğrencilerin milli teknoloji hamlesine katkı sunan yenilikçi projelerinin yer aldığı stant alanının gezilmesiyle başladı.

Lise öğrencilerinin hazırladığı teknoloji odaklı projeleri tek tek inceleyen katılımcılar, genç mucitlerden çalışmaların detayları ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Sergi alanındaki incelemelerin ardından programın salon etabına geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan salondaki etkinlik, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaptığı konuşmada, milli teknoloji hamlesinin öncelikli meselelerinden biri olduğunu belirterek, tam bağımsız Türkiye için gençlere güvendiklerini ve bu tür eğitim dışı etkinliklerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı da savunma sanayisinin bağımsızlığın stratejik güvencesi olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin savunma ihracatında dünyada 11. sıraya yükseldiğini, KAAN, HÜRJET, ANKA ve Çelik Kubbe gibi projelerin milli güçle yükseldiğini kaydetti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise yerli ve milli teknolojilerin gençlerin kararlılığıyla yarınlara taşındığını dile getirerek, öğrencilere hayal etmekten ve teknoloji üretmekten asla vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör de Türkiye'nin teknoloji hamlesinin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, gelecek süreçte TEKNOFEST'in bir ayağını Muğla'da düzenlemek için girişimlerde bulunacaklarının müjdesini verdi.

Programda ayrıca TSKGV İzmir Bölge Temsilcisi Emekli Albay Orhan Kadir Gök, "Tarihsel Havacılıkta Milli Savunma Teknolojileri" konulu bir sunum yaptı. Sunumun ardından Kaymakam Sırmalı tarafından Gök'e plaket takdim edildi.

Kaynak: AA
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