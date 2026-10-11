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Aydın Lisesi öğrencileri İzmir’deki Genç Tekno Girişim Kampı’nda birinci oldu

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Aydın Lisesi öğrencileri İzmir’deki Genç Tekno Girişim Kampı’nda birinci oldu
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İzmir’de 5-9 Ekim tarihleri arasında 20 ilin katılımıyla düzenlenen Genç Tekno Girişim Kampı’nda Aydın Lisesi öğrencileri Demo Day finalinde birincilik kazandı. Finalde Denizli ikinci, Manisa üçüncü olurken öğrenciler beş günlük programda girişimcilik deneyimi kazandı.

İzmir'de 20 ilin katılımıyla düzenlenen Genç Tekno Girişim Kampı'nda Aydın Lisesi öğrencileri birincilik elde etti. Dört öğrenci, geliştirdikleri fikirlerle Demo Day finalinde zirveye çıktı.

İzmir'de 5-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Genç Tekno Girişim Kampı'nda Aydın Lisesi öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. 20 ilin katıldığı organizasyonda fikirlerini projelere dönüştüren Aydınlı öğrenciler, Demo Day finalinde birincilik ödülünü kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne (YEĞİTEK) bağlı ETKİM birimi tarafından düzenlenen kampa Aydın'dan katılan Aydın Lisesi öğrencileri Kaan Uğuray, Doruk Çetin, Yavuz Ali Kızılkaya ve Furkan Asar, geliştirdikleri fikirleri jüriye sundu. Mentör öğretmenleri Nuran Kamber'in rehberliğinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, finalde gösterdikleri performansla birinciliği elde etti.

Girişimcilik, teknoloji ve yenilikçi fikirlerin ön plana çıktığı kampın Demo Day finalinde Denizli ikinci, Manisa ise üçüncü sırada yer aldı. Beş gün süren program boyunca eğitimlere katılan ve girişimcilik deneyimi kazanan öğrenciler, fikirlerini projeye dönüştürme ve sunma fırsatı buldu. Aydın Lisesi öğrencilerinin elde ettiği birinciliğin, gençlerin teknoloji ve girişimcilik alanındaki çalışmalarını ortaya koyduğunu vurgulayan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise öğrencilerin geliştirdikleri fikirleri hayata geçirme yolunda kazandıkları deneyime de dikkat çekilerek tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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