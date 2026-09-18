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CHP Dış Politika Kurulu, Türkiye'den İsrail'le ticareti askıya alması çağrısında bulundu

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CHP Dış Politika Kurulu, Türkiye'den İsrail'le ticareti askıya alması çağrısında bulundu
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CHP Dış Politika Kurulu, Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkilerini tam anlamıyla askıya alması çağrısında bulundu. Kurul, Karadeniz'deki Türk ticari gemileri için Ukrayna ve İstekliler Koalisyonu nezdinde diplomatik girişim istedi.

(ANKARA) - CHP Dış Politika Kurulu, Türkiye'nin de İsrail'le ticari ilişkilerini tam anlamıyla askıya almasının başlatılan adımların sonuç vermesi açısından önemli olduğunu belirterek, Karadeniz'de faaliyet gösteren Türk ticari gemilerinin zarar görmesini önlemek için diplomatik girişimlerde bulunulması gerektiğini bildirdi.

CHP Dış Politika Kurulu, 18 Eylül 2026 tarihli toplantısında güncel dış politika gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Suudi petrol altyapısına yapılan saldırıların askeri bir çözümle sonlandırılmasının mümkün olmadığını belirten Kurul, durumun Yemen'deki bölünmüşlük ve Husilerin Körfez ülkeleriyle ilişkileri kapsamında ele alınması gerektiğini bildirdi. Kurul, bu kapsamda arka kapı diplomasisi ağırlıklı politik girişimlerin desteklenmesinin Türkiye açısından tek seçenek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

EGE'DEKİ ADALARIN STATÜSÜ

Kurul, Lozan ve Paris anlaşmalarıyla gayriaskeri statüye getirilmek şartıyla egemenlikleri Yunanistan'a bırakılan 23 adanın 16'sının askerileştirildiğini ve bu nedenle egemenliklerinin tartışılır bir duruma geldiğini belirtti.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde 13 Temmuz 2021'de yaptığı girişimin konuyu kayıt altına aldığını belirten Kurul, bu statüdeki adalardan Meis'e ilişkin Türkiye'nin geçen hafta yaptığı "demarché"ı destekledi. Kurul, uygulanabilir haklı politikaların sürekli, sürdürülebilir ve "haksız egemenliğin marjinalleşmesine yönelik" olması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN İSRAİL'LE TİCARİ İLİŞKİLERİNİ ASKIYA ALMASI ÇAĞRISI

Kurul, İngiltere öncülüğündeki 12 Avrupa devletinin İsrail'e karşı çeşitli ticari yaptırımlarla Gazze konusunda "gecikmiş de olsa doğru ve gerekli pozisyon almak yolunda" olduğunu belirtti. Türkiye'nin de İsrail'le ticari ilişkilerini tam anlamıyla askıya almasının başlatılan adımların sonuç vermesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

KARADENİZ'DEKİ TÜRKİYE TİCARİ GEMİLERİ İÇİN DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Rusya-Ukrayna cephesinde saldırıların ve savunmanın sürdüğünü belirten Kurul, çatışmaların Karadeniz'de faaliyet gösteren tarafsız Türkiye ticari gemilerine zarar vermesini önlemek amacıyla Ukrayna ve İstekliler Koalisyonu üyeleri nezdinde gereken "enerjik diplomatik girişimler"in yapılması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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