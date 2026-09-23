Pakistan, hava sahasını ihlal eden 8 İHA'yı Torkham ve Kohat'ta düşürdü

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Pakistan, Afganistan'da fırlatılan ve ülke hava sahasını ihlal eden 8 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Pakistan ve Afganistan arasında İHA krizi patlak verdi. Pakistan güvenlik kaynakları, Afganistan'da fırlatılan ve ülke hava sahasını ihlal eden 8 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Kaynaklar, İHA'lardan dördünün Torkham Sınır Kapısı'na yakın bölgelere, diğer dördünün ise Kohat yakınlarındaki sınır hattında yer alan dağlık alanlara düştüğünü aktardı.

Söz konusu İHA'lı saldırı girişimi Pakistan'ın Afganistan'da sınır bölgesinde teröristlere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından düzenlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı