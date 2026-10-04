AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu, emeklilere TOKİ nezdinde girişim sözü verdi

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Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Emekliler Derneği Erzurum Şubesi'ni ziyaret ederek emeklilerin konut beklentisini gündeme taşıdı. Küçükoğlu, emeklilerin ev sahibi olabilmesi için Ankara'da bakanlık ve TOKİ nezdinde gerekli girişimlerin hızlandırılacağını söyledi.

Ak Parti Erzurum İl Başkanı Avukat İbrahim Küçükoğlu, beraberinde İl Yönetim Kurulu üyeleri Murat Anatepe ve Fehmi Akçil ile birlikte Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İl Başkanı Küçükoğlu ve beraberindeki heyeti, Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, Başkan Yardımcısı Tuncay Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, emeklilerin yaşadığı sorunların yanı sıra özellikle konut projeleri masaya yatırıldı. Emeklilerin uygun şartlarda konut sahibi olabilmesi için Erzurum'da TOKİ tarafından yapılan ve yapılması planlanan projelerle ilgili son durum değerlendirilirken, emeklilerin beklentileri de İl Başkanı Küçükoğlu'na aktarıldı.

"Emeklilerimizin büyük beklentisi var"

Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, Erzurum'daki emeklilerin TOKİ tarafından gerçekleştirilen ve gelecekte yapılacak konut projelerinden faydalanmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Emeklilerin konut sahibi olma konusunda ciddi bir beklenti içerisinde olduğunu belirten Araz, dernek yönetimi olarak bu konuda daha önce hem Ankara'da hem de Erzurum'da çeşitli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Araz, emeklilerin konut taleplerinin karşılanması noktasında çalışmaların daha da hızlandırılması için AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan destek talebinde bulundu.

Küçükoğlu: "Emeklilerimizi ev sahibi yapmak en büyük arzumuz"

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ise emeklilerin konut beklentisini önemsediklerini belirterek, konuyla ilgili gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti.

Emeklilerin ev sahibi olabilmesi için daha hızlı ve sonuç odaklı bir çalışma yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Küçükoğlu, Ankara'da bakanlıklar ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) nezdinde gerekli temasların kurulacağını söyledi.

Küçükoğlu, "Emeklilerimizi ev sahibi yapmak en büyük arzumuz. Bu konuda bize ne düşüyorsa başımızın, gözümüzün üstüne. Başkent Ankara'da bakanlık nezdinde ve Toplu Konut İdaresi ile daha hızlı nasıl çalışma yapılır, bunun mücadelesini vereceğiz" dedi.

Emeklilerin sorunları da gündeme geldi

Ziyarette yalnızca konut konusu değil, emeklilerin karşı karşıya kaldığı ekonomik ve sosyal sorunlar da ele alındı. Emeklilerin ağırlaşan yaşam koşulları, beklentileri ve çözüm önerileri karşılıklı olarak değerlendirildi.

Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Gerçekleşen görüşme, Erzurum'daki emeklilerin uzun süredir gündemde tuttuğu konut beklentisinin yeniden Ankara ve TOKİ gündemine taşınması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı