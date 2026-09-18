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Eda Güzelcik kimdir, ne iş yapıyor? Eda Güzelcik kaç yaşında, nereli?

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Eda Güzelcik kimdir, ne iş yapıyor? Eda Güzelcik kaç yaşında, nereli?
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Eda Güzelcik, reklam ve medya sektöründeki yaklaşık 25 yıllık kariyerinin ardından kendi markalarını kurarak girişimcilik alanında çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Eda Güzelcik kimdir, ne iş yapıyor? Eda Güzelcik kaç yaşında, nereli? İşte detaylar.

Eda Güzelcik, uluslararası reklam ve medya ajanslarında yaklaşık 25 yıl medya planlama, satın alma ve strateji alanlarında yöneticilik yaptı. Peki, Eda Güzelcik kimdir, ne iş yapıyor? Eda Güzelcik kaç yaşında, nereli? Detaylar...

EDA GÜZELCİK KİMDİR?

Eda Güzelcik, reklam ve medya sektöründeki uzun yıllara dayanan kariyerinin ardından kendi markalarını kuran bir girişimcidir. Güzelcik, inNout Marketing & Communications ve butik moda markası dayNnite'ın kurucusu ve sahibidir.

Reklam ve medya alanında yaklaşık 25 yıl görev yapan Güzelcik, bu süreçte medya planlama, medya satın alma ve strateji alanlarında yöneticilik yaptı. Daha sonra edindiği sektör deneyimini kendi girişimleriyle sürdürdü.

EDA GÜZELCİK NE İŞ YAPIYOR?

Eda Güzelcik, inNout Marketing & Communications adlı pazarlama ajansının ve butik moda markası dayNnite'ın kurucusu ve sahibidir.

Kariyerinin yaklaşık 25 yıllık bölümünde uluslararası reklam ve medya ajanslarında medya planlama, satın alma ve strateji alanlarında yöneticilik yapan Güzelcik, daha sonra kendi markalarını hayata geçirdi. Aynı zamanda cemiyet hayatında tanınan bir girişimci olarak bilinir.

EDA GÜZELCİK KAÇ YAŞINDA?

Eda Güzelcik'in doğum tarihi kamuoyuna açık resmi kaynaklarda ve medyada yer almamaktadır. Bu nedenle yaşı hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

EDA GÜZELCİK NERELİ?

Eda Güzelcik'in memleketine ilişkin kamuoyuna açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle nereli olduğu konusunda kesin bir bilgi paylaşılmamıştır.

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