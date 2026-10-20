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Ege Üniversitesi yerleşkede kedilerin zehirlendiği iddiasını yalanladı

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Ege Üniversitesi, yerleşkedeki kedilerin zehirlendiği iddialarının asılsız olduğunu ve iddia sahipleri hakkında hukuki girişim başlatıldığını bildirdi. Üniversite, öğrencilerle görüşmelerin sürdüğünü, Bornova Belediyesince alınan 83 köpeğin sahiplendirildiğini açıkladı.

Ege Üniversitesi, sosyal medyada yerleşkedeki kedilerin zehirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında yayılan "Ege Üniversitesinde kediler zehirleniyor" şeklindeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

İddiaları ortaya atanlar hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki dezenformasyon içeriklerinin üniversitemizle ilişkilendirilmesi kabul edilemez. Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Yerleşkede sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların ardından yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi ve ortak çözüm oluşturulması amacıyla üniversite yönetimi ile Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu öğrencileri arasında görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, öğrencilerin görüş ve önerilerinin dinlendiği, Bornova Belediyesince yerleşkeden alınan 83 köpeğin sağlık durumları, bakım ve rehabilitasyon süreçlerine ilişkin yetkili kurumlardan edinilen bilgilerin öğrencilerle paylaşıldığı ifade edildi.

Köpeklerin gönüllü öğrencilerin de işbirliğiyle sahiplendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ege Üniversitesi olarak öğrencilerimizle gerçekleştirilen görüşmede ortaya konulan karşılıklı anlayış, sağduyu ve uzlaşı kültürünü son derece kıymetli buluyor, tüm canlıların yaşam hakkını ve refahını gözeten yaklaşımımız doğrultusunda, ilgili kurumlar ve öğrencilerimizle yapıcı iletişim ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA
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