Aydın Germencik'te sanayi esnafı, giriş yolları kapanmadan kavşak istedi

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Aydın Germencik'te bulanan Ortaklar Sanayi Sitesi'nin giriş yollarının kapatılacak olmasına tepki gösteren esnaf, yaklaşık bin kişinin ekmek yediği sanayiye ulaşımın zorlaşacağını belirterek kavşak yapılmasını istedi. Esnafla bir araya gelen AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, sorunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Ortaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Birol Şimşek ve Ortaklar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Veli Minik ile birlikte Ortaklar Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Karayollarının yol çalışmaları kapsamında sanayinin mevcut giriş yollarının kapatılacağını belirten esnaf, uygulanacak düzenlemeye tepki gösterdi. Sanayiye ulaşmak isteyenlerin yaklaşık iki kilometre ileriden dönmek zorunda kalacağını ifade eden işletme sahipleri, doğrudan giriş ve çıkış sağlayacak bir kavşak yapılmasını talep etti.

Yaklaşık bin kişinin geçimini sağladığı sanayi sitesinde giriş yollarının kapatılacak olmasının kaygı oluşturduğunu dile getiren esnaf, ulaşımın zorlaşmasının müşteri kaybına neden olacağını ve işlerini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Yol düzenlemesinde sanayinin ihtiyaçlarının dikkate alınmasını isteyen işletme sahipleri, mevcut girişler kapatılmadan önce çözüm üretilmesi çağrısında bulundu.

Esnafın taleplerini dinleyen AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Oda Başkanı Birol Şimşek ve Kooperatif Başkanı Veli Minik ile birlikte sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti.

Gerekli girişimleri yaptıklarını ve konuyu ilettiklerini ifade eden Künkcü, sanayi esnafının kavşak talebini gündeme taşıdıklarını kaydetti. Künkcü, esnafın mağduriyet yaşamaması ve sanayiye ulaşımın sağlıklı biçimde sürdürülmesi için sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı