MMO Samsun Şubesinin OKA destekli hidrolik eğitimine 4'ü kadın 57 kişi katıldı

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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2025 yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Temel Seviye Hidrolik Eğitimi Projesi" 13-16 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesinin başvuru sahibi olduğu eğitim programında, Makina Mühendisleri Odası üyelerinin yanı sıra beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlar ile öğrenciler bir araya geldi. Eğitimde, hidrolik sistemlerin temel çalışma prensipleri ve sanayideki kullanım alanları üzerinde duruldu.

Eğitim süresince akışkanlar, hidrolik sistemlerin temel prensipleri, devre elemanları ve hidrolik şemalar ele alındı. Katılımcıların bilgi ve deneyim düzeyleri dikkate alınarak hazırlanan eğitim materyalleri ve anlatım yöntemleriyle teknik konuların farklı meslek grupları tarafından anlaşılması hedeflendi.

Eğitim programı, teknik bilgi paylaşımının yanı sıra iş süreçlerindeki koordinasyonun geliştirilmesine de odaklandı. Farklı görev ve sorumluluklara sahip çalışanlar arasındaki teknik bilgi farklılıklarının azaltılması, ekip içi iletişimin güçlendirilmesi ve hidrolik sistemlere ilişkin ortak bir bilgi düzeyinin oluşturulması amaçlandı.

Dört gün süren eğitime 4'ü kadın olmak üzere 57 kişi katıldı. Programla, katılımcıların hidrolik sistemlere ilişkin temel bilgilerini geliştirmeleri ve bu bilgileri çalışma alanlarında kullanabilmeleri için gerekli altyapının oluşturulmasına katkı sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı