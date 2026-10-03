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Mısır, Afrika Birliği'nin Etiyopya açıklamasını 'anlaşılmaz bir girişim' olarak gördü

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Mısırlı yetkili, Afrika Birliği Komisyonu'nun Etiyopya, Eritre ve Mısır'a azami itidal çağrısına şaşkınlık duyduklarını ifade etti. Yetkili, açıklamanın Mısır'ı Etiyopya'nın iç meselesine dahil etme girişimi olduğunu, krizin iç mesele olup Mısır'la ilgisi bulunmadığını belirtti.

Mısır, Etiyopya'da federal hükümet ile Başbakan Abiy Ahmed karşıtı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi arasında tırmanan çatışmayı, ülkenin iç meselesi olarak değerlendirdi.

Mısır'ın resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Mısırlı bir yetkili, Afrika Birliği Komisyonunun perşembe günü yaptığı açıklamada Etiyopya, Eritre ve Mısır'a "azami itidal" çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısırlı kaynak, Afrika Birliği Komisyonunun Etiyopya, Eritre ve Mısır arasında gerilimin tırmandığı yönündeki son açıklamasına ilişkin "büyük şaşkınlık" duyduklarını ifade etti.

Mısır'ın Afrika kıtasının bir parçası olmasıyla gurur duyduğunu ve Afrika Birliğinin kurucu ülkelerinden biri olduğunu belirten kaynak, söz konusu açıklamanın Mısır'ı Etiyopya'nın iç meselesine dahil etme yönünde "anlaşılmaz bir girişim" olduğunu dile getirdi.

Kaynak, Mısır'ın dış politikasının uluslararası hukuk kuralları, Birleşmiş Milletler Şartı ile Afrika Birliğinin kurucu anlaşmasının ilke ve amaçları doğrultusunda şekillendiğini belirterek bunlar arasında devletlerin egemenliğine saygı, iç işlerine müdahale etmeme ve iyi komşuluk ilişkilerine bağlılığın bulunduğunu kaydetti.

Mısırlı kaynak, " Etiyopya'daki mevcut kriz iç meseledir ve Mısır'ın bununla hiçbir ilgisi yoktur. Bazı çevrelerin Etiyopya'da yaşananların ardındaki gerçek iç nedenlerden dikkati başka yöne çekme girişimine kapılınmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Afrika Birliği Komisyonu, Etiyopya ile Eritre'nin diplomatik ilişkilerini kesmesi ve Kahire ile Addis Ababa arasında diplomatların karşılıklı olarak sınır dışı edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ilgili ülkelerle istişare halinde gerilimi azaltma, diyaloğu güçlendirme ve anlaşmazlıkların barışçıl şekilde çözülmesine yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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