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Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi

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Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
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Rekabet Kurulu, Nestle’nin ambalajlı su işi ile ABD merkezli yatırım şirketi Platinum Equity’ye bağlı yapılar arasında kurulacak ortak girişime izin verdi. 2006'da Nestle’nin satın aldığı Erikli de bu yapının içinde yer alacak. Peranel adını alması beklenen yeni şirkette Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestle Pure Life markaları da bulunacak.

  • Rekabet Kurulu, Nestle S.A.'nın ambalajlı su işi ile Platinum Equity'nin kontrolündeki yatırım yapıları arasında tam işlevsel bir ortak girişim kurulmasına izin verdi.
  • Nestle'nin küresel su operasyonlarının yaklaşık yüzde 50'sini kapsayan yeni şirket yüzde 50-50 ortaklık yapısıyla kurulacak ve anlaşmanın tutarı açıklanmadı.
  • Peranel adını alması beklenen yeni şirkette Erikli'nin yanı sıra Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestle Pure Life markaları yer alacak.

Türkiye’nin ambalajlı su pazarındaki en büyük oyunculardan Erikli’nin bağlı olduğu Nestle’nin su işine ABD’li bir ortak geliyor. Ortaklık için gerekli olan Rekabet Kurulu onayı alındı.

REKABET KURULU İZİN VERDİ

Rekabet Kurumu, enerji, gıda, sigorta, bankacılık ve portföy yönetimi alanlarında 8 ve 15 Ekim’de aldığı birleşme, devralma ve muafiyet kararlarını duyurdu. Kararlara göre Rekabet Kurulu, Nestle S.A.’nın ambalajlı su işi ile Platinum Equity Advisors tarafından yönetilen ya da danışmanlık verilen ve nihai olarak Platinum Equity’nin kontrolündeki yatırım yapıları arasında “tam işlevsel” bir ortak girişim kurulmasına izin verdi.

YARI YARIYA ORTAKLIK

Nestle, küresel su operasyonlarının yaklaşık yüzde 50'si için ABD merkezli yatırım şirketi Platinum Equity ile anlaşmıştı. Anlaşmaya göre yeni su şirketi yüzde 50-50 ortaklık yapısıyla kurulacak. Anlaşmanın tutarı açıklanmadı.

ERİKLİ DE YENİ ŞİRKETE DAHİL

Nestle, 2006'da Erikli’yi satın alarak Türkiye’deki ambalajlı su pazarının en büyük oyuncuları arasına girmişti. Peranel adını alması beklenen yeni şirkette Erikli’nin yanı sıra Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestle Pure Life markaları da yer alacak.

NESTLE KAHVE VE MAMAYA ODAKLANACAK

Nestle’nin su işi, son dönemde Fransa’da suyun arıtılmasıyla ilgili uygulamalar nedeniyle çevre tartışmalarına ve soruşturmalara konu olmuştu. Şirketin, kahve, bebek maması ve evcil hayvan ürünleri gibi ana iş alanlarına odaklanmayı planladığı belirtiliyor.

ÖNCE PİZZA, ŞİMDİ SU

Rekabet Kurulu, Haziran 2023'te de Nestle’nin Avrupa’daki dondurulmuş pizza işi için PAI Partners ile kurduğu ortak girişime izin vermişti. Kurulun kararına göre, Lüksemburg’da kurulan ortak girişimde iki tarafın da eşit oranda hisse ve kontrol hakkı bulunuyordu. Girişimin Türkiye’de herhangi bir faaliyeti bulunmuyordu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

bizim olan ne kaldı ki zaten sözde yerli ve milliymiş yerseniz

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