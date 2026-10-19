KKTC'de 170 milyon TL'lik hibe programları dört alanda başvuruya açıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin finansmanıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tarım, turizm, sanayi ve girişimcilik alanlarını kapsayan 170 milyon TL bütçeli hibe programları için başvurular başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi'nin finans desteği, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın teknik desteğiyle KKTC Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) koordinasyonunda yürütülen 2026 yılı hibe programları başvuruya açıldı. Toplam 170 milyon TL kaynak ayrılan programlarla KKTC'de tarım, turizm ve sanayi sektörlerinin geliştirilmesi, işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Dört ayrı alanda mali destek sağlanacak

Hibe destekleri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecek "2026 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı", Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından yürütülecek "2026 Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" ile Başbakanlık Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) bünyesindeki "2026 Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı" ve "2026 Girişimcilik Programı" olmak üzere dört başlık altında uygulanacak. Programlar kapsamında tarımsal üretimin geliştirilmesi, turizm potansiyelinin artırılması, sanayi işletmelerinin rekabet kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeni girişimlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Başvurular çevrim içi yapılacak

Hibe programlarına başvurmak isteyenler, 19 Ekim saat 16.00 itibarıyla erişime açılan www.tchibe.kei.gov.tr adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Girişimcilik programına katılmak isteyen adaylar ise, www.girisimcilik.kei.gov.tr adresinden başvuruda bulunabilecek. Çevrim içi gerçekleştirilecek başvurular için son tarih 4 Aralık olarak açıklandı. Başvuru şartları, gerekli belgeler ve programların ayrıntılarına ilgili bakanlıkların internet sitelerinin yanı sıra www.kei.gov.tr ve www.yaga.gov.ct.tr adreslerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı