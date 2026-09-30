Toprakkale'de DOĞAKA iş birliğiyle genç ve kadınlara dijital eğitim veriliyor

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Osmaniye'de Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Toprakkale Kaymakamlığı iş birliğinde hayata geçirilen sosyal girişimcilik merkezinde gençlere dijital beceri eğitimleri veriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen SEECO Projesi kapsamında, DOĞAKA ve Toprakkale Kaymakamlığı iş birliğinde hayata geçirilen Toprakkale Sosyal Girişimcilik Merkezi, gençler ve kadınlar başta olmak üzere katılımcılara yönelik dijital beceri eğitimleriyle yeni fırsatlar sunuyor.

Merkezde gerçekleştirilen uygulamalı dijital beceri eğitimlerinde katılımcılara drone teknolojileri ve kullanımı, 3 boyutlu yazıcı teknolojileri, video çekimi ve dijital içerik üretimi gibi alanlarda eğitimler veriliyor.

Eğitimlerle katılımcıların dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kazandıkları bilgi ve becerileri farklı alanlarda kullanabilmeleri hedefleniyor. Özellikle tarım teknolojileri, içerik üretimi ve dijital tanıtım gibi alanlarda kullanılabilecek dijital becerilerin kazandırılmasıyla yeni girişim fırsatlarının desteklenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Toprakkale Sosyal Girişimcilik Merkezi bünyesinde yürütülen dijital beceri eğitimleri, kadınların ve gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine katılımını desteklerken, geleceğin mesleklerine yönelik yetkinliklerin geliştirilmesine de katkı sunuyor.

Geleneksel üretimden dijital dünyaya uzanan bu çalışmalarla, yeni becerilerin yeni fırsatlara dönüşmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı