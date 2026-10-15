TIW26'da inovasyon ve girişimcilik ödülleri gençlere verildi

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Türkiye Innovation Week 2026'da ( Türkiye İnovasyon Haftası-TIW26) " Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması" ile "İnovaTİM İnovasyon Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TIW26, bu yıl "Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 13'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında " Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması" ile "İnovaTİM İnovasyon Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel, Türkiye'nin coğrafi konumu ve genç nüfusunun sunduğu avantajlara değinerek, ülkenin, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir bağlantı noktası olmasının yanı sıra uluslararası yatırımcıları bir araya getiren bir merkez niteliği taşıdığını söyledi.

Küresel ölçekte artan jeopolitik belirsizliklere dikkati çeken Yücel, Türkiye'nin uzlaştırıcı ve bütünleştirici rolüyle uluslararası platformlarda etkin bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Yücel, Türkiye'nin her türlü krize karşı cevap verebilme yeteneğine sahip olduğunu kaydederek, " Türkiye, dünyanın her yerinden insanları, sektörleri, rotaları, yolları, inovasyon aygıtlarını, araçlarını ve yöntemlerini birleştiriyor, bağdaştırıyor ve bütünleştiriyor. Sadece bir köprü değil." diye konuştu.

"Türkiye dünyada süper yat üretiminde İtalya'dan sonra ikinci sırada"

Gökhan Yücel, Türkiye'nin bir güç merkezi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye'yi güçlü merkez yapan en önemli faktör, bilindik güç türlerinin hepsinde söz sahibi olması. Uluslararası ilişkilerde güç genellikle üçe ayrılır. Ben ona birkaç tane daha ekliyorum, sert güç. Fabrikalarınız, limanlarınız, silahlı kuvvetleriniz... Bunların hepsine biz sert güç diyoruz. Türkiye dünyada üretilen ve ihraç edilen her 10 insansız hava aracının yüzde kaçını üretiyor ve ihraç ediyor? Yüzde 70. Belki yüzde 71-72 olmuştur."

Yücel, Türkiye'nin farklı bazı alanlarda da önemli işlere imza attığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"35 metrenin üzerinde üretilen yatlara mega yat, süper yat denir. Türkiye dünyada süper yat üretiminde İtalya'dan sonra ikinci sırada. Bu 15 sene önce hayal edilebilecek bir şey değildi. Önümüzde Hollanda vardı ve 'Hollanda geçilmez' denilirdi. Türkiye ilk 4'te, 5'te bile değildi. Türkiye şu anda dünyada hem metraj hem proje başına düşen metraj hem de toplam metraj bakımından İtalya'dan sonra en fazla mega yat üreten ülke. Dünyanın en uzun 5'inci yüksek hızlı tren hattına sahibiz."

"Türkiye hiçbir zaman insan onurunu geriye atmayacaktır"

Gökhan Yücel, ülkenin hava kargo taşımacılığında ve jeotermal enerji alanında geldiği noktaya işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'yi iyi tanıyalım. Sert gücüyle, yumuşak gücüyle, akıllı, teknolojik ve siber gücüyle ama her kısımdan çok daha önemli bir güç unsuru var Türkiye'nin elinde. Onunla rakip olabilecek başka bir ülke kolay bulabilir miyiz bilmiyorum, vicdani ve insani güç. Türkiye tüm bu güç unsurlarını kullanırken, silahlı kuvvetlerini, askeri donanımını ve enerji altyapısını geliştirirken, enerji yollarını ve araştırmalarını çeşitlendirirken, kutupta araştırmaları yaparken, aya gitme hedefine sahip olurken, kuantum bilgisayarı olan 15 ülkeden birisiyken, hiçbir zaman insan onurunu geri plana atmamalı ve atmayacaktır."

Genç girişimciler ödüllendirildi

Etkinlikte, Gökhan Yücel'in konuşmasının ardından iki farklı yarışmanın ödülleri sahiplerini buldu.

"Türkiye'nin Girişimcileri Yarışması"nda "En Hızlı Büyüyen Girişimci" BÜYÜTECH isimli girişimiyle Alparslan Işıklı olurken, "En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Girişimci" ödülü ROWND şirketiyle Tayfun Gümüş'ün oldu.

"Hedefim Küresel Başarı" ödülü METALWORM girişimiyle Oğuzhan Yılmaz'a verilirken, "Kadın Teknoloji Girişimcisi" ödülüne UMAYANA girişimiyle Hülya Dağöttüren layık görüldü.

Yapay zeka ve sürdürülebilirlik projelerine ödül

İnovaTİM İnovasyon Yarışması'nın Yapay Zeka Kategorisi'nde birinci Sefa Murat Atıcı ve Yusuf Gündoğdu'nun SAFEYU OS projesi olurken, SURG-IA projesiyle İlknur Aydar ve Göknur Aydar ikinci, MYOGRIP ile Taha Berkay Yılmaz, Sana Ahmed Aboumousa, Dilşad Atasever, Furkan Ak ve Arda Göksu üçüncü oldu.

Dördüncülüğe Ali Özen ile Said Berk'in VİZOVA, beşinciliğe ise Cemanur Adıgüzel, Umut Yılmaz, Eren Yırtıcı ve Fuad Saffetoğlu'nun MERGEN projesi layık görüldü.

Yarışmanın "Sürdürülebilirlik Kategorisi"nde ise birinciliğe Abdulgazi Şimşek ile Ömer Yılmaz'ın AGRILENS projesi değer bulundu.

Esma Nur Yöney, Reyhan Ebrar Tayfur ve Zehra Banu Katırcı'nın BIORELEASE projesi ikinci, Esat Varol ve Rana Demirer'in ISI TASMASI projesi üçüncü, Cem Bütün, Arda Yokuş, Cemre Gülüm ve Muhammet Faruk Yaşlı'nın BIOLEACH projesi dördüncü, Zilan Nupelda Pehlivan, Zeyneb Mustafa, Dilruba Sevim ve Simay Geçer'in PETALGUARD projesi beşinci oldu.

Kaynak: AA