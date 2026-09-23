Pakistan, hava sahasını ihlal eden 8 İHA'yı Torkham ve Kohat'ta düşürdü

Pakistan, hava sahasını ihlal eden 8 İHA'yı Torkham ve Kohat'ta düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan, Afganistan'dan fırlatılan ve hava sahasını ihlal eden 8 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. İHA'lardan dördü Torkham Sınır Kapısı yakınına, dördü Kohat yakınlarındaki dağlık alana düştü; girişim, Pakistan'ın teröristlere yönelik sınır saldırılarının ardından düzenlendi.
Pakistan, Afganistan'da fırlatılan ve ülke hava sahasını ihlal eden 8 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.
Pakistan ve Afganistan arasında İHA krizi patlak verdi. Pakistan güvenlik kaynakları, Afganistan'da fırlatılan ve ülke hava sahasını ihlal eden 8 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Kaynaklar, İHA'lardan dördünün Torkham Sınır Kapısı'na yakın bölgelere, diğer dördünün ise Kohat yakınlarındaki sınır hattında yer alan dağlık alanlara düştüğünü aktardı.
Söz konusu İHA'lı saldırı girişimi Pakistan'ın Afganistan'da sınır bölgesinde teröristlere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından düzenlendi.