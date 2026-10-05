Tunus, Libya'da siyasi çözüm girişimlerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tunus, Libya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla çeşitli girişim ve istişarelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, başkent Tunus'taki bakanlık binasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı Hanna Tetteh'i kabul etti.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Libya'daki siyasi sürecin ilerletilmesine yönelik BM girişiminde gelinen aşama ele alındı.

Nefti, Tunus'un Libya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması için BM misyonunun çabalarını desteklediğini belirtti.

Çözümün "tamamen Libyalıların sahipliğinde", hiçbir Libyalı tarafın dışlanmadığı veya istisna edilmediği ve BM himayesinde olması gerektiğini vurgulayan Nefti, Tunus'un bu yöndeki çeşitli girişim ve istişarelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Nefti, ülkesinin tarafsızlık ilkesine bağlı olduğunu ve çözüm sağlanıncaya kadar tüm Libyalı taraflara eşit mesafede duracağını kaydetti.

Tunus, Cezayir ve Mısır dışişleri bakanları arasındaki üçlü istişare mekanizmasının önemine de dikkati çeken Nefti, mekanizmanın Libya'da kapsamlı siyasi çözümü destekleme yolları konusunda diyalog ve ortak görüş oluşturmak için pratik bir çerçeve olduğunu belirtti.

Nefti, Tunus'un Libya'da güvenlik ve istikrarı güçlendirecek "kapsamlı ve sürdürülebilir bir Libya-Libya çözümünü" desteklediğini ifade etti.

Tetteh de Tunus'un BM girişimini destekleyen tutumunu ve Libyalı taraflar arasında diyaloğu ve uzlaşıyı teşvik etmesini takdir etti.

Libya'daki son gelişmeler ile BM yol haritasının uygulanmasında gelinen aşamayı ve bu konudaki istişareleri aktaran Tetteh, BM misyonunun yol haritasının uygulanmasını ilerletmek amacıyla Tunus ve bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon ve istişareyi sürdüreceğini belirtti.

Libya'daki siyasi kriz

Libya'da siyasi kriz, başkent Trablus'ta faaliyet gösteren ve ülkenin batısını yöneten Başbakan Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti ile Temsilciler Meclisinin 2022'nin başında atadığı, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin doğusu ile güneydeki kentlerin çoğunu yöneten Usame Hammad hükümeti arasında devam ediyor.

BM, geçiş dönemlerini sona erdirmek ve ülke kurumlarını birleştirmek amacıyla cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını sağlayacak üzerinde uzlaşılan bir anayasal temel oluşturulması için Libyalı taraflar arasında görüşmelere öncülük ediyor.

Kaynak: AA