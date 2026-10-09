KUZKA'nın sosyal girişimcilik hibe desteğine başvurular 16 Ekim'de sona eriyor

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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na proje başvuruları 16 Ekim'de sona erecek.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği'nin eş finansmanıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na (SOSGİP) proje sunmak isteyen başvuru sahipleri için süre 16 Ekim'de sona eriyor. Program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde sivil toplumu güçlendirerek TR82 Bölgesi'nde sosyal girişimciliği desteklemeye yönelik uygulanacak projelere toplam 725 bin avro (yaklaşık 39 milyon TL) tutarında hibe desteği sağlanacak.

Destek programından, TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren kooperatifler, birlikler (kadın kooperatif birlikleri ve üretici birlikleri), dernekler, vakıflar (iktisadi işletmesi bulun an veya kurmayı planlayan) ile sosyal işletmeler yararlanabilecek. Program çerçevesinde uygun projelere 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ve yüzde 90'a varan oranlarda hibe desteği sağlanacak.

16 Ekim'de başvurular sona eriyor

SOSGİP Mali Destek Programı'na başvuruda bulunmak isteyen kurum ve kuruluşların başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar, taahhütname teslimini ise 23 Ekim 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar tamamlamaları gerekiyor.

Programa ilişkin başvuru rehberi ve detaylı bilgilere Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının resmi web sitesi üzerinden erişilebileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı