MEB ETKİM Yıldızları programı tamamlandı, 12 girişim ürünlerini tanıttı

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Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK), Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM) ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğiyle yürütülen MEB ETKİM Yıldızları Hızlandırma Programı kapsamında 12 girişimci, düzenlenen Demo Day etkinliğinde eğitim teknolojileri alanında geliştirdikleri ürün ve çözümlerini tanıttı. Program kapsamında girişimcilere eğitim, sektör buluşmaları ve mentorluk desteği sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK, ETKİM ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğinde hayata geçirilen MEB ETKİM Yıldızları Hızlandırma Programı tamamlandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit'in katılımıyla düzenlenen Demo Day'e Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güleda Engin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip'in yanı sıra girişimciler, yatırımcılar ve çok sayıda davetli katıldı. Aylar süren programın ardından düzenlenen Demo Day etkinliğinde eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren 12 girişim, ürün ve çözümlerini akademisyen, yatırımcı ve iş dünyası temsilcilerine sundu.

"Girişimcilere her türlü imkan sunuluyor"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin teknoparklar, fonlar, kamu kaynakları ve TÜBİTAK destekleriyle geliştiğini belirterek, girişimcilere yalnızca kaynak ve eğitim sağlamakla kalmayıp ürünlerini değerlendirmek ve uluslararası pazarlara taşımak istediklerini söyledi. Macit, "Bugün Türkiye'de teknoparklarıyla, girişimci ofisleriyle, fonlarıyla, kamu kaynaklarıyla, TÜBİTAK destekleriyle, bakanlıklarla, Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekten 'Ben bu ülkede bir şey yapacaktım' diyene her türlü imkan sizlere sunuluyor" dedi.

"Ürünlerinizi uluslararası pazarlara taşımak istiyoruz"

Bakan Yardımcısı Macit, Milli Eğitim Bakanlığı olarak girişimcilere yönelik desteklerin ürün geliştirme ve ticarileşme süreçlerini kapsadığını ifade ederek, "Bizler size yalnızca kaynak vermek değil, yalnızca eğitim vermek değil, yalnızca ofis imkanları vermek değil; sizlerin ürünlerini değerlendirmek, uluslararası pazarlara taşımak, kendi platformlarımıza mümkünse entegre etmek ve dolayısıyla sizleri aslında büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

"Eğitim teknolojilerini geliştiren bir altyapı oluşturmak istiyoruz"

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, programın temel amaçlarından birinin Türkiye'nin eğitim teknolojilerini yalnızca kullanan değil, geliştiren ve küresel pazara sunan bir yapıya kavuşması olduğunu belirtti. Canlı, "YEĞİTEK olarak bizim bu ve bunun gibi hızlandırma programlarındaki temel amacımız gelişen eğitim teknolojilerini yalnızca dışarıdan izleyen değil, geliştiren, okullarında doğrulayan ve küresel pazara ihraç eden bir altyapı oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

"Bakanlığın ekosisteminin kapıları girişimcilere açılıyor"

Canlı, Bakanlığın geniş teknolojik altyapısının girişimcilerin ürünlerini geliştirmeleri için kullanılabileceğini belirterek, program kapsamında girişimcilere ekosistem buluşmaları, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım ile ürün pilotlama imkanları sağlandığını aktardı. Canlı, "Bakanlık olarak devasa bir teknolojik altyapıya, milyonlarca kullanıcıya sahibiz. ETKİM Yıldızları programı ile biz girişimcilerimize bu devasa ekosistemin kapılarını açıyoruz" dedi.

"İyi fikir gerçek ihtiyaca karşılık vermeli"

YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güleda Engin, üniversitelerin yalnızca bilgi üretmekle sınırlı kalmaması, bu bilginin teknoloji, girişim ve toplumsal faydaya dönüşmesinin de önem taşıdığını söyledi. Engin, "Üniversitemizin araştırma yetkinliği, Teknoparkımızın girişimcilik ve iş dünyasıyla kurduğu bağlar ve YTU Startup House'un iş geliştirme desteği birbirini tamamlıyor. Böylece girişimciler için fikirden ürüne, üründen pazara uzanan yolculukta güçlü bir gelişim zemini oluşuyor" şeklinde konuştu.

