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Kırklareli Üniversitesinde coğrafi işaretli hardaliyenin üretimi uygulamalı anlatıldı

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Kırklareli Üniversitesinde gıda sektörü çalışanları ve girişimci adaylarına coğrafi işaretli hardaliye üretimi uygulamalı anlatıldı. İki gün süren eğitimde hardaliyenin tanımı, üretim aşamaları, girişimcilik ve pazarlama stratejileri ele alındı.

Kırklareli Üniversitesinde gıda sektöründe çalışanlara ve girişimci adaylarına yönelik coğrafi işaretli Kırklareli hardaliyesinin üretimi uygulamalı anlatıldı.

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KLUSEM) Müdürü Doç. Dr. Erkan Taşdemir'in yürütücülüğünü yaptığı ve Gıda İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Koordinasyon Kurulu tarafından desteklenen "Bölgesel Kalkınma Perspektifi Çerçevesinde Gıda Odak Alanında Sürekli Eğitim Programları ile İnsan Kaynağının Güçlendirilmesi" projesi kapsamında düzenlenen eğitim iki gün sürdü.

Doç. Dr. Harun Uran tarafından verilen eğitimde, coğrafi işaret tescilli Kırklareli hardaliyesinin tanımı, tarihçesi, üretim aşamaları, girişimcilik ve pazarlama stratejileri ele alındı.

Uygulamalı bölümde ise katılımcılara ekipman kullanımı ve hardaliye üretiminin aşamaları gösterildi.

Kaynak: AA
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