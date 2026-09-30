Volkswagen yıl sonundan itibaren 10 toplu iş sözleşmesini feshediyor

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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, içinde bulunduğu krizi aşabilmek için on toplu iş sözleşmesini feshediyor. IG Metall sendikası kararı, "utanmaz bir girişim" olarak nitelendirdi.Uzun süredir derin bir krizin içinde olan Alman otomotiv devi Volkswagen, yıl sonundan itibaren geçerli olmak üzere bir dizi toplu iş sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Volkswagen'den çarşamba günü yapılan açıklamada, mevcut maliyet baskısı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu sözleşmelerdeki düzenlemelerin güncellenmesi gerektiği savunuldu. Şirket, geleceğe yönelik iş güvencesini içeren Gelecek Toplu İş Sözleşmesi'nin ise bu kapsam dışında tutulduğunu belirtti.

Alman Metal İşçileri Sendikası (IG Metall) ise feshedilen sözleşme sayısının, çerçeve toplu iş sözleşmesi de dahil olmak üzere on olduğunu açıkladı. IG Metall, Volkswagen'i sözleşmeleri feshederek toplu iş sözleşmesi kapsamındaki ek ödemeleri, çıraklıktan kadroya geçişleri ve yaşlı ile sağlık sorunu yaşayan çalışanlara yönelik mevcu koruma düzenlemelerini tartışmaya açmakla suçladı.

Sendika, özellikle çerçeve toplu iş sözleşmesine müdahale tehdidinin kaygı verici olduğunu vurgulayarak bu sözleşmenin çalışma sürelerini, 30 günlük yıllık izin hakkını ve çalışan haklarına ilişkin koruma hükümlerini düzenlediğini hatırlattı.

"İşçilerin cebine el atmaya yönelik utanmaz bir girişim"

IG Metall'in baş müzakerecisi Thorsten Gröger, Volkswagen'in kararını, çalışanlara yapılmış "çirkin bir faul" ve "işçilerin cebine el atmaya yönelik utanmaz bir girişim" olarak nitelendirdi. Volkswagen'in "şirketi her gün ayakta tutan çalışanların sırtına, grubun ekonomik zorluklarını yüklemeye çalıştığını" dile getiren Gröger, sendikanın, "işletme maliyetleri ve risklerinin çalışanlara yıkılmasına" izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

Volkswagen ise sözleşmelerin feshedilmesiyle müzakere alanının genişletildiğini belirtiyor.

IG Metall, işçi konseyi ve Volkswagen yönetimi temsilcileri çarşamba günü Hannover'da bir değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantı, Eylül ayı ortasında, şirket yönetiminin daha sert bir tasarruf programını kamuoyuyla paylaşmasının ardından işçi temsilcilerinin, 2024 tarihli toplu iş sözleşmesindeki bir maddeye dayandırdığı talebi ile düzenlendi.

Tarafların, Ekim ayının ikinci yarısında yeniden masaya oturmayı kararlaştırdığını bildiren Volkswagen, diğer Alman otomotiv üreticileri gibi çok zor bir dönemden geçiyor.

AFP / ET,ETO

Kaynak: Deutsche Welle