"Program boyunca 100 saat birebir mentorluk desteği verildi"

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ise, program kapsamında girişimcilerin fikirlerini ürüne dönüştürme süreçlerinin desteklendiğini belirtti. Garip, "Programlar boyunca 12 girişimimiz, 10 farklı başlıkta hazırlanan eğitimleri tamamladı. Toplam 100 saat birebir mentorluk desteği aldı. Sektör temsilcileriyle, uzmanlarla ve ekosistemin paydaşlarıyla çok değerli buluşmalar gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Garip, eğitim teknolojilerinde geliştirilen çözümlerin öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına karşılık vermesi gerektiğini vurgulayarak, programın yalnızca finansal destekten ibaret olmadığını, girişimcilerin gerçek kullanıcıları dinlemesi ve ürünlerini sahada geliştirmesinin de önem taşıdığını kaydetti.

Girişimlere uluslararası katılım ve pilotlama desteği

Demo Day kapsamında girişimlere çeşitli ödül ve destekler de takdim edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan DIDAC India 2026'ya Katılım Hakkı Epnexus'a verilirken, MEB Pilotlama Ayni Desteği almaya Stumap ve STEM Studio hak kazandı. Yıldız Teknopark tarafından sunulan Yıldız Kaşifler Programı'na başvuru hakkı ise DopaLive, 1e1.ai ve Revisee girişimlerine takdim edildi. Program kapsamında ürün ve çözümlerini tanıtan girişimler şunlar oldu:

"DopaLive: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaşayan bireyler için uzman desteğini, günlük yaşamı düzenleyen araçları ve yapay zeka destekli takibi bir araya getiren platform.

Stumap: Lise öğrencilerinin meslek seçimlerini desteklemek amacıyla yapay zeka destekli kariyer testleri ve meslekleri deneyimleme etkinlikleri sunan platform.

Epnexus: Okul öncesinden liseye kadar çocukların düşünme, problem çözme ve iş birliği becerilerini oyunlarla geliştirmeyi ve kariyer keşiflerini desteklemeyi amaçlayan girişim.

Atria Sense: İşitme kayıplı öğrencilerin dersleri takip edebilmesi için sınıftaki konuşmaları anlık metne dönüştürerek göz hizasındaki ekrana yansıtan AtriaLens'i geliştiren girişim.

Uniyolu: Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin deneme sonuçlarını, çalışma sürelerini ve gelişimlerini takip ederek yapay zeka destekli kişisel rehberlik sunan platform.

STEM Studio / Kaşif: Öğrencilerin bilgilerini gerçek yaşam problemlerinde kullanmasını destekleyen, üç boyutlu oyun ve sanal deneylerle uygulamalı öğrenmeye odaklanan platform.

GOMufi: Bilişim öğretmenlerinin müfredata uygun ders materyalleri hazırlamasını, öğrenci kodlarını otomatik kontrol etmesini ve sınıfın öğrenme eksiklerini izlemesini sağlayan yapay zeka platformu.

1e1.ai: Öğrencilerin sorularını sesli iletişimle yöneltebildiği, ihtiyaç duydukları anda açıklama ve rehberlik alabildiği yapay zeka destekli yardımcı öğretmen.

Revisee: Öğrencilerin öğrenme eksiklerini belirleyerek çalışma önceliklerini ve kişisel öğrenme planlarını oluşturmalarına yardımcı olan platform.

EduVo: Ortaokul ve lise öğrencilerinin matematik eksiklerini gidermek için seviyelerine uygun video, bilgi kartı ve alıştırmalar sunmayı hedefleyen mobil uygulama.

Kritik Nokta: Öğrencilerin çözemedikleri soruları dijitalleştirerek yapay zekayla analiz eden, hata nedenlerini ve öğrenme eksiklerini takip ederek aralıklı tekrarı destekleyen uygulama.

NeuroCourse: Öğrencilerin sınav performansının kalıcı öğrenmeye dönüşüp dönüşmediğini izleyerek öğretmenlere ve okullara öğrenme eksiklerini belirleme ve uygun müdahaleleri planlama desteği sunan sistem."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı